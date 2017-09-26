Символическая сборная 11-го тура РФПЛ. Версия Валерия Газзаева

Вратарь
Андрей Лунёв, «Зенит»
Во втором тайме матча с «Краснодаром», когда «Зенит» немного отошёл к своим воротам, главным героем питерской команды стал Андрей Лунёв. Благодаря его сейвам петербуржцы добились сухой победы.
Защита
Бранислав Иванович, «Зенит»
Сербский защитник «Зенита» Бранислав Иванович отлично проявил себя в матче с «Краснодаром». Серб практически не ошибался в обороне, нередко опасно подключался к атаке и даже стал автором результативного паса.
Уилкер Анхель, «Ахмат»
Оборона «Ахмата» практически ничего не позволила создать «Рубину» у своих ворот. Одним из лучших на поле у команды из Грозного был защитник Уилкер Анхель.
Эмануэль Маммана, «Зенит»
Аргентинец Эмануэль Маммана всё чаще попадает в символическую сборную тура. И по делу – он очень хорош на этом отрезке сезона.
Доменико Кришито, «Зенит»
Левый защитник «Зенита» Доменико Кришито стал автором результативной подачи на Александра Ерохина в матче с «Краснодаром».
Полузащита
Дмитрий Тарасов, «Локомотив»
Дмитрий Тарасов традиционно был одним из самых активных на поле по части борьбы и единоборств, которых в матче «Ростов» — «Локомотив» было гораздо больше, чем голов и опасных моментов.
Эрик Бикфалви, «Урал»
Один из лидеров «Урала» Эрик Бикфавли практически сделал игру своей команды в матче с «Тосно». Румынский полузащитник сперва ассистировал Алексею Евсееву, а затем забил и сам.
Александр Ерохин, «Зенит»
Полузащитник «Зенита» и сборной России Александр Ерохин провёл один из лучших матчей за всё время игры в новом клубе. На его счету гол в матче с «Краснодаром».
Нападение
Дмитрий Полоз, «Зенит»
Ещё один экс-игрок «Ростова» отметился в прошедшем туре в составе «Зенита». Гол Дмитрия Полоза в ворота «Краснодара» установил окончательный счёт встречи.
Александр Кокорин, «Зенит»
Лучший бомбардир РФПЛ Александр Кокорин «Краснодару» не забил, но был одним из лучших на поле в центральном матче тура. Если не лучшим.
Артём Дзюба, «Зенит»
Артём Дзюба, кажется, потихоньку начал возвращать доверие Роберто Манчини. Недаром итальянец выпустил форварда на поле в матче с главным преследователем в чемпионате.
Тренер
Роберто Манчини, «Зенит»
«Зенит» в прошедшем туре увеличил отрыв от преследователей в чемпионате до 4 очков, победив «Краснодар». Команда Роберто Манчини после каждого неудачного матча или периода показывает умение перестроиться и сделать правильные выводы из ошибок.