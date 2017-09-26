Селфи на фоне конфуза. Глушаков и Промес на трибуне и другие яркие фото

«Зенит» выигрывает, «Спартак» вновь упускает победу и другие яркие моменты прошедшего тура.

Спасение тура

«Спартак» буквально на последних секундах матча избежал поражения от «Анжи» — гол Лоренсо Мельгарехо на 92-й минуте принёс красно-белым вторую ничью подряд со счётом 2:2.

Селфи тура

Квинси Промес и Денис Глушаков не смогли помочь «Спартаку» в матче с «Анжи», однако пришли поддержать команду с трибуны.

Спор тура

Главный арбитр матча Виталий Мешков назначил пенальти в пользу «Спартака» за довольно сомнительный эпизод: полузащитник красно-белых Джано Ананидзе упал на газон в результате верховой борьбы с нападающим «Анжи» Павлом Яковлевым.

Кровь тура

Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов просит Виталия Мешкова обратить внимание на свою травму.

Поддержка тура

Игроки и болельщики «Динамо» пожелали Кириллу Панченко и Владимиру Рыкову скорейшего выздоровления после полученных травм.

Потеря тура

Защитник ЦСКА Марио Фернандес накануне матча с «Манчестер Юнайтед» получил сотрясение мозга после столкновения с полузащитником «Динамо» Антоном Сосниным.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Зрители тура

Матч «Динамо» — ЦСКА посетили Анатолий Бышовец и Сергей Прядкин.

Перчатка тура

Антонио Эдер забил победный гол за «Локомотив» в матче с «Ростовом» и в своём стиле отпраздновал дебют.

Фото: Пресс-служба ФК «Локомотив»

Игра тура

Борис Ротенберг и Никита Медведев решают проблемы самым проверенным способом.

Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Причёски тура

Мода на причёски в клубных цветах дошла и до «Ростова».

Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Лидерство тура

«Зенит» не дал усомниться в своём лидерстве и в матче с «Краснодаром» — голы Александра Ерохина и Дмитрия Полоза принесли петербуржцам уверенную победу со счётом 2:0.

Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

Красота тура

Стадион «Краснодара» по праву заслужил звание одного из самых эффектных в России.

Скачок тура

«Амкар» разгромил «СКА-Хабаровск» и перебрался с 16-й строчки турнирной таблицы на 11-ю.

Фото: fc-amkar.org

Скамейка тура

Нападающий “Динамо” Павел Погребняк устал сидеть на скамейке запасных и перебрался на трибуну.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Возвращение тура

В этом туре “Ахмат” вернулся на свою старую домашнюю арену – стадион имени Султана Билимханова.

Дети тура

Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»