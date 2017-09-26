Селфи на фоне конфуза. Глушаков и Промес на трибуне и другие яркие фото

Спасение тура
«Спартак» буквально на последних секундах матча избежал поражения от «Анжи» — гол Лоренсо Мельгарехо на 92-й минуте принёс красно-белым вторую ничью подряд со счётом 2:2.
Селфи тура
Квинси Промес и Денис Глушаков не смогли помочь «Спартаку» в матче с «Анжи», однако пришли поддержать команду с трибуны.
Спор тура
Главный арбитр матча Виталий Мешков назначил пенальти в пользу «Спартака» за довольно сомнительный эпизод: полузащитник красно-белых Джано Ананидзе упал на газон в результате верховой борьбы с нападающим «Анжи» Павлом Яковлевым.
Кровь тура
Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов просит Виталия Мешкова обратить внимание на свою травму.
Поддержка тура
Игроки и болельщики «Динамо» пожелали Кириллу Панченко и Владимиру Рыкову скорейшего выздоровления после полученных травм.
Потеря тура
Защитник ЦСКА Марио Фернандес накануне матча с «Манчестер Юнайтед» получил сотрясение мозга после столкновения с полузащитником «Динамо» Антоном Сосниным.
Зрители тура
Матч «Динамо» — ЦСКА посетили Анатолий Бышовец и Сергей Прядкин.
Перчатка тура
Антонио Эдер забил победный гол за «Локомотив» в матче с «Ростовом» и в своём стиле отпраздновал дебют.
Игра тура
Борис Ротенберг и Никита Медведев решают проблемы самым проверенным способом.
Причёски тура
Мода на причёски в клубных цветах дошла и до «Ростова».
Лидерство тура
«Зенит» не дал усомниться в своём лидерстве и в матче с «Краснодаром» — голы Александра Ерохина и Дмитрия Полоза принесли петербуржцам уверенную победу со счётом 2:0.
Красота тура
Стадион «Краснодара» по праву заслужил звание одного из самых эффектных в России.
Скачок тура
«Амкар» разгромил «СКА-Хабаровск» и перебрался с 16-й строчки турнирной таблицы на 11-ю.
Скамейка тура
Нападающий “Динамо” Павел Погребняк устал сидеть на скамейке запасных и перебрался на трибуну.
Возвращение тура
В этом туре “Ахмат” вернулся на свою старую домашнюю арену – стадион имени Султана Билимханова.