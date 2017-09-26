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Леонид Слуцкий
Текст: Данила Игнатов
Фото: Reuters

Как дела у российских легионеров: Черышева, Рауша и Слуцкого

Почему Караваев оказался на скамейке «Спарты» и как Дьяков забивает в Турции.
26 сентября 2017, вторник. 14:00 Футбол

Константин Рауш («Кёльн», немецкая Бундеслига)

В самом начале сезона крайний защитник, поразивший болельщиков сборной в матче с «Динамо», получил сотрясение мозга и пропустил три матча своей команды. Сейчас Рауш вернулся на левый край обороны «Кёльна» и вчера принёс немцам первое очко в чемпионате, удержав нулевую ничью в игре против «Ганновера». Впереди у латераля — домашний матч с «Црвеной Звездой» в Лиге Европы.

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Бессмысленный матч с «Динамо» всё же кое-чем запомнится: в нём случился один из самых заслуженных дебютов в истории сборной России.

Роман Нойштедтер («Фенербахче», турецкая Суперлига)

Пока травмирован бывший защитник «Зенита» Мартин Шкртел, русский немец становится основным центрбеком «Фенербахче». В этом сезоне Нойштедтер даже забил два гола в Лиге Европы, что, правда, не спасло его команду от вылета из еврокубка. В отличие от продолжающего «привозить» и в Турции Луиша Нету, россиянин выглядит надёжным защитником. В двух последних турах он сдержал Вагнера Лава из «Аланьяспора», а затем Альваро Негредо из «Бешикташа».

Виталий Дьяков («Сивасспор», турецкая Суперлига)

Дьяков тоже поначалу играл в основе, а после поражений от «Галатасарая» и «Кайсериспора» сел на скамейку. Зато в Кубке защитник забил шикарный гол со штрафного — прямо как в лучшие времена в «Ростове».

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Антон Митрюшкин («Сьон», швейцарская Суперлига)

Перед началом сезона в «Сьоне» объявили, что новым капитаном команды будет 21-летний россиянин. Швейцарские болельщики чуть ли не каждый матч награждают Митрюшкина призом MVP, поэтому решение клуба отдать повязку лидера именно ему выглядит вполне логичным. Важность голкипера для команды боссы «Сьона» показали и тогда, когда отказались продавать его в португальскую «Бенфику». «В Россию в ближайшее время точно не вернусь», — резюмировал Митрюшкин свои планы по развитию карьеры после матча молодёжной сборной.

Денис Черышев («Вильярреал», испанская Ла Лига)

Он вернулся! Пропустив три тура Примеры из-за мышечного повреждения, Черышев вышел на замену в Лиге Европы и через 16 минут забил третий гол в ворота «Астаны». Затем россиянин сыграл минуту против «Алавеса» и целых 60 — против «Эспаньола». Правда, на игру с «Хетафе» Черышев снова остался в запасе, и его команда проиграла 0:4. Теперь полузащитник отправился в Тель-Авив, где «Вильярреал» сыграет с «Хапоэлем».

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Вячеслав Караваев («Спарта», чемпионат Чехии)

После сорвавшегося перехода в «Локомотив» Вячеслав Караваев, лучший футболист команды прошлого сезона, сел на лавку в «Спарте». Приехав после экспериментального сбора национальной команды, защитник не сыграл ни одной минуты в чемпионате. За последнее время Караваев получил практику только в Кубке Чехии против «Зноймо», где, кстати, тоже играет российский центральный защитник Артём Мешанинов. Похоже, агентам воспитанника ЦСКА уже сейчас нужно искать новую команду.

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Динияр Билялетдинов («Тракай», чемпионат Литвы)

После долгих поисков команды Динияр Билялетдинов всё-таки нашёл новую команду — в Литве. У экс-полузащитника «Локомотива» и «Эвертона» был шанс оказаться в Австралии, но выбрал более близкую к родине страну. В интервью «Чемпионату» Билялетдинов рассказал о восстановлении после «Рубина», тренере «Тракая» и впечатлениях от переезда.

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Полузащитник «Тракая» Динияр Билялетдинов – о переезде в Литву, предложениях из России и скандале в «Рубине».

Андрей Аршавин («Кайрат», чемпионат Казахстана)

В отличие от других русских «легионеров», у Аршавина в Казахстане сезон уже заканчивается. За полтора месяца до конца чемпионата его «Кайрат» идёт на первом месте — и в этом большая заслуга российской звезды. В трёх последних матчах Аршавин забил 3 гола и отдал 4 передачи. Например, вот так Андрей обыгрывает казахских соперников.

Леонид Слуцкий («Халл Сити», английский Чемпионшип)

В очередном туре Чемпионшипа русский тренер в Англии снова не победил. Потеряв свою главную креативную силу — поляка Камила Гросицкого, — коллектив Слуцкого даже сумел повести в счёте в матче с «Редингом», но пропустил на 87-й минуте. Теперь «Халл Сити» располагается на 17-м месте, набрав 9 очков. До вылета, конечно, ещё далеко, но и возвращение клуба в АПЛ пока не выглядит реальным.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Андрей Аршавин Антон Митрюшкин Виталий Дьяков Вячеслав Караваев Денис Черышев Динияр Билялетдинов Константин Рауш Леонид Слуцкий Роман Нойштедтер
Новости. Футбол
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