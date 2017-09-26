Время быть героями. В чём единственный шанс «Спартака» сегодня

Когда я представляю, что будет твориться вечером на флангах обороны «Спартака», мне, конечно, становится не по себе. И всё же я хочу выразить одну мысль.

Как пробивали «Спартак». Почему чемпион так много пропускает Не спешите вешать собак на вратарей.

Весь прошлый сезон команда вывозила не на том, что втаптывала соперников в газон, а на том, что умела сделать сверухсилие в нужный момент, полностью оправдывая своё геройское имя. Шальные попадания, голы в добавленное ко второму тайму время — всё это было свидетельством не футбольного превосходства «Спартака», а психологического. Команда с бешеными глазами продолжала наваливаться на чужие ворота, веря, что каким-то неизвестным даже для себя самой образом найдёт победу.

И это работало.



«Если кто-то видит и объяснит мне, в какой именно футбол играет „Спартак“, я буду очень рад», — говорил уже в тот момент, когда «Спартак» полетел к чемпионству, Валерий Карпин. Ему приходилось нелегко. Раз в неделю Карпину, бывшему тренеру многих из этих футболистов, нужно было выходить на аудиторию федерального канала и анализировать очередную выстраданную победу красно-белых, пытаться найти ей хоть какое-то логическое объяснение. Дмитрий Егоров называл происходящее фартом (и даже больше), Сергей Титов деконструировал решения Карреры, пытаясь, как и Карпин, найти футбол «Спартака».

А «Спартак» продолжал по 85 минут примитивно долбиться в закрытые двери, а затем находить победный гол там, где его, казалось, и быть не могло. Лучшим игроком сезона стал Денис Глушаков — футболист с очевидными тактическими минусами, но при этом и футболист, у которого всегда было всё в порядке с умением сжать зубы. Невероятное стремление быть командой-героем, единение с героизирующей тебя публикой стало осязаемым к маю.

Не спешите хоронить «Спартак» в ЛЧ! Посмотрите, что у «Ливерпуля» «Ливерпуль» обыграл «Лестер», но проблемы мерсисайдцев никуда не делись. Минимум текста, максимум наглядности.

После чемпионства «Спартак» слишком поверил в себя. От руководства клубом и до запасных игроков — все почему-то решили, что команда лучше всех играет в футбол, а потому можно успокоиться. Спокойствие оказалось непростительным: «Спартак» не показывал самую качественную игру даже в чемпионский сезон, а отсутствие геройского духа моментально отбросило команду туда, где она сейчас есть. Злые лица футболистов, уходивших на перерыв кубковой игры с «Кубанью», говорили об одном: осознание неидеальности спартаковского футбола без сжатых зубов к ним пришло.

Именно в этом плане сейчас лучший момент для домашней игры с «Ливерпулем». «Спартаку» не нужно переиграть «Ливерпуль» — учитывая наличие у соперника одного из пяти-шести лучших тренеров мира, это практически нереально. Более того, уступить «Ливерпулю» не так и страшно, но «Спартак» обязан вспомнить, как быть героями и что это даёт команде. Если сегодня наш чемпион проиграет без демонстрации своей воли (это важнейшее условие), для команды это будет гораздо более сильным ударом, чем выход пять в одного в матче с вялым аутсайдером РФПЛ. Станет очевидно, что морально команда в нынешнем виде исчерпана: если даже самый большой раздражитель за несколько лет, даже при собственной толпе героизирующих тебя людей не заводит тебя, — это конец.



Сейчас или никогда — для «Спартака» настало время снова быть героями. Другого шанса быть сильнее (не победить или переиграть, а именно быть сильнее) «Ливерпуля» и вернуть себе себя у команды, возможно, и не будет.