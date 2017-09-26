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Жозе Моуринью
Текст: Полина Куимова
Фото: Reuters

Моуринью: спрашиваете, хорош ли Витиньо? Вы что, его агент?

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» — о возвращении в Россию, ЦСКА и перспективах своей команды.
26 сентября 2017, вторник. 16:45 Футбол

Жозе Моуринью зашёл в зал для пресс-конференций, оглядел присутствующих и с невозмутимым видом занял своё место за столом.

— Самое сильное звено в ЦСКА – центр поля. Там играют Александр Головин и Алан Дзагоев. Вы потеряли Феллайни. Это большая проблема? – таким был первый вопрос португальцу.
— Мы потеряли Погба, Феллайни и Кэррика. Решений не так много, но мы стараемся не зацикливаться на индивидуальных противоборствах на отдельных участках поля. Мы собираемся использовать наши качества, найти баланс и выиграть этот матч.

— Вас удалили в последнем матче чемпионата Англии, но федерация не вынесла никакого наказания. Вы довольны?
– Раз меня не наказали, значит, я всё сделал правильно и ничего не нарушил. Что ж, тогда я буду делать свою работу в матче с «Кристалл Пэлас».

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— Какой была ваша мысль, когда узнали, что вам снова предстоит играть в России?
— Я уже приезжал в Россию с «Реалом», «Интером», «Челси», теперь с «Манчестером». Это нормальная штука в моей карьере. На самом деле, я очень рад сюда вернуться. Москва — хороший город, который с каждым годом становится лучше. Я это вижу невооружённым глазом.

— Известны ли сроки возвращения Погба?
— Нет.

— От игроков для участия в пресс-конференции вы выбрали Мхитаряна. Означает ли это, что завтра он сыграет в основном составе?
— Нет. Я сделал это для того, чтобы облегчить свою жизнь, а также вашу – всё же Генрих говорит по-русски. Он хорошо играет, провёл отличный прошлый сезон. Но это другая история. Лига чемпионов – новый уровень. Матч в гостях — это не так уж просто, поэтому посмотрим, на что он способен.

— Ваша команда сейчас в великолепной форме. В чём секрет вашего успеха?
— Оу… — замялся Моуринью. – Нельзя гарантировать, что наш путь успеха продолжится. Мы не можем доминировать на протяжении всех 90 минут. Бывают моменты, когда мы должны терпеть – например как в матче с «Саутгемптоном». У соперника будут возможности атаковать и забивать. Но, как я уже сказал, мы будем терпеть, постараемся навязать свою игру и, надеюсь, выиграем.

— Вы злитесь на арбитра за эпизод с травмой Феллайни?
— Крейг Полсон — замечательный, сдержанный, хладнокровный судья, который отлично выполняет свою работу, но эпизод с травмой Феллайни ему тяжело дался. Я выразил своё мнение уже после того, как посмотрел эпизод по телевизору. У судьи такой возможности не было. Надеюсь, что Феллайни быстро восстановится и вернётся в команду уже после перерыва на матчи сборных.

— Что думаете об игре Витиньо?
— Вы бразилец и его агент? – спросил он у журналиста и хладнокровно продолжил. — Я не хочу говорить о своих соперниках. Если я их хвалю – я их мотивирую. Если я говорю плохо – я их мотивирую. Всё, что я могу сказать, — этот состав ЦСКА лучший, против которого я когда-либо играл.

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Спустя несколько минут в зале для пресс-конференций появился Генрих Мхитарян. По улыбкам многих журналистов показалось, что именно его и ждали.

– В Москве за вас наверняка будут болеть персонально. Вам это поможет?
— В прошлом сезоне, когда мы играли в Ростове, было приятно видеть армянских болельщиков. Думаю, что завтра они тоже придут меня поддержать. Постараюсь сделать всё возможное, чтобы их порадовать, и забить гол, — ответил Генрих на русском на вопрос корреспондента «Чемпионата» Алины Матинян.

Жозе Моуринью сказал, что нынешний ЦСКА – лучший, с которым он когда-либо встречался. Что скажете вы?
— Тот факт, что ЦСКА выиграл у «Бенфики», говорит о том, что это очень достойный соперник. Я слежу за российским футболом – в этом сезоне ЦСКА начал играть немного по-другому. Не так, как раньше. Там опытные игроки, они как команда реально намного сильнее, чем в предыдущих сезонах. Но Лига чемпионов – это всё же не чемпионат России. Думаю, здесь они будут действовать иначе.

– В прошлом сезоне вы забили в финале Лиги Европы и помогли «МЮ» получить право участвовать в Лиге чемпионов.
– Забить в финале Лиги Европы и выиграть этот титул – огромная честь. Но Лига чемпионов – другой турнир, другой уровень. Все знают, что «МЮ» участвует в любом турнире, чтобы выиграть титул. Для нас очень важно участие в Лиге чемпионов. Мы стараемся играть в атаку, забивать много голов. Возможно, для меня прошлый сезон получился не самым удачным. Но в этом я приложу все усилия, чтобы выступить лучше. У нас уже наладилось взаимопонимание с одноклубниками – с Лукаку например. Поэтому всё, что я могу делать прямо сейчас, – тренироваться, доказывать тренеру свою необходимость на поле и приносить пользу клубу.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Манчестер Юнайтед ПФК ЦСКА Генрих Мхитарян Жозе Моуринью
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