Гончаренко: у нас достаточно опыта и класса, чтобы противостоять «МЮ»

На предматчевой пресс-конференции сначала на вопросы журналистов ответил полузащитник Александр Головин.
— Пристальное внимание со стороны англичан будет именно к вам. Станет ли для вас это дополнительной мотивацией?
— Для меня каждый матч очень важен, потому что не имеет значения, кто играет против тебя. В первую очередь это польза для моей команды, во вторую – концентрация на игре.
— Вы пропустили матч против «Динамо». Для вас это плюс или скорее минус?
— Для меня особой разницы нет. Тренировки были интенсивные, поэтому на моей форме это никак не сказалось.
— В том матче казалось, что команде на поле не хватало лидера. Вы себя им ощущаете?
— Я стараюсь брать инициативу, за счёт своих качеств вскрывать оборону. Но на данный момент не ощущаю себя лидером команды.
— Кто лидер в обороне «МЮ»?
— Не стал бы никого выделять. Все мы понимаем, что в этой команде собраны хорошие футболисты. Нужно готовиться к противостоянию с любым футболистом.
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко отметил, что дополнительной мотивации его команде не нужно – игроки и так настроены на максимально возможный результат.
— Жозе Моуринью сказал, что нынешний ЦСКА – самый сильный на его памяти. Вы согласны?
— Для меня в роли главного тренера это будет только второй матч в Лиге чемпионов, так что мне сложно ответить. Может, Жозе увидел, что мы выиграли четыре матча, обыграли «Бенфику». А возможно, это было сказано больше для своей команды. Он умеет давать разные посылы через прессу. Это не значит, что завтра будет легко. Не думаю, что эти слова облегчат нашу игру.
— Как чувствует себя Марио Фернандес?
— Он боец, мы это знаем. Если есть какой-то минимальный шанс, то он им воспользуется. Есть большая вероятность, что Марио завтра сыграет. Надеюсь, что мы увидим его на поле.
— Насколько силён «Манчестер Юнайтед»?
— Можно нисколько не сомневаться, что после Алекса Фергюсона это сильнейший «Манчестер». Хотя очень сложно судить, потому что Фергюсон создал немало хороших команд.
— «Манчестер» приехал в Москву без Погба, Кэррика, Феллайни…
— Большие клубы отличаются тем, что, даже потеряв лучших игроков, они могут заменить их другими.
— Жозе похвалил вашу команду. А вы как считаете, насколько ЦСКА конкурентоспособен в Лиге чемпионов?
— Нисколько не сомневаюсь, что у нас достаточно опыта и класса, чтобы противостоять «МЮ». Нужно найти слабые места, чтобы направить все наши силы на это. Надеюсь, что завтра у нас будет полный стадион. Дополнительной мотивации нашим игрокам не нужно – они и так очень мотивированы на этот матч. Мы говорили о сильных сторонах «МЮ», но в любой игре с любым соперником можно изменить ход игры. Наша задача – искать свои шансы. Как только болельщики будут чувствовать, что мы близки к хорошему результату, у нас должно многое получиться.
— Вы ещё не нашли слабые места у «Манчестера»?
— Это информация для моей команды.