ЦСКА тяжело без Александра Головина. Тактика 11-го тура Премьер-Лиги

Манчини подстроил тактику «Зенита» под «Краснодар»
«Нам не повезло, что кубковый матч длился 120 минут. Некоторые ребята немного устали, именно поэтому Паредеса нет в стартовом составе», – объяснял Роберто Манчини во флеш-интервью перед матчем. Синьор Роберто, не вешайте спагетти на уши: перевод Паредеса в запас чётко вписывается в тактику «Зенита» на краснодарский матч. Более того, читается многоходовка Манчини – осознанно дать практику Паредесу в матче Кубка России, а на игру с «Краснодаром» оставить в запасе.
Смысл ротации очевиден. «Краснодар» развивает подавляющее большинство атак через центральную зону и забивает на гибкость игры: в схеме 4-3-3 роли каждого футболиста чётко прописаны и не меняются в зависимости от соперника. Один инсайд отходит развивать атаки передачами в глубину, второй – открывается на одной линии с нападающим. Перейра, Классон и Смолов составили динамичный атакующий треугольник, но как именно они открываются под передачи, уже можно было зазубрить за последний месяц. Против такой атаки нужен был сдерживающий план – так что чистый опорник, Краневиттер, был «Зениту» нужнее, чем глубинный плеймейкер Паредес. Над аргентинцем вышли Кузяев и Ерохин, обеспечивающие давление, интенсивность и грамотную игру без мяча при любой тактике Манчини.
Иногда «Краснодару» удавалось проскочить через первую зенитовскую ловушку – больше других давал продохнуть Далер Кузяев, в паре моментов терявший нужную зону. Но тогда Виктор Классон и Маурисио Перейра попадались во вторую ловушку: здорово поджимали центральные защитники, реагировавшие на открывания между линиями. Но чаще центр был перекрыт, и «Краснодару» приходилось доставлять мяч на фланги. Для «Зенита» это был удобный сценарий, особенно с учётом слабости подключений в атаку Сергея Петрова.
Краневиттер, выбрасывавшийся накрывать игроков атакующего треугольника «Краснодара», блестяще справился со своей задачей – сделал 8 перехватов, специализируясь персонально на Перейре. Кузяев записал 3 отбора и 2 перехвата, а Александр Ерохин не выделяется даже в такой статистике. Но сила Ерохина – в незаметных действиях, перекрывающих кислород сопернику, и в Краснодаре Александр часто перекрывал потенциальные варианты передач, а не перехватывал мячи. В плане футбольного интеллекта Ерохин – один из сильнейших игроков Премьер-Лиги, и здесь нет боязни его перехвалить. Конспекты Курбана Бердыева засели в мозги очень прочно.
Роль Дмитрия Полоза
Это уже повторение пройденного, и тем не менее. Полоз полезен для Роберто Манчини своей скоростью, неустанной работой без мяча и тактической дисциплиной. (Опять же, вспоминаем, у кого Полоз тренировался последние 2,5 сезона.) В нынешнем сезоне Дмитрий с подачи Манчини уже опускался глубоко к линии защитников, формируя пятёрку, контролируя фланг и давая Доменико Кришито рулить полуфланговой зоной. В Краснодаре Манчини использовал уже оборонительную шестёрку, где края контролировали Полоз и Кузяев – это случилось, когда с игры был снят Подберёзкин, совсем не попавший в игру, а Классон ушёл на правый край.
Я не люблю описывать события матчей через минуту, когда они случились – ну прошлый век же, – однако в случае с Полозом важно обозначить временной отрезок, где Дмитрий показывает всю суть своей работы у Роберто Манчини. На 55-й минуте Полоз сначала поднимается высоко прессинговать, долетает до вратаря «Краснодара», опускается на одну линию к Дзюбе и Кокорину, а после перехода «быков» на половину поля «Зенита» – резко ускоряется в защиту и успевает перекрыть вариант с Шишкиным.
Интенсивность – вот главное слово нынешнего «Зенита», а его фирменные черты – работа Ерохина без мяча, польза Кузяева на каждом участке поля и рывки Полоза от чужой штрафной до своей. У меня нет беговых данных, но есть подозрение, что «Зенит» и физически, и тактически сейчас готов лучше всех. Освежение команды проведено удачно, это нужно признать.
ЦСКА хуже двигает мяч без Головина
Виктор Гончаренко, выделяющий кого-то из своих игроков в послематчевом интервью – такая же редкая штука, как аншлаги в Химках, но Александра Головина тренер ЦСКА отмечает уже во второй раз за сезон. «Играя в таком темпе, очень сложно рассчитывать на победу. Нам было важно играть быстрее, но не хватало скорости атаки. Возможно, это связано с тем, что не играл Головин», – сказал Гончаренко после «Динамо».
У ЦСКА есть ротация на случай травм или дисквалификаций основных полузащитников, однако Бибрас Натхо не попал в игру. Вероятно, Натхо получил то же задание, что и Головин, из-за чего выполнял непрофильную работу – открывался ближе к атаке – и делал её плохо. А в глубину, где обычно начинает атаки Натхо, опускался Алан Дзагоев. Моменты, как на скриншоте ниже, где Дзагоев опускался за мячом и видел перед собой полностью севшее за линию мяча «Динамо», были регулярными.
Дзагоев проделал самый большой объём пасовой работы в команде (107 Pack+Rec), схожий по числам с объёмом Головина, но хуже отрезал передачами оборону «Динамо» – 4 Impect против средних 7,5 по сезону у Головина. Здесь сыграл и низко посаженный блок соперника, и отсутствие человека, способного протащить мяч в стрессовых условиях.
«Динамо» тяжело даётся переход из обороны в атаку
«Динамо» образца нынешнего сезона – команда, неспособная усидеть на двух стульях сразу и соблюдать баланс. Либо «Динамо» неплохо комбинирует и проводит грамотные позиционные атаки, но разливает бензин у своих ворот (такими бело-голубые были летом), либо настраиваются на порядок сзади и совсем теряются впереди. Контратакующий план «Динамо» работает ровно до того момента, когда мяч доставляется на чужую треть, и это стало ясно ещё в летнем матче в Грозном – неподалёку от ворот Панченко и другие игроки атаки затягивали с решением или принимали неправильное.
С ЦСКА «Динамо» снова забетонировало защиту, создав глубокую оборонительную линию, ситуативно становившуюся шестёркой – ниже опускались фланговые хавбеки Соснин и Темников. Но редкие моменты «Динамо» создавало в позиционных атаках. Там же, где можно было включить скорость, особенно после длинных передач на Бечирая или резкого Темникова, бело-голубые не пользовались свободным пространством в защите ЦСКА (оно было), а осознанно затягивали атаку и переходили в позиционку.
«Соперник грамотно сбивал темп, зная, что мы будем этим пользоваться, и делал всё, чтобы у нас переход в атаку не прошёл», – сказал Юрий Калитвинцев после матча, констатируя проблемы. В Черкизово для «Динамо» решение задачи будет ключевым фактором: есть инсайд, что судьба Калитвинцева решится именно там.
Пашалич, Попов и Джано в центре поля «Спартака»
Главное, что случилось в матче красно-белых с «Анжи», мы уже разобрали сразу после матча. Не смотрите на заголовок про слив – разбор годный:
При этом Массимо Каррера продолжает варьировать тактику и состав, исходя из соперника, календаря и физической формы игроков. Фернандо и Джикия начали матч с «Анжи» на скамейке, а в центре поля «Спартак» сыграл с самым атакующим вариантом из возможных: Пашалич – Попов – Джано. Благоприятный сценарий первого тайма позволял Каррере экспериментировать и искать ещё одного потенциального глубинного плеймейкера. Первую 20-минутку в глубине отыграл Ивелин Попов, следующие 15 минут – Джано, и если их вклад в пасовую игру «Спартака» на непривычной позиции примерно одинаков, то Марио Пашаличу было комфортнее с Джано.
Если когда-нибудь Каррера продолжит химичить с поиском глубинного плеймейкера, то должен выбрать грузина и ещё по одной причине – несмотря на недостаток качеств чернорабочего, Джано лучше встречал атаки «Анжи» в опорной зоне, чем Попов. При паре Попов – Пашалич неоднократно возникали ситуации, когда «Анжи» атаковал через центр и кидал мяч в коридор между двумя хавбеками (я насчитал 5 таких моментов, и то мог где-то недоглядеть). Иногда и Пашалич усложнял болгарину жизнь, поднимаясь прессинговать чуть выше и оставляя Попова в одиночестве. Но опорную зону с Джано «Анжи» не мог взломать.
Экспериментальная защита «Ростова» (почти) не косячит
Есть мнение, что в защиту «Ростова» можно поставить троих бабушек, и даже они помогут засушить ворота, выполнив тактическую установку на матч. Тезис где-то близко к истине, потому что Леониду Кучуку пришлось перекраивать всю оборону «Ростова», и даже в таком варианте она выглядела надёжно. Гацкан стал центральным защитником, слева от него вышел номинальный крайний деф Евгений Макеев, сыгравший впервые в сезоне, справа – Сверрир Ингасон, наиболее комфортно чувствующий себя в качестве страхующего.
Схема «Ростова» на матч с «Локомотивом» оказалась гибридной. Гацкан, как и в предыдущих матчах на позиции центрального защитника, в начальной стадии атаки поднимался выше Макеева и Ингасона, двигая ближе к чужим воротам Юсупова и Могилевца. В некоторых моментах роль Гацкана была слишком свободной для центрального защитника: капитан «Ростова» уходил к флангу на чужую треть поля, а Макеев и Ингасон страховали его. Если амплуа «опорный центральный защитник» не существует, ради Гацкана его стоит придумать.
Необычную конфигурацию соблюдала и защитная тройка «Ростова». Макеев и Гацкан могли встречать соперника выше, а Ингасон обязательно оставался страховать товарищей. Логика в таком строении давления была: «Локомотив» практически не гонял в атаку Лысова, предпочитая давить через центральную зону. Особенно чётко приоритеты защитников «Ростова» были заметны, когда «железнодорожники» провели атаку 3v1 от центрального круга (да, тур вышел богатым на подобные выходы): Макеев рванул в прессинг к середине поля первым, Гацкан включился чуть позже, а Ингасон отошёл в глубину, страховать поднятых защитников.
«Ростов» проиграл, но экспериментальный вариант защиты даже не за что упрекнуть. Финальную 10-минутку команда провалила по другим причинам – подсела физически, наелись фланги, не сработали все замены Кучука на освежение атаки. При этом до 90-й минуты «Ростов» позволил «Локомотиву» всего 3 удара по своим воротам с общим xG 0,08. Никакой логики в итоговом счёте искать не стоит, как и в том, что Эдера после ужасного по качеству игры отрезка на поле разом стали включать в символические сборные тура.
Сдвоенный центр «Урала» в атаке
Игорь Портнягин только подтянулся к тренировкам в общей группе, Владимир Ильин продолжает лечиться, так что «Уралу» приходится искать новые варианты в атаке. Александр Тарханов нашёл симпатичный вариант – дал Эрику Бикфалви и Алексею Евсееву одновременно двигаться на передней линии атаки, не меняя при этом тактическую схему. В прессинге они синхронно работали вдвоём по одной линии, а при атаках «Урала» – жонглировали функциями. Бикфалви часто уходил налево, помогая Никите Глушкову и открывая место на острие Евсееву. Когда вперёд двигался уже Бикфалви, Евсеев опускался за мячом чуть глубже в центральной зоне. Передач из глубины они тоже дожидались примерно на одной линии. То есть «Урал» играл 4-4-1-1 с одним форвардом в оттяжке, но конкретно даже не скажешь, кто именно больше помогал в глубине.
Евсеев и Бикфалви стали главными конструкторами победы над «Тосно». Румын забил пенальти, сделал голевую передачу на напарника, нанёс 3 удара и сделал 3 ключевых паса. Евсеев повторил те же 3 удара по воротам, один из которых – голевой, «боковыми ножницами», а второй в каркас ворот, плюс заработал на себе пенальти. После такой игры легковесной атаки можно спокойно отказаться от Ильина и Портнягина, тем более на старте сезона таранный форвард у «Урала» часто становится отрезанным от остальной команды.
«Урал» на старте сезона вообще очень нравится своей заряженностью на атаку: екатеринбуржцы хорошо контролируют мяч, имеют игроков, умеющих двигать мяч и правильно открываться, качественных дриблёров на флангах – к Чантурии, подтверждающему класс, против «Тосно» присоединился и Никита Глушков. Если бы не ничейный вирус, «Урал» мог бы сейчас идти даже в еврокубковой зоне, а не на 7-м месте.
«Рубину» снова очень тяжело начинать атаки
Курбан Бердыев просит время, чтобы выстроить тот «Рубин», который он хочет, но пока до традиционного авторского проекта Бердыеву очень далеко. Казанцы – 15-я команда Премьер-Лиги по продвижению мяча вперёд, по отрезанию защитников, по соотношению продвижения мяча и времени владения. Одна из причин такого результата – тяжёлый выход из-под прессинга: «Рубин» натужно ищет варианты, как избавиться от давления, и в большинстве случаев банально пуляет мяч на чужую половину поля. Но раньше у «Рубина» было кому зацепиться за верховые мячи (Жонатасу), теперь можно только собирать подборы вокруг таких мячей, с чем у казанцев пока тоже проблемы.
Особенно тяжело «Рубину», когда соперник играет по зеркальной схеме, как «Ахмат» Кононова. Грозненцы испытывают проблемы, если их прессинг преодолевается через пас, но с соперником, чей выход из-под давления плохо отработан, всё работает идеально. Учитывая общую постройку прессинга и ротацию Кононова, здесь не важны фамилии: инсайды готовы перекрывать крайних центральных защитников и латералей, центральные полузащитники играют со своими коллегами по амплуа, а третьего хавбека, ищущего мяч по всему периметру поля (Лестьенна или Карадениза), старается накрывать латераль. «Рубин» честно пробовал выходить из-под давления через короткий пас, но получалось очень печально – даже в те моменты, когда Лестьенн и Карадениз правильно себя предлагали.
Гаджиев против контроля мяча
В этом сезоне я обязательно смотаюсь в Пермь на интервью с Гаджи Гаджиевым. Половина читателей его не откроет, половина заснёт на третьем вопросе, но вещи, которые Гаджиев говорит на пресс-конференциях – слова настоящего профессора. Пока тренер СКААлексей Поддубский бесился из-за несправедливости счёта, Гаджиев остужал коллегу: «Тренер соперников ориентируется на контроль мяча. Я могу сказать, что это никак не связано с результатом. Я это сам считал: надёжность контроля мяча не определяет результат. Это определяет число моментов у ворот. У них был только один благоприятный момент, так что по числу моментов мы превзошли соперника в несколько раз. Поэтому результат, думаю, по игре. Он зависит от того, сколько команда создаёт моментов. У соперника брака было меньше, они мячом больше владели. На зрелищность это влияет, а на результат — нет».
Есть статистика важнее контроля мяча, и здесь Гаджи Муслимович абсолютно прав. «СКА-Хабаровск» стал лучшей командой тура по чистому времени владения мячом (37:41) и проценту владения (62%), однако вяз в защите «Амкара» и не создавал остроты. Пермяки же создали 2 явных голевых момента, причём во втором случае Бодул осознанно улучшал позицию для удара, придержал мяч и отдал на Комолова в свободную зону.
«Амкар» одержал чистую победу над СКА по ожидаемым голам (1,26 – 0,29), осознанно добавлял в концовках таймов, где и размазал соперника с пустым контролем мяча. Всё-таки Гаджиев – настоящий Профессор.
В материале использованы данные InStat, Understat.com и паблика «Пыльный чердак».
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