ЦСКА тяжело без Александра Головина. Тактика 11-го тура Премьер-Лиги

Манчини подстроил тактику «Зенита» под «Краснодар»

«Нам не повезло, что кубковый матч длился 120 минут. Некоторые ребята немного устали, именно поэтому Паредеса нет в стартовом составе», – объяснял Роберто Манчини во флеш-интервью перед матчем. Синьор Роберто, не вешайте спагетти на уши: перевод Паредеса в запас чётко вписывается в тактику «Зенита» на краснодарский матч. Более того, читается многоходовка Манчини – осознанно дать практику Паредесу в матче Кубка России, а на игру с «Краснодаром» оставить в запасе.

Смысл ротации очевиден. «Краснодар» развивает подавляющее большинство атак через центральную зону и забивает на гибкость игры: в схеме 4-3-3 роли каждого футболиста чётко прописаны и не меняются в зависимости от соперника. Один инсайд отходит развивать атаки передачами в глубину, второй – открывается на одной линии с нападающим. Перейра, Классон и Смолов составили динамичный атакующий треугольник, но как именно они открываются под передачи, уже можно было зазубрить за последний месяц. Против такой атаки нужен был сдерживающий план – так что чистый опорник, Краневиттер, был «Зениту» нужнее, чем глубинный плеймейкер Паредес. Над аргентинцем вышли Кузяев и Ерохин, обеспечивающие давление, интенсивность и грамотную игру без мяча при любой тактике Манчини.

Иногда «Краснодару» удавалось проскочить через первую зенитовскую ловушку – больше других давал продохнуть Далер Кузяев, в паре моментов терявший нужную зону. Но тогда Виктор Классон и Маурисио Перейра попадались во вторую ловушку: здорово поджимали центральные защитники, реагировавшие на открывания между линиями. Но чаще центр был перекрыт, и «Краснодару» приходилось доставлять мяч на фланги. Для «Зенита» это был удобный сценарий, особенно с учётом слабости подключений в атаку Сергея Петрова.

Краневиттер, выбрасывавшийся накрывать игроков атакующего треугольника «Краснодара», блестяще справился со своей задачей – сделал 8 перехватов, специализируясь персонально на Перейре. Кузяев записал 3 отбора и 2 перехвата, а Александр Ерохин не выделяется даже в такой статистике. Но сила Ерохина – в незаметных действиях, перекрывающих кислород сопернику, и в Краснодаре Александр часто перекрывал потенциальные варианты передач, а не перехватывал мячи. В плане футбольного интеллекта Ерохин – один из сильнейших игроков Премьер-Лиги, и здесь нет боязни его перехвалить. Конспекты Курбана Бердыева засели в мозги очень прочно.

Роль Дмитрия Полоза

Это уже повторение пройденного, и тем не менее. Полоз полезен для Роберто Манчини своей скоростью, неустанной работой без мяча и тактической дисциплиной. (Опять же, вспоминаем, у кого Полоз тренировался последние 2,5 сезона.) В нынешнем сезоне Дмитрий с подачи Манчини уже опускался глубоко к линии защитников, формируя пятёрку, контролируя фланг и давая Доменико Кришито рулить полуфланговой зоной. В Краснодаре Манчини использовал уже оборонительную шестёрку, где края контролировали Полоз и Кузяев – это случилось, когда с игры был снят Подберёзкин, совсем не попавший в игру, а Классон ушёл на правый край.

Я не люблю описывать события матчей через минуту, когда они случились – ну прошлый век же, – однако в случае с Полозом важно обозначить временной отрезок, где Дмитрий показывает всю суть своей работы у Роберто Манчини. На 55-й минуте Полоз сначала поднимается высоко прессинговать, долетает до вратаря «Краснодара», опускается на одну линию к Дзюбе и Кокорину, а после перехода «быков» на половину поля «Зенита» – резко ускоряется в защиту и успевает перекрыть вариант с Шишкиным.

Интенсивность – вот главное слово нынешнего «Зенита», а его фирменные черты – работа Ерохина без мяча, польза Кузяева на каждом участке поля и рывки Полоза от чужой штрафной до своей. У меня нет беговых данных, но есть подозрение, что «Зенит» и физически, и тактически сейчас готов лучше всех. Освежение команды проведено удачно, это нужно признать.

Кузя, друг Манчини. Кто олицетворяет игру нового «Зенита» Нет, даже не Александр Кокорин.

ЦСКА хуже двигает мяч без Головина

Виктор Гончаренко, выделяющий кого-то из своих игроков в послематчевом интервью – такая же редкая штука, как аншлаги в Химках, но Александра Головина тренер ЦСКА отмечает уже во второй раз за сезон. «Играя в таком темпе, очень сложно рассчитывать на победу. Нам было важно играть быстрее, но не хватало скорости атаки. Возможно, это связано с тем, что не играл Головин», – сказал Гончаренко после «Динамо».

У ЦСКА есть ротация на случай травм или дисквалификаций основных полузащитников, однако Бибрас Натхо не попал в игру. Вероятно, Натхо получил то же задание, что и Головин, из-за чего выполнял непрофильную работу – открывался ближе к атаке – и делал её плохо. А в глубину, где обычно начинает атаки Натхо, опускался Алан Дзагоев. Моменты, как на скриншоте ниже, где Дзагоев опускался за мячом и видел перед собой полностью севшее за линию мяча «Динамо», были регулярными.

Дзагоев проделал самый большой объём пасовой работы в команде (107 Pack+Rec), схожий по числам с объёмом Головина, но хуже отрезал передачами оборону «Динамо» – 4 Impect против средних 7,5 по сезону у Головина. Здесь сыграл и низко посаженный блок соперника, и отсутствие человека, способного протащить мяч в стрессовых условиях.

«Динамо» тяжело даётся переход из обороны в атаку

«Динамо» образца нынешнего сезона – команда, неспособная усидеть на двух стульях сразу и соблюдать баланс. Либо «Динамо» неплохо комбинирует и проводит грамотные позиционные атаки, но разливает бензин у своих ворот (такими бело-голубые были летом), либо настраиваются на порядок сзади и совсем теряются впереди. Контратакующий план «Динамо» работает ровно до того момента, когда мяч доставляется на чужую треть, и это стало ясно ещё в летнем матче в Грозном – неподалёку от ворот Панченко и другие игроки атаки затягивали с решением или принимали неправильное.

«Разгроми здесь всё, Панча!» Как играет лучший футболист «Динамо» В ФНЛ Кирилл Панченко был королём, а с возвращением в Премьер-Лигу сразу будет проверен дерби и «Спартаком».

С ЦСКА «Динамо» снова забетонировало защиту, создав глубокую оборонительную линию, ситуативно становившуюся шестёркой – ниже опускались фланговые хавбеки Соснин и Темников. Но редкие моменты «Динамо» создавало в позиционных атаках. Там же, где можно было включить скорость, особенно после длинных передач на Бечирая или резкого Темникова, бело-голубые не пользовались свободным пространством в защите ЦСКА (оно было), а осознанно затягивали атаку и переходили в позиционку.

«Соперник грамотно сбивал темп, зная, что мы будем этим пользоваться, и делал всё, чтобы у нас переход в атаку не прошёл», – сказал Юрий Калитвинцев после матча, констатируя проблемы. В Черкизово для «Динамо» решение задачи будет ключевым фактором: есть инсайд, что судьба Калитвинцева решится именно там.

Пашалич, Попов и Джано в центре поля «Спартака»

Главное, что случилось в матче красно-белых с «Анжи», мы уже разобрали сразу после матча. Не смотрите на заголовок про слив – разбор годный:

Под звуки слива? Почему «Анжи» забивал «Спартаку» пять в одного Разбор самого странного эпизода тура от Дмитрия Егорова, который не видит демарша игроков или акции против Карреры.

При этом Массимо Каррера продолжает варьировать тактику и состав, исходя из соперника, календаря и физической формы игроков. Фернандо и Джикия начали матч с «Анжи» на скамейке, а в центре поля «Спартак» сыграл с самым атакующим вариантом из возможных: Пашалич – Попов – Джано. Благоприятный сценарий первого тайма позволял Каррере экспериментировать и искать ещё одного потенциального глубинного плеймейкера. Первую 20-минутку в глубине отыграл Ивелин Попов, следующие 15 минут – Джано, и если их вклад в пасовую игру «Спартака» на непривычной позиции примерно одинаков, то Марио Пашаличу было комфортнее с Джано.

Если когда-нибудь Каррера продолжит химичить с поиском глубинного плеймейкера, то должен выбрать грузина и ещё по одной причине – несмотря на недостаток качеств чернорабочего, Джано лучше встречал атаки «Анжи» в опорной зоне, чем Попов. При паре Попов – Пашалич неоднократно возникали ситуации, когда «Анжи» атаковал через центр и кидал мяч в коридор между двумя хавбеками (я насчитал 5 таких моментов, и то мог где-то недоглядеть). Иногда и Пашалич усложнял болгарину жизнь, поднимаясь прессинговать чуть выше и оставляя Попова в одиночестве. Но опорную зону с Джано «Анжи» не мог взломать.

Экспериментальная защита «Ростова» (почти) не косячит

Есть мнение, что в защиту «Ростова» можно поставить троих бабушек, и даже они помогут засушить ворота, выполнив тактическую установку на матч. Тезис где-то близко к истине, потому что Леониду Кучуку пришлось перекраивать всю оборону «Ростова», и даже в таком варианте она выглядела надёжно. Гацкан стал центральным защитником, слева от него вышел номинальный крайний деф Евгений Макеев, сыгравший впервые в сезоне, справа – Сверрир Ингасон, наиболее комфортно чувствующий себя в качестве страхующего.

Схема «Ростова» на матч с «Локомотивом» оказалась гибридной. Гацкан, как и в предыдущих матчах на позиции центрального защитника, в начальной стадии атаки поднимался выше Макеева и Ингасона, двигая ближе к чужим воротам Юсупова и Могилевца. В некоторых моментах роль Гацкана была слишком свободной для центрального защитника: капитан «Ростова» уходил к флангу на чужую треть поля, а Макеев и Ингасон страховали его. Если амплуа «опорный центральный защитник» не существует, ради Гацкана его стоит придумать.

Необычную конфигурацию соблюдала и защитная тройка «Ростова». Макеев и Гацкан могли встречать соперника выше, а Ингасон обязательно оставался страховать товарищей. Логика в таком строении давления была: «Локомотив» практически не гонял в атаку Лысова, предпочитая давить через центральную зону. Особенно чётко приоритеты защитников «Ростова» были заметны, когда «железнодорожники» провели атаку 3v1 от центрального круга (да, тур вышел богатым на подобные выходы): Макеев рванул в прессинг к середине поля первым, Гацкан включился чуть позже, а Ингасон отошёл в глубину, страховать поднятых защитников.

«Ростов» проиграл, но экспериментальный вариант защиты даже не за что упрекнуть. Финальную 10-минутку команда провалила по другим причинам – подсела физически, наелись фланги, не сработали все замены Кучука на освежение атаки. При этом до 90-й минуты «Ростов» позволил «Локомотиву» всего 3 удара по своим воротам с общим xG 0,08. Никакой логики в итоговом счёте искать не стоит, как и в том, что Эдера после ужасного по качеству игры отрезка на поле разом стали включать в символические сборные тура.

Сдвоенный центр «Урала» в атаке

Игорь Портнягин только подтянулся к тренировкам в общей группе, Владимир Ильин продолжает лечиться, так что «Уралу» приходится искать новые варианты в атаке. Александр Тарханов нашёл симпатичный вариант – дал Эрику Бикфалви и Алексею Евсееву одновременно двигаться на передней линии атаки, не меняя при этом тактическую схему. В прессинге они синхронно работали вдвоём по одной линии, а при атаках «Урала» – жонглировали функциями. Бикфалви часто уходил налево, помогая Никите Глушкову и открывая место на острие Евсееву. Когда вперёд двигался уже Бикфалви, Евсеев опускался за мячом чуть глубже в центральной зоне. Передач из глубины они тоже дожидались примерно на одной линии. То есть «Урал» играл 4-4-1-1 с одним форвардом в оттяжке, но конкретно даже не скажешь, кто именно больше помогал в глубине.

Евсеев и Бикфалви стали главными конструкторами победы над «Тосно». Румын забил пенальти, сделал голевую передачу на напарника, нанёс 3 удара и сделал 3 ключевых паса. Евсеев повторил те же 3 удара по воротам, один из которых – голевой, «боковыми ножницами», а второй в каркас ворот, плюс заработал на себе пенальти. После такой игры легковесной атаки можно спокойно отказаться от Ильина и Портнягина, тем более на старте сезона таранный форвард у «Урала» часто становится отрезанным от остальной команды.

«Урал» на старте сезона вообще очень нравится своей заряженностью на атаку: екатеринбуржцы хорошо контролируют мяч, имеют игроков, умеющих двигать мяч и правильно открываться, качественных дриблёров на флангах – к Чантурии, подтверждающему класс, против «Тосно» присоединился и Никита Глушков. Если бы не ничейный вирус, «Урал» мог бы сейчас идти даже в еврокубковой зоне, а не на 7-м месте.

«Рубину» снова очень тяжело начинать атаки

Курбан Бердыев просит время, чтобы выстроить тот «Рубин», который он хочет, но пока до традиционного авторского проекта Бердыеву очень далеко. Казанцы – 15-я команда Премьер-Лиги по продвижению мяча вперёд, по отрезанию защитников, по соотношению продвижения мяча и времени владения. Одна из причин такого результата – тяжёлый выход из-под прессинга: «Рубин» натужно ищет варианты, как избавиться от давления, и в большинстве случаев банально пуляет мяч на чужую половину поля. Но раньше у «Рубина» было кому зацепиться за верховые мячи (Жонатасу), теперь можно только собирать подборы вокруг таких мячей, с чем у казанцев пока тоже проблемы.

Особенно тяжело «Рубину», когда соперник играет по зеркальной схеме, как «Ахмат» Кононова. Грозненцы испытывают проблемы, если их прессинг преодолевается через пас, но с соперником, чей выход из-под давления плохо отработан, всё работает идеально. Учитывая общую постройку прессинга и ротацию Кононова, здесь не важны фамилии: инсайды готовы перекрывать крайних центральных защитников и латералей, центральные полузащитники играют со своими коллегами по амплуа, а третьего хавбека, ищущего мяч по всему периметру поля (Лестьенна или Карадениза), старается накрывать латераль. «Рубин» честно пробовал выходить из-под давления через короткий пас, но получалось очень печально – даже в те моменты, когда Лестьенн и Карадениз правильно себя предлагали.

Гаджиев против контроля мяча

В этом сезоне я обязательно смотаюсь в Пермь на интервью с Гаджи Гаджиевым. Половина читателей его не откроет, половина заснёт на третьем вопросе, но вещи, которые Гаджиев говорит на пресс-конференциях – слова настоящего профессора. Пока тренер СКААлексей Поддубский бесился из-за несправедливости счёта, Гаджиев остужал коллегу: «Тренер соперников ориентируется на контроль мяча. Я могу сказать, что это никак не связано с результатом. Я это сам считал: надёжность контроля мяча не определяет результат. Это определяет число моментов у ворот. У них был только один благоприятный момент, так что по числу моментов мы превзошли соперника в несколько раз. Поэтому результат, думаю, по игре. Он зависит от того, сколько команда создаёт моментов. У соперника брака было меньше, они мячом больше владели. На зрелищность это влияет, а на результат — нет».

Есть статистика важнее контроля мяча, и здесь Гаджи Муслимович абсолютно прав. «СКА-Хабаровск» стал лучшей командой тура по чистому времени владения мячом (37:41) и проценту владения (62%), однако вяз в защите «Амкара» и не создавал остроты. Пермяки же создали 2 явных голевых момента, причём во втором случае Бодул осознанно улучшал позицию для удара, придержал мяч и отдал на Комолова в свободную зону.

«Амкар» одержал чистую победу над СКА по ожидаемым голам (1,26 – 0,29), осознанно добавлял в концовках таймов, где и размазал соперника с пустым контролем мяча. Всё-таки Гаджиев – настоящий Профессор.

В материале использованы данные InStat, Understat.com и паблика «Пыльный чердак».

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