«Это топ!» Как Лопырёва и Павлюченко показали англичанам «Лужники»

В прошлом году перед матчем 1/8 Лиги Европы между «Ростовом» и «Манчестер Юнайтед» посол FIFA Виктория Лопырёва проводила для британских журналистов экскурсию по родному Ростову. В этом году представители английской прессы собрались в Москве в преддверии матчей «Спартак» — «Ливерпуль» и ЦСКА – «Манчестер Юнайтед», где их вновь встретила Виктория.

«Это что, водка?!» Один день англичан в Ростове с Лопырёвой Ростовская «вода», русский Уэйн Руни и «Ростов-Арена» – как английская пресса провела день с Лопырёвой.

Местом для проведения экскурсии был выбран спортивный комплекс «Лужники». И это не случайно. В 2018 году именно этот московский стадион станет центром футбольного праздника – он примет матч-открытие, полуфинал и финал чемпионата мира. Совсем недавно состоялось представление «Лужников» после их реконструкции, а уже сегодня на территории вокруг комплекса свободно гуляют москвичи и, конечно же, футбольные фанаты.



Тур для англичан начался на Престижной аллее, прямо напротив входа на стадион. Здесь их встретила обворожительная Виктория Лопырёва, которую сразу окружили журналисты из Манчестера, Лондона и Ньюкасла. Небо над ареной к этому времени затянуло тучами, но англичанам не привыкать. «Погода почти как в Манчестере», – шутили репортёры.

Однако помимо атмосферы в Москве и России в преддверии турнира иностранную прессу заинтересовали и технические вопросы, относящиеся к реконструкции главной арены города. На них ответил заместитель директора по административной работе Ильгиз Хайрутдинов.



– «Лужники» претерпели три реконструкции. Первая была с 1976 по 1978 год, когда СССР готовился к Олимпиаде-80. Вторая была проведена в 1998-м, тогда на этих колоннах появилась крыша.



Особое внимание было уделено тому, как преобразились «Лужники» после третьей, самой масштабной реконструкции в истории стадиона, которая началась в 2014 году.



– Из того, что было, остались лишь колонны и фасадная стена. Поменялось всё, касающееся внутренней поверхности. В том числе фундамент, планировка и конструкция стадиона внутри. Основное отличие – раньше вокруг поля была беговая дорожка, теперь «Лужники» чисто футбольный стадион.

Кроме того, была решена главная проблема стадиона. По словам Хайрутдинова, ранее 15-30% зрителей из-за неудачного расположения трибун практически не видели поля. В результате реконструкции был увеличен угол наклона верхнего яруса стадиона, благодаря чему теперь каждый болельщик в полной мере сможет насладиться футбольным матчем.

Особое впечатление обновлённые «Лужники» произвели на бывшего нападающего сборной России Романа Павлюченко, который почти 10 лет назад оформил на поле «Лужников» дубль в ворота Англии.



– Теперь «Лужники» – это чисто футбольный стадион. Нет беговых дорожек, которые были раньше. На сегодняшний день это топ-стадион. Я давно здесь не был. За это время очень многое поменялось, и я приятно этим удивлён.

В восторге от «Лужников» остались буквально все. И британские журналисты, и Роман Павлюченко, и Виктория Лопырёва, которая не в первый раз видела обновлённый стадион. После общения с послами чемпионата мира журналистам предложили проделать путь от поля в подтрибунное помещение, через специальный коридор. Так, как это обычно делают футболисты. Англичане увидели зал для пресс-конференций, где совсем скоро с журналистами будут общаться тренеры лучших сборных мира, и побывали в раздевалке.

Несмотря на то что экскурсия была посвящена московскому стадиону, англичане были крайне заинтересованы и обеспокоены безопасностью. Причём не только на предстоящих матчах Лиги чемпионов, но и на чемпионате мира.



Начальник управления охраны общественного порядка ГУ МВД по Москве Андрей Захаров долго отвечал на вопросы гостей столицы.



– Мы готовы к обеспечению общественного порядка во время проведения матчей с «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед», – сказал Захаров. – Все предусмотренные нашим планом меры выполнены, и мы прогнозируем, что всё пройдёт нормально. Английским болельщикам совершенно нечего опасаться. Всех прилетающих английских болельщиков «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед» встречают, полиция знает об их прилёте, все рейсы отслеживаются, поэтому их безопасности ничего не угрожает. Россия – страна гостеприимная. Кто хочет приехать к нам, тот приедет.



Снова и снова британские репортёры возвращались к разговору о беспорядках в Марселе, но Захаров заверил: «В России безопасно!»

– Я не знаю, сколько болельщиков из других стран прилетит в Москву на чемпионат мира, – добавил Захаров. – Но сколько бы их ни было, мы готовы обеспечивать безопасность. Будут ли применяться меры к любящим выпить английским болельщикам? Согласно российскому законодательству, если они не будут нарушать общественный порядок – пусть выпивают. Кто будет нарушать – будем культурно исправлять. В центральном районе Москвы существует подразделение туристической полиции, сотрудники которого знают иностранные языки. Они при необходимости разъяснят, как надо себя вести и окажут необходимую помощь. Мы готовы к событиям, которые могут возникнуть, но каких-либо рисков я не вижу. Английские болельщики – такие же, как и российские. Всё будет нормально.



После экскурсии, когда любопытство английской прессы было удовлетворено, бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко в эксклюзивном интервью «Чемпионату» поделился ожиданиями от сегодняшнего матча, который состоится на «Открытие Арене». В рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Спартак» дома примет «Ливерпуль».



– «Спартак» сможет добиться хорошего результата, если команда будет активно двигаться и покажет огромную самоотдачу, – признался Павлюченко. – В «Ливерпуле» собраны качественные футболисты. Если «Спартак» будет единым коллективом, и у команды будет больше желания победить, чем у англичан, то у красно-белых всё получится. К тому же спартаковцы играют дома, будет полный стадион болельщиков. «Спартак» обязан идти вперёд, и всё будет нормально.