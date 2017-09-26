Лунь высокого полёта. MVP 11-го тура РФПЛ

Среди ведущих футболистов больших российских клубов, прописанных в столицах, нечасто встретишь таких простых, добродушных парней. В то время как большинство так называемых звёзд живёт в своём обособленном, в известной мере воображаемом мирке, презрительно поглядывая на журналистов и смутно представляя себе размер дохода среднестатистического болельщика, Лунёв остаётся абсолютно земным, адекватным человеком. Может быть, потому что сам не понаслышке знает, каково это, месяцами жить в долг, выслушивать телефонные угрозы коллекторов и без блата взбираться наверх по карьерной лестнице. Срываться – и снова упрямо карабкаться, пропуская мимо ушей ядовитые реплики скептиков. Терпеливо ждать своего шанса и продолжать верить в себя, когда никто или почти никто уже не верит.

Один город – два героя. MVP 10-го тура РФПЛ Кокорин лишил Заболотного первого в жизни полноценного титула самого ценного игрока тура.

Резкий карьерный взлёт – от второй лиги и скамейки «Уфы» до основы самого респектабельного клуба страны и национальной команды – не сорвал «крышу» у Андрея. Он всё тот же Лунь, весёлый и компанейский, каким его знали друзья детства и юношества – сужу по отзывам отдельных из них. Только теперь чуть более избирательный в общении – жизнь научила не впускать в близкий круг кого попало. Близкий = узкий.

Лунёв: Дзюба подкалывал: «Кого купили? Вообще с ума сошли?!» Как попасть в кабалу к кредиторам, чуть не бросить футбол и за год дойти от лавки «Уфы» до основы «Зенита» — повествует Андрей Лунёв.

Положительные личностные качества – важный, но всё-таки довесок к профессиональным характеристикам. С ними у голкипера «Зенита» тоже порядок – в противном случае: а) не получил бы приглашения в Петербург; б) не выиграл конкуренцию у недавнего «сборника» Лодыгина; в) не обратил на себя внимания Черчесова (а уж ему ли, в недавнем прошлом вратарю «Спартака» и сборной России, не знать толк в сильных киперах – у Станислава Саламовича глаз на эту братию намётанный!).

С появлением Лунёва петербургские любители футбола перестали нервно вздрагивать при каждом ударе в сторону ворот «Зенита». Андрей привнёс в сине-бело-голубую оборону спокойствие и невозмутимость, в котором последняя остро нуждалась. И тем самым быстро расположил к себе маститого итальянского Мистера.

Кто бы что ни говорил, классный вратарь – не тот, который беспрерывно парит между штангами, но периодически пускает «бабочек». Зрелого, уверенного в себе мастера прежде всего отличает стабильность. У Лунёва она есть. Сухая серия в чемпионате, длящаяся уже седьмой час, – лучшее тому подтверждение.

Неправильно и нечестно по отношению к другим петербуржцам приписывать все заслуги в победе над «Краснодаром» вратарю. Она была восхитительна именно что своей коллективностью, где каждый был уместен и полезен на своём участке, а все вместе они сформировали единую, чётко действующую команду. Лунёв до поры до времени пребывал в тени полевых коллег. Но когда ситуация заставила – вышел на первый план и сыграл. Три сейва Андрея во втором тайме уберегли «Зенит» от гола, а вместе с ним – от гарантированно нервной концовки.

Допускаю, что шестой подряд «сухарь» производства Лунёва произвёл на наших респондентов не менее, а возможно, даже более сильное впечатление, нежели свершения в одном конкретном матче. Так или иначе, звание самого ценного исполнителя 11-го тура РФПЛ достаётся Андрею, с чем мы его с удовольствием – и это не формальная любезность – поздравляем.



Итоги месяца подведём уже после следующего тура. Поскольку большая его часть – пять из восьми матчей – приходится на сентябрь, три оставшихся решено пристегнуть к ним. По итогам трёх сентябрьских раундов лидирует Квинси Промес, но финишировать первым спартаковцу будет непросто. Целая толпа бывших и нынешних петербуржцев – Лунёв, Кокорин, Евсеев, Джорджевич – преследует по пятам. И не только они…

Специалисты

Дмитрий Булыкин, бывший нападающий сборной России: Евсеев, Бодул, Лунёв.

Валерий Газзаев, бывший главный тренер сборной России: Кокорин Бикфалви, Лунёв.

Руслан Нигматуллин бывший вратарь сборной России: Лунёв, Бодул, Комолов.

Алексей Сафонов, футбольный агент: Лунёв, Иванович, Евсеев.

РФПЛ

Лунёв, Евсеев, Бодул.

Журналисты

Нобель Арустамян, радио «Спорт FM»: Дзюба, Бодул, Евсеев.

Константин Генич, «Матч ТВ»: Евсеев, Лунёв, Бодул.

Дмитрий Окунев, «Газета.Ru»: Кокорин, Будаков, Эдер.

Алексей Лебедев, «Московский Комсомолец»: Лунёв, Евсеев, Комолов.

Михаил Тяпков, «Чемпионат»: Лунёв, Бодул, Евсеев.

Станислав Рынкевич, «Спорт Mail.Ru»: Евсеев, Комолов, Кришито.

Индира Шестакова, отдел «Спорт», газета «Метро»: Лунёв, Евсеев, Бодул.

Читатели

Андрей Лунёв («Зенит») – 650 голосов – 3 дополнительных балла.

Алексей Евсеев («Урал») – 137 – 2.

Александр Будаков («Анжи») – 96 – 1.

«ВКонтакте»

Эдер («Локомотив») — 2 596 голосов (39,1 %) – 3 дополнительных балла.

Андрей Лунёв («Зенит») – 1874 (28,3 %) – 2.

Александр Кокорин («Зенит») – 627 (9,5 %) – 1.

Итоги 11-го тура РФПЛ

Андрей Лунёв («Зенит») – 14

Алексей Евсеев («Урал») – 11

Дарко Бодул («Амкар») — 7

Эдер («Локомотив») – 4

Александр Кокорин («Зенит») – 3

Павел Комолов («Амкар») — 3

Александр Будаков («Анжи») – 2

Эрик Бикфалви («Урал») — 1

Артём Дзюба («Зенит») — 1

Бранислав Иванович («Зенит») — 1

Доменико Кришито («Зенит») – 1.

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