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«Спартак» — «Ливерпуль» — 1:1
Текст: Олег Лысенко
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

На жилах! Как «Спартак» вытащил ничью с «Ливерпулем»

«Спартак» несёт очередные кадровые потери, но находит второе турнирное очко в Лиге чемпионов.
26 сентября 2017, вторник. 23:50 Футбол

Вопрос на засыпку: что объединяет современные «Спартак» с «Ливерпулем» кроме общего клубного цвета и высокой популярности в массах? Ответ на поверхности: схожие игровые проблемы. Возможно, вы удивитесь, но в августе-сентябре красные пропускали больше красно-белых – в среднем 1,8 мяча за матч против 1,38. Даже типология голов у команд была плюс-минус одинаковой: из 11 мячей в АПЛ 7 (!) мерсисайдцы получили из пределов даже не штрафной – вратарской площади, ещё пару – после выходов один на один или два в одного.

Этим аналогии не исчерпывались. Обе команды на входе в сезон пережили по одному выездному потрясению (одни получили пятёрку мячей в Петербурге, другие – в Манчестере от «Сити»). И те, и другие упустили победу на старте Лиги чемпионов и получили по паре мячей в последних матчах своих чемпионатов.

Лига чемпионов. Группа E. 2-й тур
26 сентября 2017, вторник. 21:45 МСК
Спартак М
Москва, Россия
1 : 1
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
1:0 – Фернандо – 23, 1:1 – Коутиньо – 31

Опытному игроку этих вводных было достаточно, чтобы смело заносить в контору деньги на ставку «обе забьют». Предматчевые расклады сулили зажигательное шоу в Тушино. Банальная нулёвка тут была практически исключена. Оставалось выяснить, кто забьёт больше.

У гостей причин для оптимизма было объективно больше. В то время как Каррера последнее время только терял футболистов, и всё больше ключевых, даже незаменимых (например, Промеса), его немецкий коллега, напротив, свою главную звезду обрёл. Коутиньо примерно одновременно преодолел хандру по поводу срыва трансфера в «Барсу» и набрал кондиции и заметно посвежевшим-повеселевшим вернулся в игру. Голом и результативной передачей в Лестере бразилец подтвердил, что немецкий Мистер снова может на него положиться.

В Москве Клопп изыскал место в стартовом составе не только Коутиньо, но и всем троим своим главным забивалам –Мане, Фирмино и Салаху. А вот последний рубеж вновь, как и в стартовом туре, доверил соотечественнику Кариусу, первому номеру клуба по заявке, но не по статусу.

Клоппова пята. Каким образом «Спартак» может зацепить очки с «Ливерпулем»
Наглядные примеры того, через какие зоны англичане будут строить атаки и на какие слабые места стоит давить «Спартаку».

Каррере сформировать основу было сложнее и проще одновременно – за неимением выбора как такового. В бой пошли почти все более или менее опытные исполнители из числа физически здоровых. Из защитников, допустим, в запасе остался один Петкович –остальные были брошены на борьбу с грозным неприятелем.

Уж и не знаю, что там насоветовал многолетнему соратнику Каррере Антонио Конте. Одно было ясно без рекомендаций менеджера «Челси»: с этим «Ливерпулем» нельзя ввязываться в бесшабашный обмен атаками. В быстром отрыве да на разреженном пространстве его форварды чувствуют себя как рыбы в воде. Недаром же мерсисайдцы чаще всех в АПЛ реализуют контратаки.

«Спартак» скрупулёзно разобрал соперника и выбрал, пожалуй, оптимальную тактику – выжидательную. Напрасно силились англичане выманить москвичей на себя – те на уловки соперника не реагировали, строго следуя собственному плану на игру. Защита работала достаточно слаженно, а если кого и упускала – попробуй уследи за таким обилием техничных шустряков! – Ребров подчищал. С опаснейшими ударами Салаха и Фирмино Артём замечательно справился.

Полтайма терпеливо простоял «Спартак» в защитной стойке – да и улучил возможность для встречного удара. Сам по себе штрафной, заработанный Самедовым, вроде бы не таил в себе серьёзной опасности гостевым воротам. Но мы-то знаем, на что этот смуглый парень способен, когда он в порядке – просто подзабыли за целое лето и кусочек осени. Спасибо, Фернандо, за напоминание! Удар бразильца над стенкой был восхитителен. Но главное – результативным.

Красно-белый стадион взревел от восторга. Увы, длилась коллективная радость недолго. И если Мане, над головой которого просвистел мяч после удара Фернандо, забил из явного офсайда, то Коутиньо – по всем правилам. И очень по-спартаковски – после изящной стеночки всё с тем же Мане.

Казалось, трагикомичный гол от «Анжи» надолго отобьёт у красно-белых склонность к заведомым авантюрам, но нет. В конце первого тайма москвичи практически под копирку повторили свой субботний номер – только в формате «четыре в два». Счастье «Спартака», что «Ливерпуль» не реализовал двукратный численный перевес в атаке. Салах банально промахнулся.

После инструктажа в раздевалке хозяева попытались было застать британцев врасплох собственной активностью. Не получилось. Более того, Коутиньо был близок к дублю, а Салах – к пенальти. Бразильца лишил такой радости Ребров, египтянина – судья. Зря кипел в технической зоне Клопп – прежде чем столкнуться с вратарём, Салах уже не контролировал мяч.

Время быть героями. В чём единственный шанс «Спартака» сегодня
«Ливерпулю» не страшно проиграть, но будет страшно, если «Спартак» не покажет свою прошлогоднюю героическую сущность.

Кто в этой ситуации пострадал, так это Ребров. Покинуть поле на своих двух Артём не сумел – только на электромобиле с увесистым пакетом льда пониже колена. Опять травма, что ты будешь делать?! Пришлось Селихову спешно сбрасывать тренировочный костюм и неразогретым включаться в процесс. Впрочем, много времени, чтобы включиться в игру, Александру не потребовалось. Свидетельство тому – эффектный и эффективный бросок наперерез всё тому же Салаху. Хорошо, бесконтактный – не то, чего хорошего, полевому игроку пришлось бы перчатки натягивать…

Чем ближе был финальный свисток, тем тревожнее становилось на душе у поклонников «Спартака». Напомнить, сколько мячей пропустил и очков растерял в заключительные минуты матчей чемпион России? О’кей, не буду детализировать. Много. Почти столько же, сколько травм за треть сезона получил.

Ребровым перечень свежих потерь красно-белых не ограничился. Попов, а следом за ним и Самедов не доиграли до конца по схожей причине. С учётом всего вышесказанного с этой ничьей «Спартак» можно поздравить – в некотором роде она равноценна победе. Гримаса ярости на физиономии Юргена Клоппа на последней минуте – убедительное тому подтверждение.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Ливерпуль ФК Спартак Лига чемпионов — Футбол
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26 сентября 2017, вторник
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