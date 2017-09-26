Они снова сделали это…

Выход 5 в 1 с «Анжи». Выход 4 в 2 с «Ливерпулем». Really?

Помните, в матче с «Анжи» «Спартак» получил на свои ворота обсуждаемый выход 5 в 1. Тогда один Ещенко остался против половины полевых игроков соперника — красно-белые просто провалились после углового у чужих ворот.

Дмитрий Егоров сразу стал анализировать, слив это Карреры и не слив. Нашёл объективные причины такому провалу. И был в целом прав. «Ливерпуль» его правоту подтвердил.

Под звуки слива? Почему «Анжи» забивал «Спартаку» пять в одного Разбор самого странного эпизода тура от Дмитрия Егорова, который не видит демарша игроков или акции против Карреры.

Вы же не будете подозревать «Спартак» в сливе Карреры и в лигочемпионском матче, верно? Тогда смотрите внимательно.

Снова угловой, снова провал в центре, и теперь уже двое спартаковцев против шестерых соперников! Это лучше, чем 5 в 1, да. Может, поэтому на сей раз и не пропустили, хотя должны были. Хендерсон прострелил вдоль ворот — Мане немного не дотянулся, а Салах с острого угла не попал по пустым воротам.

Знаете, что самое смешное? Накануне Юргена Клоппа спросили про тот эпизод в матче с «Анжи». И он ответил — выход 5 в 1 не повторится. И пошутил — разве что вчетвером… И ведь сдержал слово!

В общем, Массимо Каррере надо что-то с этим делать. С таким перестроением и с такой скоростью возвращения назад лучше вообще не подавать угловые у чужих ворот.