Что случилось в Лиге чемпионов, пока вы смотрели матч «Спартака»

Группа Е

«Севилья» – единственная команда в квартете, выигравшая хоть один матч, и «Марибор» был разобран на винтики ожидаемо легко. Словенцы пытались раскатывать позиционные атаки (пару раз даже доходило до ударов), но разница в классе была огромной, и в счёт на табло её конвертировал один человек – Виссам Бен Йеддер. Француз, жадный до голов, дважды мог забить и при счёте 0:0, а потом реализовал три лучших момента «Севильи» в матче. Пас на пустые после прохода Хоакина Корреа, рандеву с вратарём, пенальти – вроде как простые для форварда голы, но ты ещё попробуй создай ситуации, в которых сможешь пробить по воротам.

«Севилья» в полном порядке, а 3:0 – это даже не предел. В концовке «Севилья» развлекалась до такой степени, что Хесус Навас черпачком пробовал забросить мяч за шиворот вратарю и попадал в перекладину. Звоночек для «Спартака», зацепившего важнейшее второе очко в группе.

Группа F

Пеп Гвардиола обыгрывал «Шахтёр» с любой командой, где бы ни работал: его «Барселона» и «Бавария» разносили украинцев в Лиге чемпионов (доходило даже до 7:0), с каталонцами Гвардиола ещё и выигрывал Суперкубок Европы – как раз когда «Шахтёр» выиграл последний розыгрыш старого Кубка УЕФА. Выиграл Гвардиола и теперь, с «Сити», но тренеру пришлось понервничать.

«Шахтёр», несмотря на сильное падение украинского чемпионата, всё ещё готов биться с топ-клубами почти на равных, и первый тайм «горняков» вышел очень качественным – остроты у ворот Пятова было не так много, зато Марлос проверял вратаря «Сити» Эдерсона дальним ударом а-ля Роббен, а Ордец ловил ошибку кипера на выходе.

Разницу для «Сити» сделал Кевин Де Брёйне. Бельгиец сделал в голе почти всё, не хватало только отдать пас самому себе: КДБ перехватил мяч в середине поля, оставил мяч для Давида Сильвы, рванул к линии штрафной и шикарно попал в угол.

Весь оставшийся матч затевался ради драмы Серхио Агуэро. Если бы Агуэро забил, он повторил бы клубный бомбардирский рекорд Эрика Брука. Кун пытался забить и с игры, когда Давид Сильва вырезал ему классную диагональ из глубины, и с пенальти, заработанного Сане. Против был Андрей Пятов, тоже игравший знаменательный матч (50-й личный в еврокубках). Размочить Пятова во второй раз смогли только перед финальным свистком – Бернарду Силва рванул из глубины, отдал на пустые Стерлингу, Рахим замкнул. Не 5:0 и не 6:0, но тоже достойно.

«Наполи» на свои три очка потратил намного меньше энергии. «Фейеноорд» – единственная команда в нынешней Лиге чемпионов, чьи игроки не отбегали ни минуты в основной сетке ЛЧ, и молодость голландцев множится на недостаток класса. Все голы «Фейе» заботливо привёз себе сам. Первый мяч забил Лоренцо Инсинье, перехвативший пас под прессингом через центр и увидевший перед собой громадную свободную зону. Второй организовал для Дриса Мертенса Кевин Дикс – арендованный у «Фиорентины» защитник сделал точный пас вразрез в штрафную, только перепутал штрафные местами. Третий гол – уже клиника: резервист «Фейеноорда» Ренато Тапия под давлением одной из лучших команд планеты в прессинге решил сделать марсельскую рулетку. Отчаянно, нагло и бездарно – на финте Тапия подарил мяч Мертенсу, дальше оставалось только отдать вразрез на Кальехона и подпевать Децибелу Беллини.

«Фейеноорд» мог вернуться в игру при 0:2. Стивен Бергхёйс не перепутал штрафные, упал после подножки у чужих ворот, но Йенса Тоорнстру съел Пепе Рейна. Испанец взял пенальти на опыте, заранее начав движение в угол, куда и пробил Тоорнстра. Свой гол престижа чемпион Нидерландов всё же забил, но при счёте 0:3 перед самым финальным свистком, когда «Наполи» тоже решил подкинуть подарок у своих ворот.

Группа G

Самая ровная группа, где сценарий пишется по ходу. Мы вас предупреждали перед стартом турнира, так что теперь получайте. Полуфиналист прошлой Лиги чемпионов замыкает группу, мысленно возвращаясь во времена Дидье Дешама, Фернандо Морьентеса и играющего Дмитрия Аленичева. Ремейк финала-2004 внезапно закончился с тем же счётом, что и сам финал – «Порту» разнёс «Монако», заставляя пить таблетки от беспомощности защиты. И Абубакар, и Лайюн забивали свои голы ударами с третьей попытки – предварительно Диего Бенальо успевал дважды спасать монегасков, отбивая невероятные мячи. Ещё один гол «Порту» нарисовал в идеальной контратаке: Браими на дриблинге ушёл из-под прессинга, вырезал идеальную диагональ к чужой штрафной, а Марега прострелил Абубакару на гол.

А лидирует в группе «Бешикташ», набравший 6 очков из 6. Турецкая команда, неподвластная традиционному менталитету и собирающая очки игрой, а не голыми эмоциями – редкое явление, так что наслаждайтесь. Все звёзды атаки «Бешикташа» засветились в голевых атаках на ворота «Лейпцига»: Райан Бабел (чёрт, ему всего 30) забил первый мяч ударом с убойной позиции из штрафной, а Куарежма сделал классную подачу на своего соотечественника Талишку. «Лейпциг», проводивший первый в истории выездной еврокубковый матч, под давлением турецких трибун почти не залезал в штрафную «Бешикташа», а когда мяч долетал до створа ворот – тащил Фабри.

Матч в Стамбуле судил Сергей Карасёв, и он стал единственным судьёй дня, попавшим в стрессовую ситуацию. Во втором тайме на стадионе «Инёню» частично отрубился свет, и Карасёв сразу же увёл команды в раздевалку. Проблемы решили за 10 минут, после чего «Лейпциг» так и не смог создать у ворот турок ничего толкового.

Группа Н

Дортмундская «Боруссия» бодро выносит всю Бундеслигу, но в ЛЧ проигрывает второй матч кряду с идентичным счётом 1:3, и логика здесь очевидна. Против более сильных соперников «Боруссия» не отступает от традиционного стиля, но превращается в отряд самоубийц. Одной длинной передачи достаточно, чтобы вскрыть прессинг Дортмунда, где даже линия обороны сторожит центральную линию. Простой вертикальный футбол помог выиграть «Тоттенхэму», тот же стиль соблюдал и «Реал». И забил так все три мяча.

Скриншот – типичная история для «Боруссии» в Лиге чемпионов: даже когда соперник разгоняет мощную команду, жёлто-чёрные не бегут назад всем составом, а пробуют срубить атаку прессингом. И практически неизменно получают передачи вразрез или длинные забросы – «Боруссия» невероятно уязвима к ним. Дальше вопрос только в том, как пользоваться разреженными зонами, и здесь Зинедин Зидан снова доказал своё умение грамотно ротировать состав. Гарет Бэйл, выпущенный специально под скоростные контратаки, забил и отдал голевую на Криштиану, здорово открываясь в свободные зоны. Да и Роналду, сыгравший 400-й матч за «Реал», вписался в вертикальный рисунок игры: когда Криш оформлял дубль, Мадриду хватило всего две вертикальных передачи, чтобы взломать защиту «Боруссии».

И ведь самое удивительное, что Петер Бош не отступит от своей генеральной линии, а продолжит использовать тотальный, убийственный прессинг. Даже такие оплеухи в Лиге чемпионов не сделают голландца более гибким – он по-хорошему псих.

«Тоттенхэму» вторую победу в одиночку нарисовал Гарри Кейн. Даже без Алли и Эриксена Кейн продолжает играть в голевую машину, а на Кипре забил три. И во всех трёх моментах Гарри здорово выбрал позицию: поймал офсайдную линию при передаче Алдервейрелда из глубины, открылся в центре штрафной под пас низом Сиссоко, а чуть позже – под навес Триппьера. В августе над Кейном посмеивались из-за голевой засухи, а теперь восхищаются его же мощью – за сентябрь Ураган нашумел на 11 голов в чужие ворота.