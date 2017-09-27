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Массимо Каррера
Текст: Галина Козлова
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Каррера: возможно, «Спартаку» не хватило урока от «Анжи»

Проблемы с переводчиком вновь преследуют Клоппа, а Каррера благодарит болельщиков и рассказывает, в каком состоянии Ребров.
27 сентября 2017, среда. 01:20 Футбол
На жилах! Как «Спартак» вытащил ничью с «Ливерпулем»
«Спартак» опять теряет людей, но находит второе турнирное очко в Лиге чемпионов.

«Спартак» не сумел удержать преимущество в домашней игре с «Ливерпулем», но результат игры всё же больше радовал хозяев, нежели наставника мерсисайдцев Юргена Клоппа. Мало того, пресс-конференция немца вновь началась с заминки: если за день до матча разговор с журналистами получился скомканным из-за ошибок переводчика, то в вечер матча специалиста по английскому языку и вовсе не оказалось в зале. Переводчик «Спартака» Глеб Дворецкий подоспел на помощь лишь ко второму вопросу.

— Мы разочарованы, что не использовали шансы. «Ливерпуль» — не самая удачливая команда в мире. Мы дали много шансов сопернику. Было сложно чисто отвоевать мяч. Конечно, нам удалось сравнять счёт, и было четыре стопроцентных момента. Это очень разочаровывает. В обоих матчах мы должны были побеждать, но не смогли. Я много хорошего извлёк из этой игры.

— Коутиньо, Салах, Мане, Фирмино сыграли в старте – серьёзные имена. Насколько планируете использовать эту четвёрку в стартовом составе и в будущем?
— Приятно иметь этих игроков в составе, но надо оценить их состояние. Сегодня был интенсивный матч. Но для меня дело не в именах, а в способности провести хорошую игру. Нужно защищаться, нападать и забивать. Мы создали много опасных моментов, но многое не реализовали – это надо исправлять.

— Сегодня в матче мы увидели выход пятерых игроков «Ливерпуля» против двух спартаковцев. Почему не смогли забить?
— Это сильный вопрос. Немного не повезло, да и голкипер спас. Оба вратаря сегодня не раз выручали «Спартак». В таких ситуациях могут приниматься неверные решения. Единственный способ это исправить – пытаться снова и снова.

— У вас остаётся вера в то, что вы выйдете из группы?
— Разумеется. Мы увидели, какие проблемы у нас всё ещё имеются. Матчи с «Севильей» и «Спартаком» позволили здраво оценить силу соперников. В следующих матчах вернётся Промес и другие хорошие игроки. Но мы верим, что пройдём дальше. Ребята стараются на поле, давят, навешивают. Да, не всё получается, но будем усиленно работать ради результата.

— Как отреагировали на атмосферу на стадионе? Наверное, помните, какая история была с болельщиками «Спартака» в Словении.
— Меня не очень интересует атмосфера на чужом стадионе, но да, она мне понравилась сегодня. Честно признаться, меня больше беспокоит атмосфера на домашних играх. Я не очень озабочен ситуацией в Мариборе, но предпочитаю играть при заполненных трибунах.

Массимо Каррера был в гораздо более позитивном настроении, чем его немецкий коллега. Да и переводчика у итальянца оказалось целых два – с итальянского и английского.

— Просьба тех, кто не верил в «Спартак», покинуть помещение, – сразу предупредил руководитель пресс-службы красно-белых Леонид Трахтенберг.

— Массимо, почему опять травмы?
— Не было никаких травм. То, что случилось с Ребровым – обыкновенная ситуация в футболе. А Самедов и Попов много пробежали, поэтому у них сводило ноги.

— О чем подумали при выходе то ли 5 в 2, а то и 6 в 2?
— Подумал, что, возможно, нам не хватило урока от «Анжи». Потом в раздевалке я поменял позиции на угловых, чтобы такого не происходило.

Они снова сделали это…
Выход 5 в 1 с «Анжи». Выход 4 в 2 с «Ливерпулем». Really?

— «Спартак» пропускает в первом тайме. Сводило мышцы у игроков. Как оцениваете в целом физическую форму своей команды?
— Мои игроки хорошо себя чувствуют. Когда играешь на третий день, может сводить ноги – это нормально. Ребята это понимают. Играя против великой команды с качественными игроками, мы были вынуждены много бегать. К этому привела нас игра.

— Это был лучший матч в исполнении Селихова, что вы видели?
— Селихов выручил нас так же, как и Ребров. Поэтому его позиция и называется «вратарь».

— Вы сказали Боккетти что-то после гола Фернандо. Какие были перестроения в задумке?
— Просто обратили внимание Сальваторе на одну ситуацию, которая произошла до гола. Вот и всё.

— Федун сказал, что у Реброва разрыв крестообразной связки.
— Я, на самом деле, не в курсе этого. У него сильный ушиб колена, но ничего конкретного мы на данный момент не знаем. Завтра всё уточним.

— Всё чаще случаются обрезы Фернандо. Как вы на это реагируете?
— Иногда у него есть такая привычка. Было бы проще выбить мяч, но мы стараемся играть в футбол. А делая это, порой совершаешь ошибки.

Тест. «Спартак» и ЦСКА в Лиге чемпионов. Что вы об этом знаете?
Вспоминаем историю и ностальгируем.

— Довольны ли вы дебютом Педро Роши в Лиге чемпионов. Его потеря мяча показывает степень готовности к турниру?
— Не могу понять, почему всегда хотят обвинить какого-то игрока, а не обсуждают игру команды в целом. Он вышел за 10 минут до конца против сильного соперника в Лиге чемпионов. Очень трудно сразу войти в игру. Я не критикую, потому что он выполнял свой долг и ошибался столько же, что и другие. Обращаю внимание на другие моменты – не на неудачную передачу или игру пяткой.

— Вы довольны результатом в целом?
— Да, мы сыграли вничью против сильной команды. Не я открываю вам здесь «Ливерпуль». У них талантливые игроки. Мы сделали максимум того, что могли. Было трудно, мы пытались контратаковать. Но в завершении атак допускали ошибки.

— Вы говорили, что советовались с Конте. Что почерпнули у вашего друга?
— Обсуждали «Ливерпуль» буквально пару минут, и я услышал примерно то, что уже знал. Я мало разговаривал о «Ливерпуле» – больше говорил о личных интересах, ситуации в клубе и отпуске. Но то, что Антонио мне сказал, пригодилось.

— Как вы пережили первый домашний матч в Лиге чемпионов с таким перформансом? Даже в Италии нечасто такое увидишь, – вопрос от итальянского журналиста.
— Наши болельщики были великолепны, как всегда. Они подготовили отменный перформанс сегодня. Мы благодарны им за поддержку. Это ещё раз подтверждает, что они – 12-й игрок на поле. Думаю, выход из этой группы вполне реален. Будем стараться добиться результата в матче с Севильей.

Время быть героями. В чём единственный шанс «Спартака» сегодня
«Ливерпулю» не страшно проиграть, но будет страшно, если «Спартак» не покажет свою прошлогоднюю героическую сущность.

— «Спартак» уже не проигрывает семь матчей подряд. Планируете продлить серию до конца года?
— Мы стараемся побеждать. А когда не получается, заикаемся о том, как бы не проиграть.

— Сегодня была фантастическая самоотдача – не такая, как в РФПЛ. Может, у «Спартака» возникла система приоритетов – Кубок России и Лига чемпионов важнее?
— Нет никаких приоритетов. Мы отдаёмся по максимуму в каждой игре.

— Не забудьте, что у нас скоро игра. так можем досидеть и до «Урала», — напоминает Леонид Трахтенберг и просит журналистов задать последний вопрос.

— При ситуации 5 на 2 на угол прибежал Попов. Не он ли должен был третьим возвращаться?
— Стандарты мы так и готовили. Попов должен был находиться рядом с Самедовым. Не он должен был бежать назад.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Ливерпуль ФК Спартак Массимо Каррера Юрген Клопп Лига чемпионов — Футбол
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