«Выход 6 в 2? Надо было фолить». Спартаковцы – о ничьей с «Ливерпулем»

Еще никогда после матча столько игроков «Спартака» не общались с журналистами: Боккетти, Селихов, Кутепов, Джикия, Ещенко…

Смешанная зона предназначена для интервью после матча. Это не смутило сына Ивелина Попова, который обводил футболистов. Кстати, парнишка неплохо контролировал мяч.

Лучше в этот день выглядели только вратари «Спартака». Александру Селихову удался великолепный сейв в конце встречи.

– Там просто мяч попал в меня. Надо сказать, что Ребров сегодня хорошо сыграл, пока был на поле. Увы, у него что-то с коленом. Завтра будет медосмотр.

– Признайтесь, тянули время в конце?

– Давал партнёрам отдохнуть.

— Были ли готовы к замене?

—Получилось неожиданно, спонтанно. Вышел и сделал, что от меня требовалось.

— Нервничали?

— Если честно, не успел понервничать.

— Во время гимна Лиги чемпионов испытывали особые чувства? Он ведь впервые прозвучал на «Открытие Арене».

— Да, мурашки по коже бежали что в Мариборе, что сейчас. Мечта каждого футболиста — сыграть в Лиге чемпионов.

— Какие мысли были в концовке, после выхода Старриджа?

— Пару раз простил. Старридж показывает высокий класс, он хороший футболист.

— Готовились ли персонально к соперникам, разбирали?

— Нет, был только общекомандный разбор.

— Проклятие пропускаемых на последних минутах мячей снято?

— Будем в это верить и надеяться. Хотелось бы, чтобы всё уже закончилось.

Каррера: возможно, «Спартаку» не хватило урока от «Анжи» Проблемы с переводчиком вновь преследуют Клоппа, а Каррера благодарит болельщиков и рассказывает, в каком состоянии Ребров.

— Первые слова Карреры в раздевалке после игры?

— Поблагодарил за игру, сказал, что все молодцы, что все бились и старались. Ничего особенного.

— Без особенных эмоций?

— Улыбка на лице была.

Андрей Ещенко вышел из раздевалки, надев капюшон и продолжил мысль.

– Откуда такое количество травм? Теперь еще Ребров…

– От усталости, наверное. Пока не привыкли играть через два дня на третий. Может, мышцы не готовы к такому режиму.

– Каково было играть с мировыми звёздами?

– Выбрали такую тактику, не давать им свободных зон. У «Ливерпуля» было не так много моментов.

– «Ливерпуль» почти повторил забег «Анжи» 5 в 1. На этот раз было 6 в 2.

– Концентрации не хватило. В такие моменты нужно либо фолить, когда видишь, что соперник выбегает на тебя с мячом, либо выбивать мяч за пределы поля.

Они снова сделали это… Выход 5 в 1 с «Анжи». Выход 4 в 2 с «Ливерпулем». Really?

– Ничья – хороший результат? Или выходили побеждать?

– Конечно! Зачем тогда выходить, если не думать о победе? Но все ребята понимают, что ничья – тоже неплохой результат.

Сальваторре Боккети вышел к журналистам, держа в руках диск FIFA18 для приставки PS4.

– Рубиться сегодня будете?

– Нет, это для друга. Я это дело не очень люблю.

– Как вам сегодняшнее сочетание защитников? Давал ли Массимо индивидуальные наставления?

– Тренер сказал перекрывать все зоны и сохранять максимальную концентрацию. Невозможно, играя против «Ливерпуля», лишить их моментов. Думаю, мы хорошо сыграли в обороне.

– В конце было весьма нервно.

– Уже привыкли в конце пропускать, но сегодня не пропустили, и это хорошо. Конечно, это была очень тяжёлая игра. У «Ливерпуля» очень хорошие футболисты.

– Что тренер сказал в перерыве?

– Каррера говорил, что очень важна концентрация до последних минут. Уже надоело пропускать в концовках.

– Чем связаны проблемы с физической формой? У многих сводило ноги.

– Мышцы болят, когда играешь каждые три дня.

Порадовал Георгий Джикия. Защитник вышел к журналистам и отвечал нарочито коротко. В этом чувствовался некоторый стёб. Эти ответы лучше слышать, потому что текст не передает интонации.

– Был ли страх, что «Ливерпуль» додавит?

– Нет, страшно не было.

– Вы заняли позицию крайнего защитника. Как долго привыкали?

– У меня был опыт в предыдущих командах, поэтому ничего нового.

– Что было самым сложным в игре против «Ливерпуля»?

– Отмечу их игру в нападении. У них очень сильные игроки. Кого-то отдельно не выделил бы.

– Салах?

– Было сложно играть против него, но ничего опасного он не создал.

– Два очка после двух матчей. «Спартак» – претендент на выход из группы?

– Безусловно. Спасибо.

Илья Кутепов, в свою очередь, сразу дал понять, что ничего особенного красно-белые не добились.

– Согласны, что совершили подвиг?

– Я так не считаю. Конечно, ничья с «Ливерпулем» это хорошо. Но это не подвиг.

– Как в команде относятся ко всей истерии вокруг «Спартака»?

– Я вообще не читаю прессу. Мне хочется задать вопрос ребятам: как вы думаете, команда на 85-й минуте при счёте 1:2 команда побежит отыгрываться, если она сливает тренера? Я думаю, что нет.

– Реально побороться за выход из группы после двух ничьих?

– В любом случае реально. Даже если бы мы сегодня проиграли, у нас были бы шансы выйти из группы.