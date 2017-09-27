«Выход 6 в 2? Надо было фолить». Спартаковцы – о ничьей с «Ливерпулем»

Смешанная зона предназначена для интервью после матча. Это не смутило сына Ивелина Попова, который обводил футболистов. Кстати, парнишка неплохо контролировал мяч.
Лучше в этот день выглядели только вратари «Спартака». Александру Селихову удался великолепный сейв в конце встречи.
– Там просто мяч попал в меня. Надо сказать, что Ребров сегодня хорошо сыграл, пока был на поле. Увы, у него что-то с коленом. Завтра будет медосмотр.
– Признайтесь, тянули время в конце?
– Давал партнёрам отдохнуть.
— Были ли готовы к замене?
—Получилось неожиданно, спонтанно. Вышел и сделал, что от меня требовалось.
— Нервничали?
— Если честно, не успел понервничать.
— Во время гимна Лиги чемпионов испытывали особые чувства? Он ведь впервые прозвучал на «Открытие Арене».
— Да, мурашки по коже бежали что в Мариборе, что сейчас. Мечта каждого футболиста — сыграть в Лиге чемпионов.
— Какие мысли были в концовке, после выхода Старриджа?
— Пару раз простил. Старридж показывает высокий класс, он хороший футболист.
— Готовились ли персонально к соперникам, разбирали?
— Нет, был только общекомандный разбор.
— Проклятие пропускаемых на последних минутах мячей снято?
— Будем в это верить и надеяться. Хотелось бы, чтобы всё уже закончилось.
— Первые слова Карреры в раздевалке после игры?
— Поблагодарил за игру, сказал, что все молодцы, что все бились и старались. Ничего особенного.
— Без особенных эмоций?
— Улыбка на лице была.
Андрей Ещенко вышел из раздевалки, надев капюшон и продолжил мысль.
– Откуда такое количество травм? Теперь еще Ребров…
– От усталости, наверное. Пока не привыкли играть через два дня на третий. Может, мышцы не готовы к такому режиму.
– Каково было играть с мировыми звёздами?
– Выбрали такую тактику, не давать им свободных зон. У «Ливерпуля» было не так много моментов.
– «Ливерпуль» почти повторил забег «Анжи» 5 в 1. На этот раз было 6 в 2.
– Концентрации не хватило. В такие моменты нужно либо фолить, когда видишь, что соперник выбегает на тебя с мячом, либо выбивать мяч за пределы поля.
– Ничья – хороший результат? Или выходили побеждать?
– Конечно! Зачем тогда выходить, если не думать о победе? Но все ребята понимают, что ничья – тоже неплохой результат.
Сальваторре Боккети вышел к журналистам, держа в руках диск FIFA18 для приставки PS4.
– Рубиться сегодня будете?
– Нет, это для друга. Я это дело не очень люблю.
– Как вам сегодняшнее сочетание защитников? Давал ли Массимо индивидуальные наставления?
– Тренер сказал перекрывать все зоны и сохранять максимальную концентрацию. Невозможно, играя против «Ливерпуля», лишить их моментов. Думаю, мы хорошо сыграли в обороне.
– В конце было весьма нервно.
– Уже привыкли в конце пропускать, но сегодня не пропустили, и это хорошо. Конечно, это была очень тяжёлая игра. У «Ливерпуля» очень хорошие футболисты.
– Что тренер сказал в перерыве?
– Каррера говорил, что очень важна концентрация до последних минут. Уже надоело пропускать в концовках.
– Чем связаны проблемы с физической формой? У многих сводило ноги.
– Мышцы болят, когда играешь каждые три дня.
Порадовал Георгий Джикия. Защитник вышел к журналистам и отвечал нарочито коротко. В этом чувствовался некоторый стёб. Эти ответы лучше слышать, потому что текст не передает интонации.
– Был ли страх, что «Ливерпуль» додавит?
– Нет, страшно не было.
– Вы заняли позицию крайнего защитника. Как долго привыкали?
– У меня был опыт в предыдущих командах, поэтому ничего нового.
– Что было самым сложным в игре против «Ливерпуля»?
– Отмечу их игру в нападении. У них очень сильные игроки. Кого-то отдельно не выделил бы.
– Салах?
– Было сложно играть против него, но ничего опасного он не создал.
– Два очка после двух матчей. «Спартак» – претендент на выход из группы?
– Безусловно. Спасибо.
Илья Кутепов, в свою очередь, сразу дал понять, что ничего особенного красно-белые не добились.
– Согласны, что совершили подвиг?
– Я так не считаю. Конечно, ничья с «Ливерпулем» это хорошо. Но это не подвиг.
– Как в команде относятся ко всей истерии вокруг «Спартака»?
– Я вообще не читаю прессу. Мне хочется задать вопрос ребятам: как вы думаете, команда на 85-й минуте при счёте 1:2 команда побежит отыгрываться, если она сливает тренера? Я думаю, что нет.
– Реально побороться за выход из группы после двух ничьих?
– В любом случае реально. Даже если бы мы сегодня проиграли, у нас были бы шансы выйти из группы.