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Баннер болельщиков «Спартака» «UEFA MAIFA»
Текст: Григорий Телингатер
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Мерзко ходить на футбол. И вот почему

Этого не покажут по телевизору. Темная сторона матча «Спартак» – «Ливерпуль».
27 сентября 2017, среда. 08:30 Футбол

Вчера на «Чемпионате» вышло душевное интервью Дуги Бримсона о футбольных фанатах. Английский писатель сказал, что России повезло: можно оставаться диким на футболе. Мол, ловите момент. Увы, в реальности все далеко не так благородно, идейно и круто. А во многом просто мерзко.

Дуги Бримсон: говорить англичанам правду о России — мочиться против ветра
Пока болельщики «Ливерпуля» и «МЮ» гуляют по Москве, автор книг о фанатской культуре рассказывает, почему у них на родине всё плохо.

Полтора часа до матча. Народ на метро едет к станции «Спартак». В вагоне весьма плотненько, что в целом естественно для нашего метро. Какое-то пьяное существо откалывается от друзей и плюхается на свободное место, частично приземляясь на пожилую даму. Тело расталкивает себе место и нащупывает в кармане семечки. Шелуха летит под ноги. Затем этот парень в футбольной атрибутике достает сигарету и зажигалку. Начинает курить, заботливо выдыхая дым вверх. После 5-7 затяжки его друзья отбирают сигарету, мол, не дебоширь. Лучше бы они не отбирали эту сигарету, потому что дальше…

Фото: «Чемпионат»

Если вы хоть раз ездили на московском метро, то видели ручки для выключения дверей. Теперь я знаю, что происходит, когда дергаешь за нее. По всему вагону раздается звук «пшшш» и поезд снижает скорость.

– Чего творите? – спрашиваю, возвращая ручку в исходное положение.
– Да мне абсолютно нас**ть.

Тут важно оговориться. Большинство футбольных фанатов – нормальные адекватные люди. Они искренне поддерживают любимую команду. Многие вообще за ЗОЖ! Но какое впечатление сложится у бабули, которая убегает при виде надорванной веревочки у рычага выключения дверей? Это как с Петковичем. Можно здорово отыграть весь матч с «Тосно», но если ты в решающий момент привез гол, то именно это запомнят.

На выходе из метро удивительно много людей сбывают билеты. Почти все – по номинальной цене. Вообще без накруток. Когда до матча остается 20 минут, то люди отдают даже ниже себестоимости. Мимо проходит известный в фанатских кругах спекулянт в компании двух вышибал. Из уст барыг звучит ругань по поводу спроса. Кажется, перекупщики скупили билеты, сделав ставку на аншлаг, и боялись прогадать.

Самая жесть начинается за 30 минут до начала матча. Один из потоков людей сдавливает полиция и ОМОН. Выглядит страшно. Особенно когда в толпе вскрикивает кто-то из девушек. Едва ли не каждый, кто пробрался сквозь давку, вываливается с жестким матом в адрес полиции. Один из сотрудников отвечает тем же набором оскорблений.

Фанаты всячески стараются привлечь внимание к проблеме. Просят сделать проход пошире. А еще кричат журналистам: «Какого *** вы стоите? Снимите на видео этот ад! Какие из вас журналисты? Позорище!» Когда я и несколько коллег начинают снимать давку, то подходит болельщик и выбивает из рук на асфальт мобильный телефон, на который идет съемка: «Ты совсем баран что ли? Нельзя снимать фанатов!» В том плане, что они не хотят светить лица.

Противоположные претензии болельщиков приходятся с интервалом в минуту. Логический тупик. Злоба порождает еще большую злобу со всех сторон. Видели бы это те, кто постоянно твердит об атмосфере праздника на нашем футболе. Хотя это все тоже есть. По крайней мере для тех, кто заезжает через VIP-парковку и обходит стороной эту дичь. Привет, грядущий ЧМ-2018.

Хотя энергетика на «Открытие Арене» в самом деле классная. Без стеба. Полный стадион – это всегда нечто особенное. В воздухе чувствуется какое-то электричество. Даже в майке не особо холодно!

На трибуне «Спартака» появляется баннер «UEFA Mafia» («УЕФА Мафия» – с английского). Судя по всему, это связано с закрытием для московских фанатов гостевого сектора на выездном матче с «Севильей». Видимо, для болельщиков нет проблемы в том, что они чуть не покалечили ракетницей судью в Мариборе. Это все в УЕФА сплошные мафиози сидят.

Отдельно история про семечки – не портит впечатления от футбола. Но когда видишь много печальных вещей, то поход на футбол становится отталкивающим. Это к разговору о том, почему у нас пустеют трибуны.

А вот что порадовало вокруг матча, так это видео моей коллеги Галины Козловой. Она предложила английским журналистам прочитать фамилии футболистов «Спартака». Вот вам видос с Мельгарехо-Мелджерейго, чтобы все не казалось настолько уж грустным.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Ливерпуль ФК Спартак Болельщики — Футбол
Новости. Футбол
27 сентября 2017, среда
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