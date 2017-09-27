Расизм, которого не было. Европейцы о матче «Спартак» — «Ливерпуль»

Блогеры из 8 стран посмотрели матч ЛЧ в Москве и впечатлились не «Ливерпулем», а атмосферой на арене. Ничего скандального они не услышали.

На жилах! Как «Спартак» вытащил ничью с «Ливерпулем» «Спартак» опять теряет людей, но находит второе турнирное очко в Лиге чемпионов.

Матч «Спартака» с «Ливерпулем» я провёл в компании сотрудников европейских СМИ. До этого мы объехали всю Москву на общественном транспорте: начали с основных достопримечательностей, продолжили стадионами, путешествуя от «Лужников» до «Черкизово» на МЦК, а вечером, не вдаваясь в пробки, докатили до Лиги чемпионов от Пушкинской на метро.

Уже через пять часов после ночной ничьей мы пересели на поезд «Стриж» и отбыли в Нижний Новгород. В дороге обсуждали футбол, и я удивился не только осведомлённости о наших клубах (итальянский парень второй день интересуется, что случилось с «Торпедо», а британец считает эмблему «автозаводцев» лучшей в современном футболе), а скорее совпадению впечатлений от матча «Спартака» и «Ливерпуля». Спонтанные акценты расставлялись столь идентично, что я решил скомпоновать анкету из четырёх простых вопросов, ответы на которые должны вас порадовать. Спойлер: «Спартак» играл сердцем, фанаты – гордость, а не опасность, Москва – настолько футбольный город, что нам завидуют в Риме.

Анкета:

1. Самое сильное впечатление от матча «Спартак» — «Ливерпуль»?



2. Краткий анализ игры.



3. Игрок «Спартака», который понравился?

4. Каково это – сходить на футбол в Москве?

Марко Келлер («Tages-Anzeiger», Швейцария)

1. Перформанс фанатов – это было просто красиво. Ну и звуковая поддержка, конечно. Особенно запомнилась перекличка между секторами: «Вперёд, «Спартак!» Я был на десятках разных стадионов, но редко видел что-то подобное. Может быть, на дерби «Селтик» — «Рейнджерс в Шотландии удалось испытать примерно такие эмоции. Это очень-очень классно.



2. Если посчитать голевые моменты, то «Спартак» должен быть рад ничьей. Да, они забили хороший гол, но, мне кажется, атакующие полузащитники не справлялись со своими задачами, не вели игру и терялись в простых ситуациях, позволяя «Ливерпулю» всё время владеть мячом и создавать шансы. Я специально посмотрел на реакцию ваших футболистов и тренеров – показалось, что они были счастливы результату.

Они снова сделали это… Выход 5 в 1 с «Анжи». Выход 4 в 2 с «Ливерпулем». Really?

3. Лучший — Ребров. Он сделал несколько сейвов и придавал команде уверенности. Очень жаль, что он получил травму.



4. Всё просто отлично. Конечно, хотелось, чтобы стюарды чуть лучше знали английский и действовали побыстрее, но это микрожалоба. Понимаю, что на чемпионате мира всё будет на высочайшем уровне. К самому городу нет вопросов – он очень чист и удобен.

Франческо Пьетрелло (сайт Джанлуки Ди Марцо, Италия)

1. Перформанс и поддержка болельщиков. Фанаты кричали весь матч, сделали яркое шоу, за которым было очень интересно наблюдать.



2. «Спартаку» очень повезло. Взять хотя бы одно очко в матче, когда ты вообще не атакуешь, – это чудо. Тут нечего даже анализировать.



3. Пашалич играл на хорошем уровне, он соответствует Лиге чемпионов. Боккетти, как мне кажется, показал отличную отдачу и помог команде. И, конечно, Ребров — он сделал 3-4 отличных спасения и изменил игру.



4. Никаких проблем. Стадион отличный, «вай-фай» классно работает на территории стадиона, пресс-ложа удобна. То же самое могу сказать и про стадион «Локомотива». Эти арены заслуживают того, чтобы быть полными всегда. Ну и круто, конечно, что в одном городе столько классных стадионов. В Италии о таком только мечтают. В Риме оба клуба играют на неудобном «Стадио Олимпико» с беговыми дорожками. Причём непонятно, когда будут построены новые арены. У «Ромы» возможно, в 2020-м, а «Лацио» пока вообще не на что рассчитывать.

Сальваторе Боккетти и Франческо Пьетрелло Фото: «Чемпиона»

«Это топ!» Как Лопырёва и Павлюченко показали англичанам «Лужники» Британцы окружили Викторию и в целом остались в большом восторге.

Мацей Кравчук («Футролл», Польша)

1. Атмосфера на стадионе. Было очень громко, как на важнейших матчах в Польше, а может и ещё мощнее. За пределами Восточной Европы мы не видим таких фанатов, и, возможно, именно такого огня немного не хватает футболу.



2. Вы ведь сказали, что в команде 12 травмированных. В таком случае можно только удивиться самоотдаче ваших игроков – они заслужили эту ничью, хотя могли пропустить много голов. И потеря очков для «Ливерпуля» может очень серьёзно сказаться.



3. Голкипер, который вышел на замену (Селихов). Очень сложно попасть в такую игру и быть в тонусе. Но он сделал несколько спасений, был сконцентрирован и очень уверен в своих действиях. Сейв после удара Салаха в концовке – главный момент матча.



4. Отличные стадионы, красивое метро, удобный транспорт – всё отлично и готово к чемпионату мира.

Мацей Кравчук Фото: «Чемпионат»

Мартин Грюнер («Kicker», Германия)

1. Атмосфера. Мне понравилось, как трибуны скандировали перед штрафным. Правда, я не разобрал слов («Вперёд, «Спартак»! – Прим. ред.), но это было угрожающе. Я получил удовольствие.



Перформанс перед матчем тоже впечатлил – будто пришёл на отдельный концерт, который не хуже игры.



2. «Спартаку» очень повезло с ничьей. Матч должен был закончиться со счётом 3:0 или 4:1 в пользу «Ливерпуля», потому что ваша команда вообще не создавала моментов и даже голевой штрафной заработала случайно.



3. Оба голкипера. Ребров играл великолепно и ушёл как герой. Помню, как второй вратарь аплодировал ему, лежащему на носилках. Фамилию парня, который играл в конце, я не запомнил, но он был слишком надёжен.



4. Мы ехали на матч на метро, а до этого МЦК– по-моему, было довольно удобно и спокойно, работал бесплатный «вай-фай», агрессия фанатов не ощущалась. Всё понравилось и на стадионе. Единственное: в пресс-ложе не хватает мониторов. Если тебе нужно писать материал к концу матча, то ты просто не видишь повторов, которые необходимы для описания главных эпизодов игры.

Мартин Грюнер Фото: «Чемпионат»

Гийом Лоизи («Figaro», Франция)

1. Фанаты «Спартака» — это круто. Они весь матч были заряжены. Думаю, атмосферу спартаковские трибуны можно сравнить с тем, что происходит на матчах «Марселя» во Франции. Я получил здесь отличный опыт.



2. «Ливерпуль» был намного сильнее, доминировал, но «Спартак» играл с сердцем. Это очень интересный тип сценария, когда фаворит уверен в себе, но клуб послабее терпит благодаря характеру. Вашу команду можно поздравить с ничьей.

«Выход 6 в 2? Надо было фолить». Спартаковцы – о ничьей с «Ливерпулем» Ещё никогда после матча столько игроков «Спартака» не общались с журналистами: Боккетти, Селихов, Кутепов, Джикия, Ещенко…

3. Фернандо. Он забил классный мяч, хорошо и умно играл в полузащите. И, конечно, оба вратаря «Спартака». Они спасли этот матч.



4. Главное впечатление – сама Москва. Город полностью готов к чемпионату мира. Он красив, современен и удобен. Транспортная система отличная, демократичные цены на билет, чистота на всех станциях. Мы доехали до стадиона «Локомотив» на МЦК, были в музее клуба – там тоже отлично. Москва – футбольный город.

Матье Годефруа («Het Laaste Nieuws», Бельгия)

1. Атмосфера, конечно. Такого шума с трибун я никогда не слышал.



2. «Ливерпуль» был намного лучше, но они пропустили после великолепного штрафного. Здесь удача помогла.

Каррера: возможно, «Спартаку» не хватило урока от «Анжи» Проблемы с переводчиком вновь преследуют Клоппа, а Каррера благодарит болельщиков, сетует на выход 5 в 2 и оценивает состояние Реброва.

3. Фернандо — его гол стал самым красивым моментом игры, вратарь ничего не мог сделать.



4. Впечатлило, что в одном городе у вас столько классных стадионов. Мы видели «Локомотив», «Спартак» и «Лужники» — к сожалению, во всей Бельгии лишь 3-4 арены такого уровня. А в Москве есть ещё ЦСКА и «Динамо». Единственная вещь, которой я огорчился, это футболка с радикальным символом на одном парне, как мне показалось, но я в этом не уверен. В основном же всё очень удобно и дружелюбно.

Матье Годефруа Фото: «Чемпионат»

Мартино Аресе («Copa90», живёт в Лондоне)

1. Меня впечатлило, как фанаты поддерживают команду. Понимаешь, в Италии, например, трибуны скорее поют монотонную оперу. В Англии – мелодичные песни. А в России, наоборот, какие-то отрывистые реплики будто призывают убить соперника. Это не мелодия, а прямо крик «Я тебя убью!» Реально какой-то стадион гладиаторов. В Европе я такого стиля не встречал, хотя часто смотрю футбол именно за воротами.



Ну и, конечно, приятно поразил баннер: «УЕФА – мафия!» и летающие шары с той же надписью. Это довольно смело и клёво.



2. Футбол был прикольный. «Спартак» играл нормально, а вот «Ливерпуль» разочаровал. Он не сделал ничего интересного. Ну и знаешь, я какое-то время жил в Италии, болел за «Милан» — и меня совсем не удивил Луис Адриано. Как он был ленивым форвардом, который ходит по полю и выключается из эпизодов, так им и остался. Да, с «Ливерпулем» он вроде старался, но всё равно не выглядел как бомбардир, способный делать результат в Лиге чемпионов. Если бы я стал фанатом «Спартака», я бы не хотел видеть его на поле.



3. Вратарь, который вышел на замену. Первый – да, делал сейвы, но мне показалось, что у него нет такого серьёзного запаса прочности. Второй же сделал три сейва в конце и сделал матч.



4. Я уже говорил, что довольно часто снимаю футбол из-за ворот, имею дело с фанатами. Обычно им нравится, что кто-то делает видео, а сегодня я смотрел парням в лицо, и они проводили ладонью по горлу. Не знаю, может, шутили, но я испугался, что я если они прорвут оцепление и выбегут на поле, то мне придёт конец.



Транспортная система отличная. Тебе не нужно садиться в метро или автобусы, можно путешествовать на МЦК или в подземке. Это круто.

Набиль Белансе («Copa90», «WeAreTheSupporters», Франция, Алжир)

1. Атмосфера впечатлила намного сильнее футбола. Самое крутое – как две трибуны кричали что-то друг другу. Клёво, когда все сектора участвуют в поддержке. Большие баннеры, хореография, меняющие цвет плашки – всё было круто.

2. В начале матча «Спартак» был очень хорош. Казалось, они понимают, что делать на поле, как справляться с «Ливерпулем». Но после гола что-то случилось. Они будто не поняли, что делать дальше, как играть. И после забитого мяча с их стороны футбола толком не было. Стратегии тренера я тоже не заметил. Первый тайм был интересен, второй чуть раздражал и был скучен.



3. Фернандо. Просто из-за штрафного. Это было очень красиво. Он стоял напротив фанатов, собрал свои «яйца» и положил мяч – это круто.



4. Я бы всем советовал ехать на стадион на МЦК или на метро. Эти виды транспорта современны, чисты и удобны. Очевидно, что в России на самом деле очень любят футбол, и мы это уже заметили. Всё хорошо, подготовке к чемпионату мира я ставлю пять из пяти.

Набиль Белансе Фото: «Чемпионат»

P.S. Москва быстро меняется: она действительно становится современной, удобной, будто переживая глобальное обновление. «Спартак» же, как кажется, вот-вот переломается полностью, если в клубе так и не разберутся, в чём причина 15 травм и провалов в концовке.



P.P.S. Расистских выкриков в адрес Мане, которые якобы кто-то заметил, никто не слышал: ни из ложи прессы, ни из-за ворот. Даже игроки «Ливерпуля» об этом не имели понятия. Но тему ещё обязательно раздуют: ведь о британских таблоидах и их логике всё уже было рассказано в интервью одного известного писателя.

Фото: «Чемпионат»