Три «хорошо» и три «плохо» в игре «Спартака» с «Ливерпулем»

Хорошо

1. Характер

Все 90 минут было видно, как тяжело Андрею Ещенко выдерживать уровень соперника — иногда он пропускал игроков мимо себя, падал и уже лёжа телом перекрывал дорогу мячу. Так происходило не только с Ещенко. «Спартак» сумел сжать зубы и достоять все 12 раундов, выдерживая плотные удары в челюсть. Перед игрой я писал, что героический характер будет единственным шансом команды на очки (потому что «Ливерпуль» объективно сильнее и индивидуально, и командно) — так в итоге и произошло. Ни секунды страха футболисты на поле не испытали — особенно чётко это стало понятно в эпизоде, когда Александр Селихов отразил мяч одной рукой. Камера выхватила его крупным планом — вратарь выглядел так уверенно, будто всего последние 20 лет только и делал, что играл в Лиге чемпионов против грандов.

Время быть героями. В чём единственный шанс «Спартака» сегодня «Ливерпулю» не страшно проиграть, но будет страшно, если «Спартак» не покажет свою прошлогоднюю героическую сущность.

В общем, «Спартак» получил заряд ярости, на котором можно продолжать возвращение туда, где команда была в прошлом сезоне.

2. Второй тайм

В первом тайме «Спартак» совсем не выдерживал темпа и гостевого прессинга — мяч постоянно загонялся на фланги, где Ещенко с Джикией убегали от преследователей в аут. Один перевод — две оборонительные линии не успевают перестроиться, и следует моментальный пас вразрез; таких ситуаций за тайм было много, и все они были опасными. С прессингом та же история — в какой-то момент Каррера перекинул Александра Самедова ближе к опорной зоне, потому что через пас и через центр «Спартак» со своей половины выйти не мог.



После перерыва красно-белым удалось сбить темп, сесть глубже к своим воротам и держать оборону и числом, и умением. Концентрация опасности снизилась, «Ливерпуль» стал чаще заходить в штрафную через навесы, чем через вертикальные передачи низом, а Селихов вошёл в игру уверенно — ни одной ошибки на выходах запасной голкипер «Спартака» не допустил. И пусть впереди создать не получилось почти ничего, за терпение и деконструкцию игры соперника без паники команда Карреры заслуживает справедливой похвалы.

На жилах! Как «Спартак» вытащил ничью с «Ливерпулем» «Спартак» опять теряет людей, но находит второе турнирное очко в Лиге чемпионов.

Возможно, после Неманьи Видича это лучший центральный защитник из тех, что надевали майку «Спартака», и вчера получился ещё один вечер-доказательство в пользу этой теории. Действуя на позиции центрального и ведущего защитника в тройке, Таски заставлял партнёров не паниковать, успевал подсказывать и был единственным из игроков красно-белой обороны, кто постоянно смотрел по сторонам.



Вот крутость Таски в нескольких цифрах: всего один неточный пас из 31 (при всём давлении «Ливерпуля»), ноль потерь мяча (ни у одного полевого в матче нет такой статистики) и семь подборов/перехватов при всего одном (вынужденном, в зоне против двух игроков гостей он остался один) вступлении в отбор. Это статистика мастера. «Спартаку» очень везёт, что Таски по-прежнему с командой, без него оборона превращается в бал у сатаны.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Выход 6 в 2? Надо было фолить». Спартаковцы – о ничьей с «Ливерпулем» Ещё никогда после матча столько игроков «Спартака» не общались с журналистами: Боккетти, Селихов, Кутепов, Джикия, Ещенко…

Плохо

1. Выбрасывающиеся на мяч защитники

Удивительно, как у команды, играющей в Лиге чемпионов, так часто могут повторяться совершенно детские ошибки, когда защитники не отбиваются на ногах, а несутся спасать родину в совершенно неоправданные единоборства. Объясняю снова на конкретном примере.

Пока всё нормально. У получающего мяч Морено только один рабочий вариант для паса — в центр, и большими проблемами «Спартаку» это не грозит. Морено отыгрывает в центр.

Илья Кутепов зачем-то разрывает оборонительную линию и бежит в отбор. Шансов выиграть мяч, учитывая фору у соперника, у Кутепова примерно ноль.

Ну и к чему была эта попытка поиграть в супергероя? Кутепов отыгран, Ещенко до линии мяча, и каждому защитнику из оставшейся тройки приходится смещаться правее, прикрывая ошибку Кутепова. Естественно, на правом краю атаки у «Ливерпуля» свободная зона размером с небольшое государство, и туда идёт мяч.

Ну и заканчивается всё это открытым ударом из штрафной площади. Несколько похожих моментов, когда выбрасывающиеся на мяч защитники по-настоящему привозят моменты, есть у «Спартака» в каждом матче — имя соперника играет второстепенную роль.

2. Отсутствие запасного плана по выходу из обороны в атаку

Конечно, «Спартаку» очень не хватает Зе Луиша — без него команда лишается рабочего запасного плана по переходу на чужую половину поля. Когда Фернандо и кого-то из его партнёров по центру поля плотно прихватывают, не давая строиться атаки через пас, «Спартак» обычно пуляет мяч в сторону Зе — тот почти никогда не проигрывает борьбу вчистую и, что важно, часто в касание продлевает движение мяча вперёд. С Луисом Адриано это не работает. Вчера его по полной загрузили единоборствами в воздухе, но выигрывал он их редко, слишком часто выпрыгивал раньше времени, позволяя сопернику отыграть мяч туда, где был партнёр, и ни разу не продлил движение мяча вперёд. Да, Зе Луиш менее забивной нападающий, чем Адриано, но для командной игры африканец гораздо полезнее. Без него и с перекрытым центром «Спартак» почти беспомощен в транзитной стадии с мячом.

После Марибора я хвалил хорвата, теперь можно немного покритиковать. Нет вопросов, в фазах с мячом Пашалич хорош по объёму действий, но вот именно в переходных фазах, когда надо выходить из обороны в атаку и переходить из атаки в оборону, он иногда теряется. Это выражается в том, что при переходе в атаку у «Спартака» отрезается центр (Пашалич не очень хорошо открывается под передачи), а при переходе в оборону хорвата легко отрезать одной проникающей передачей. Фернандо вчера несколько раз приходилось фактически за руку отводить Марио в ту зону, где он должен быть во время возвращения команды в оборону, и здесь важно понять, насколько Пашалич обучаем. Молодой полузащитник поздно присоединился к «Спартаку», который к тому же из-за травм постоянно меняет формацию, и ему очевидно сложно понять некоторые из функций, которые на него возлагают. Если Фернандо удастся обучить Пашалича и тот добавит в игре в переходных фазах, у красно-белых может получиться очень крепкий дуэт в центре поля. Потенциал есть, но и проблемы пока очевидны.