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Текст: Полина Куимова

«Ливерпуль» должен был уничтожить «Спартак». Англичане о матче в Москве

Команда Клоппа не смогла выиграть на «Открытие Арене» – и это подняло волну разочарования в британских таблоидах.
27 сентября 2017, среда. 13:45 Футбол

«Разочаровывающий» – именно это слово чаще всего встречается в заголовках английских изданий.

«Ливерпульский вердикт – разочаровавшие красные по-прежнему ждут возвращения в европейскую элиту», — пишет Liverpool Echo. А заголовок в печатном издании красноречиво говорит о том, что «Спартак» поставил команде Юргена Клоппа настоящий «восточный блок».

Авторитетная английская газета The Guardian объясняет неудачу «Ливерпуля» опрометчивым выбором голкипера на матч. Клопп сыграл в «русскую рулетку», выбрав ротацию вратарей и поставив в рамку на Лигу чемпионов Лориса Кариуса.

«Ливерпуль» потерял свои шансы в разочаровывающей ничьей со «Спартаком», — констатирует ESPN UK.

Красные уже давно не могут одержать победу на выезде, но многие английские эксперты предполагали, что в Москве эта неудачная серия наконец прервётся. Увы.

«Обычная история для «Ливерпуля» — но эта ничья в Москве может стать самым болезненным результатом сезона», — констатирует обозреватель Mirror Джон Кросс.

«Кислая сметана» — с таким заголовком вышел британский таблоид The Sun. Чем, интересно, англичанам так не угодила русская кухня?

Гарет Робертс, редактор независимого сайта о «Ливерпуле», не находит подходящих слов:

«Ливерпуль» создал 17 голевых моментов и должен был просто уничтожить московских хозяев, но смог реализовать только один из них. Как бы то ни было, этого явно недостаточно. Могли ли они вернуться? В этом сезоне после пропущенного первого гола «Ливерпуль» проиграл в четырёх матчах. И эта проваленная попытка обыграть «Спартак» обойдётся им дорого», — пишет Daily Mail.

Высказывается даже мнение, что «Спартак» мог победить в этом матче, забив второй гол.

«Ничью в Москве нельзя назвать неудачным результатом для «Ливерпуля», но победы когда-то же должны начаться. Потом они будут удивляться, как так вышло, что им не удалось выиграть в этом матче. Великолепный гол Фернандо изменил ход встречи, хотя уже тогда было понятно, что эта игра – настоящее испытание для «Ливерпуля». «Спартак» мог бы забить и второй, когда Ивелин Попов отдал блестящий пас на Марио Пашалича. Преимущество в два мяча стало бы решающим. Им, должно быть, обидно, что они не пользовались слабостями обороны «Ливерпуля», — размышляет один из авторов ESPN.

Газета The Telegraph сделала Александра Самедова одним из главных героев своего фотообзора. «Игра «Спартака» в защите не доставляет удовольствия Садио Мане», — гласит подпись внизу.

А вот ливерпульское издание утверждает, что «Спартаку» не хватало травмированных лидеров. Но, даже несмотря на это, московскому клубу удалось уйти от поражения.

«Спартак» был очень ослаблен из-за отсутствия Квинси Промеса и капитана Дениса Глушакова. Это было хорошо заметно. Но даже это не помогло «Ливерпулю» победить. Уже в добавленное время, ближе к концу матча, Клопп разочарованно схватился за голову и со злостью бросил на землю бутылку с водой. Для босса «Ливерпуля» это было болезненное чувство дежавю: уже второй раз подряд его оставляли один на один с мыслями о ничьей, которая по всем параметрам похожа на поражение. То, что происходило со стадионом после финального свистка, сказало о многом. «Спартаку» позволили слезть с крючка», — пишет Liverpool Echo.

И ещё немного мнений – уже от экспертов и болельщиков.

«Карта ударов к перерыву. «Ливерпуль», дамы и господа».

«Мне очень тяжело это смотреть. Слишком разочаровывающе!!! Если мы не выйдем из группы, то у нас проблемы».

«Как так – «Ливерпуль» не выиграл?» – «Ну, мы могли, если бы не запороли выход 4 в 2…».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Ливерпуль ФК Спартак
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