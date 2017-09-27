Ваш стиль – ваши проблемы. «Реал» как торжество здравого смысла

Коллега Сергей Титов назвал «Боруссию» «отрядом самоубийц». Петер Бош, наверное, нашёл бы, что на это возразить. Что-то о важности вступления в отбор сразу после потери мяча, о «перегрузах», о современном футболе. Может даже, по примеру Юргена Клоппа, о том, что «прессинг – лучший плеймейкер». И вроде бы все эти доводы звучат разумно.

Что случилось в Лиге чемпионов, пока вы смотрели матч «Спартака» Зинедин Зидан и Криштиану Роналду устранили отряд самоубийц, а «Севилья» вышла на первое место в группе красно-белых.

Свой стиль игры – это бонус для любой команды. Новые болельщики появляются не только благодаря покупке звёзд или, скажем, маркетингу. Собственный стиль также привлекает людей. Это так банально, что даже неловко напоминать. И каждая команда стремится повысить свою узнаваемость, а тренер-концептуалист – один из лучших способов этого достичь. Хосеп Гвардиола, Зденек Земан, Марсело Бьельса, Джан Пьеро Гасперини… «Боруссия» тоже идёт по этому современному пути.

Красивая идея: в чём проблема?

Но «современно» и «хорошо» не всегда совпадает. Доказано «Реалом». Ладно, признаем: первые шесть минут «Боруссия» впечатляла. Прессинг не прекращался ни на секунду. Дани Карвахаль под давлением подарил мяч возле штрафной, Тони Кроос ошибся с пасом, Начо со злости срубил Андрея Ярмоленко – всё это случилось за шесть минут. А потом «Боруссии» понадобилась передышка. И на ворота Романа Бюрки выскочили одновременно Роналду и Бэйл. Очевидный гол, который запорол своей жадностью Карвахаль. Тут оказалось, что с одной стороны, «Боруссия» фантастически прессингует, а с другой…



1. Плохо обороняется позиционно. Омер Топрак (не только он, кто угодно) выбрасывается на мяч, но линия не сразу смещается за ним, остаётся зона. Мяч опять на правом фланге «Реала», но Тольян прижимается к штрафной, и Карвахалю с Иско никто не мешает подумать, выбирая между вариантами продолжения атаки: навесом или розыгрышем мяча.



2. Плохо контратакует. Перехватить мяч метрах в 30 от ворот и создать голевой момент? Да, конечно, «Боруссия» это умеет. Как насчёт отбора у своей штрафной и быстрого перехода в атаку? Оказывается, с этим проблемы. Разыгрывающим был Нури Шахин, но и он делал неточные длинные передачи в свободные зоны. Невероятно.



3. Плохо управляет темпом игры. Чередовать яростный прессинг с минутами отдыха – единственная возможная тактика. Но не было ощущения, что хозяева разумно меняют темп, когда им это выгодно. Скорее, «Боруссия» яростно прессинговала, пока оставались силы, а потом, вымотавшись, уступала мяч и надеялась на лучшее. Потом, отдышавшись, снова бросалась вперёд.

Новая «Боруссия»: пять матчей подряд на ноль, но тренер недоволен «Боруссия» Петера Боша вышла на первое место в чемпионате Германии. Но тренер всё равно не впечатлён.

Коллега Антон Михашёнок написал, что для Боша важно, чтоб «Боруссия» не играла так, как выгодно её сопернику. По факту «Реалу» вряд ли могло быть удобнее в Дортмунде. Мы увидели команду с одним гипертрофированным качеством, которое должно скрывать серьёзные недостатки. К 10-й минуте Бюрки пришлось дважды выбегать из штрафной, чтобы выносить мяч и ещё дважды (пас Роналду на Бэйла, удар Карвахаля вместо паса в центр штрафной) «Реал» мог забивать. Четыре системных провала за 10 минут. И недовольный Петер Бош, когда Лукаш Пищек разумно позволяет мячу уйти за боковую – ведь потерян темп. То есть брать паузы нельзя? Но тогда, чтобы избежать системных сбоев, «Боруссии» необходимо выдерживать интенсивность прессинга на уровне первых шести минут ВЕСЬ матч. Лучше сразу забыть об этом. А пока мы видим торжество современной идеи, у которой много поклонников. Но не торжество команды.

А теперь посмотрим на команду, которая торжествует.



Вы можете назвать стиль «Реала» современным? Даже больше: а у «Реала» вообще есть свой стиль? Может, глобальная идея? Команда, которая выиграла три ЛЧ за четыре года, всё время меняется. Но ведь и изменения – не самоцель. Когда Зинедин Зидан обнаруживает удачное решение, вроде перехода на ромб с Иско под нападающими, или временный отказ от чистого опорника Касемиро, он эксплуатирует его до конца, до тех пор, пока это работает. Не ищет новых решений, пока старые дают результат.

Эффективность и титулы – тоже идея

«Реал» умеет играть в контроль мяча. Очень хорошо умеет – два материала на «Чемпионате» о том, что «Реал» превращается в «Барселону», (первый и второй) это подтверждают. «Реал» умеет контратаковать. По количеству голов в контратаках «Реал» в прошлом сезоне оказался в числе лучших команд топ-лиг, опередив и «Атлетико», и «Ювентус». «Реал» отлично реализует тонкую тактическую концепцию, известную в широких кругах, как «бей-беги». Роналду не нужно возвращаться в «МЮ», чтобы почувствовать дух британского футбола – в Мадриде его тоже хватает. А теперь разберёмся, что это даёт команде.



Прямо сейчас «Реал» не в форме. Игра не впечатляет, но с этим были проблемы и в прошлом году. Что ещё хуже, мадридцы разучились набирать очки при плохой игре. Если раньше выручало хладнокровие в завершении атак, то сейчас от так называемого инстинкта убийцы ничего не осталось. В общем, лучшего момента, чтобы побеждать Зидана, для «Боруссии» не придумаешь. И ведь у гостей в Дортмунде хватало проблем. И реализация подводила, и в защите под прессингом ошибались, и даже зоны оставляли – всё это было. На самом деле, поражение от такого «Реала» — это приговор не классу «Боруссии», а выбранной игровой идее.

Роналду вернулся, но лучше не стало. Как «Реал» докатился до -7 от «Барсы» И действительно ли у Зидана большие проблемы?

Разобранный «Реал» сделал что-то очень простое: нашёл слабое место постоянного высокого прессинга и все 90 минут бил в одну точку. И все 90 минут попадал, что характерно. Тактику Зидана тоже можно описать концептуальными фразами. Но не нужно: она была слишком простой. «Отбивайся и фигачь на Бэйла» — примерно такой. Этого хватило для победы над качественной командой, которая лидирует в серьёзном чемпионате? Кошмар. Это действительно приговор.

Зинедин Зидан и Гарет Бэйл Фото: Reuters

В начале текста я перечислял Гвардиолу, Бьельсу, Гасперини, сюда же можно добавить Клоппа, Сампаоли. Из них всех только Гвардиола выигрывает трофеи постоянно. И вот ведь совпадение: из них всех только Гвардиола может позволить себе купить любого игрока. Ладно, любого, кроме одного, самого нужного. Но кроме него – любого. Хосеп не ограничен в средствах, и тем не менее его «Бавария» в трудные моменты не брезговала играть навесами. Понятно, что Гвардиола верит в свой стиль, но получается, что ещё больше он верит в здравый смысл. Гениальность идеи определяется практикой. Если идея заставляет развиваться и делает команду лучше – всё хорошо. А если она мешает обыграть занятого внутренними проблемами соперника? Позволяет ему сделать результат за счёт всего одного очевидного приёма «забрось мяч за спину защитникам»? Может, ну её?