Моуринью снова прилетел в Москву. Как меняется Особенный

Жозе Моуринью многое связывает с Россией – есть что вспомнить. Когда Особенный прилетал в Казань, «Рубин» с подачи Курбана Бердыева осознанно уничтожал газон домашнего стадиона. Тогда «Интер» откровенно отскочил, а Марио Балотелли подарил тренеру байку, которую Моуринью очень любит вспоминать. В Ростове-на-Дону, где Жозе играл как тренер «Манчестер Юнайтед», была известная стычка Моуринью с Тимофеем Калачёвым. Тогда же Жозе похлопал по спине схватившего травму Владимира Граната – ещё никогда Гранат не был так близок к легенде. А ещё у Моуринью был игрок, забивавший за «Порту» в двух еврокубковых финалах подряд.

Однако чаще всего Жозе Моуринью прилетал в гости к ЦСКА. До нынешнего приезда Моуринью был в Москве трижды и всякий раз менял стиль.

Осень-2004. «Челси»

В «Челси» Жозе Моуринью попал как победитель Лиги чемпионов и откровенно эпатировал на публику: «Не подумайте, что я высокомерен, но я выиграл Лигу чемпионов и считаю, что я особенный». Откровенную манеру общения с журналистов Моуринью сочетал с прагматичным стилем игры, от которого не отходил даже в проходных матчах.



Схема 4-3-3 была рассчитана на грамотную оборону и отлаженный прессинг, а игроком, державшим на себе командную систему, впервые у Моуринью стал полноценный опорник – Клод Макелеле. «Если у меня есть треугольник в центре поля с Макелеле и двумя игроками впереди, у меня в любом случае будет на игрока больше. Всё начинается с Макелеле, который располагается между линиями». В Англии Моуринью провёл тактическую мини-революцию и разбил всю Премьер-лигу, где большинство тренеров играли в старомодные 4-4-2 – при таком раскладе «Челси» получал своё преимущество в центральной зоне.

Главной гордостью того «Челси» была линия обороны, синие играли очень сдержанно, и матч с ЦСКА лишний раз иллюстрировал традиционный стиль команд Моуринью. «Армейцы» в два раза больше били по воротам (12-6) и размазали «Челси» по угловым (13-1), зато синие воплотили в гол свой редкий момент. Организовали его вингеры, Дафф и Роббен, на традиционном смещении ближе к центру. Свободные перемещения ирландца и голландца, их регулярные смены флангами тоже были фирменным почерком «Челси» Моуринью.

Весна-2010. «Интер»

Самый традиционный и каноничный Жозе Моуринью, приезжавший в Москву. Перед матчем с ЦСКА ему припомнили сравнение футбольной команды с яичницей – есть яйца первой категории, есть второй. «ЦСКА – хороший омлет», – парировал Моуринью, и даже не поймёшь, что именно он имел в виду: класс игроков или сильную общекомандную смесь. Тогда Особенный был ещё едкой язвой на пресс-конференциях – подкалывал ЦСКА за переносы матчей в Премьер-Лиге, критиковал искусственный газон «Лужников». Разве что на Леонида Слуцкого не нападал.



На той же пресс-конференции Моуринью чётко расставлял акценты игры своего «Интера», когда ему припомнили статистику: «Лига чемпионов и серия А – разные турниры. В лиге для нас важно именно создавать моменты». Нерадзурри были худшей командой из попавших в плей-офф по количеству забитых мячей, однако ставка была сделана на качество атак, а не на их количество. План игры впереди был завязан на контратаках, где Диего Милито открывался на линии офсайда, Майкон мучил соперника спринтами по правому флангу (никогда больше он не будет так эффективен), Самуэль Это’О помогал Милито в центре и открывал край Майкону, а за доставку мяча для всей компании отвечал Уэсли Снейдер.

В «Лужниках» Снейдер и забил единственный мяч – прямым ударом со штрафного. Голландец хитро пробил низом, а Кейсуке Хонда подпрыгнул и расставил ноги, между которыми мяч и залетел в ворота. «Интер», уже выигравший домашний матч с самым итальянским счётом 1:0, попал в свою стихию – спокойно жалил ЦСКА на контратаках, а в свою штрафную не пускал.



Защищаясь, «Интер» использовал низкий оборонительный блок, эпизодически даже выстраивался шестёркой защитников в линию, а ещё больше концентрации на обороне добавил выход Кристиана Киву вместо Горана Пандева. Румын был любимой опцией Моуринью для удержания счёта – он добавлял плотности обороне, независимо от того, на какую позицию выходил. Конкретно в Москве выход Киву перестроил «Интер» на более оборонительную тактику 4-3-1-2, где центр блокировали Санетти, Камбьяссо и Станкович. Нерадзурри защищались в семь человек, правый край помогал оборонять нападающий Балотелли, весь центр был перекрыт – и это при общем счёте 2:0, когда «Интер» играл в большинстве.

Почему Жозе Моуринью выиграл Лигу чемпионов именно с «Интером», а не с «Челси» или Мадридом? Нерадзурри оказались намного лучше готовы к самопожертвованию, бойцовские и тактические качества команды были развиты до инстинктов. Не зря же обе победы в Лиге чемпионов случились во второй сезон Моуринью, когда португалец выжимает из команды все соки максимально жёстко. В Барселоне сыграл тот же приём с Киву – румын вышел левым полузащитником, чтобы вместе с Хавьером Санетти сдерживать Месси. Тот матч «Интер» заканчивал с шестью номинальными защитниками и тремя опорниками, но всё-таки выстоял. И да, тот «Интер» не был скучным – в чемпионате Италии нерадзурри два года подряд забивали больше остальных.

Этот ЦСКА – лучший, с которым я когда-либо играл, – сказал Жозе Моуринью перед новым московским матчем.

Весна-2012. «Реал Мадрид»

Путь Жозе Моуринью в Мадриде многими сильно недооценён. Особенный не выиграл с «Реалом» Лигу чемпионов, но за три года преодолел «проклятье 1/8 финала» и приучил, что Мадрид готов регулярно попадать в четвёрку лучших команд Европы. С его помощью Криштиану Роналду окончательно переквалифицировался в чистого нападающего и начал штамповать голевые рекорды, пусть даже первым ставить на эффективность Роналду додумался не Моуринью. Жозе сколотил базис команды, выигравшей Лигу чемпионов, и оставил для Карло Анчелотти мощное наследие. Или багаж.

«Реал» образца матча с ЦСКА тоже переживал второй сезон Моуринью, был на мощном эмоциональном подъёме и остался в одном ударе Серхио Рамоса в стратосферу от финала. Одной из причин резкого рывка «сливочных» была тактическая стабильность: в 36 из 38 матчей Ла Лиги и во всех матчах Лиги чемпионов Моуринью использовал одну и ту же схему – 4-2-3-1. Принципы в ней были схожи с принципами «Интера»: один фланг обязательно активнее другого (давление обеспечивали Коэнтрау и Марсело), в центре обязательно должны быть два умных игрока с двусторонним развитием (Хедира – Алонсо, на третий сезон к ним добавился Модрич), один из инсайдов постоянно уходит в центр штрафной (Криштиану).

Футбол, в который играл «Реал» Моуринью, лишний раз объясняет философию тренера. При всём стремлении быть прагматиком Жозе пытается использовать сильные качества своих игроков и в первую очередь рассчитывать на них. Сезон, в котором «Реал» прилетал в Москву, закончился для «сливочных» победой в чемпионате Испании с гроссмейстерскими результатами – 32 победы, 100 очков, 121 забитый мяч. А голевые рекорды Криштиану Роналду уже становились обыденностью. Лихую игру в атаке «Реал» комбинировал со сдерживающим планом, но решение против «Барселоны» Моуринью долго не мог найти – даже использовал в опорной зоне Пепе, чтобы стращать быструю группу атаки «Барсы». Решение пришло лишь со временем, в виде персональной опеки Месси и его партнёров.

Сейчас мы этого ещё не узнаем, но возможно, в Москву прилетела и лучшая команда Моуринью из тех, которые когда-либо играли с ЦСКА.

«Манчестер Юнайтед», осень-2017

С «Ман Юнайтед» Моуринью тоже приезжает в свой второй сезон, и тоже с командой, максимально готовой бороться за победу на всех фронтах. Команда образца первого сезона уже обретала баланс, но теряла очки из-за нефарта и тактических проблем. Златан Ибрагимович нацепил на себя корону и считал, что должен заниматься любимым делом в ущерб команде – то есть не только завершать атаки, но и участвовать в их подготовке. А в опорной зоне не хватало мужика с клещами, способного перекусить атаку соперника. Каррик? Травматичен. Погба? Комфортнее чувствует себя ближе к чужим воротам. Феллайни? Ох.



За лето «Юнайтед» залатал обе раны. Контролировать опорную зону приехал любимчик Жозе Неманья Матич. Когда-то Матич выполнял более креативную роль и переучивался на нарезках игры Хави Гарсии – сейчас это кажется немножко сюрреализмом. Ожидаемо Матич выдал мощнейший старт сезона, залив центр поля в бетон. А на острие атаки зажигает герой фанатских песен Ромелу Лукаку: он лучше прессингует защитников, лучше открывается, лучше ловит линию офсайда, лучше завершает атаки. Да, в мире есть форвард круче Златана.

Пока «Манчестер Юнайтед» не проходил испытание матчами, где нужно было поставить «автобус» в стиле старого доброго Моуринью. Так что наверняка «Юнайтед» останется командой гибридной, подстраивающейся под соперника. Но так хорош в атаке «МЮ» не был со времён Алекса Фергюсона – считайте это торговой маркой. В разных игровых ситуациях могут сменяться ставка на скорость (Марсьяль/Рашфорд), на прорывы через фланги (часто «Юнайтед» летит вперёд флангом Маты и Валенсии – асимметрия сохранена и здесь), на умный взлом центральной зоны, где правит лучший шахматист среди футболистов Генрих Мхитарян.