«ПСЖ» — «Бавария». Неймар и Анчелотти решают личные проблемы

Когда большие клубы встречаются на групповом этапе ЛЧ, на матчах обычно максимально дружеская атмосфера. Зинедин Зидан отдаёт должное «Боруссии», Луис Энрике – «Ман Сити» (чтобы потом разгромить), а Карло Анчелотти – «Атлетико». Но разгромы, как в Каталонии, случаются редко. У больших клубов другие приоритеты, глобальные амбиции на сезон диктуют стратегию работы: не играть на максимуме в сентябре, например. Как «Реал» в прошлом сезоне. Да и место в группе значит не так уж много. Например, «ПСЖ» занял второе – и попал на «Барселону». «Реал» тоже занял второе и комфортно играл с «Наполи». Но у «ПСЖ» с «Баварией» всё по-другому.

Даже сквозь рутинные комментарии перед матчем можно заметить напряжение. Молодой Корентен Толиссо из «Баварии» сообщает: «При всём уважении, мы едем в Париж за победой». Унаи Эмери грозится «показать, что они с «Баварией» на одном уровне». Только старый мудрый Карло Анчелотти не играет в эти игры и говорит ни к чему не обязывающие банальности про «сильнейшего соперника». Но и ему нужна победа – не меньше, чем Эмери. Потому что у «Баварии», как и у «ПСЖ», есть проблемы.

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«Я устрою вечеринку для своих критиков в конце сезона», — сказал Анчелотти пару дней назад. И добавил, что обвинений слишком много. Тут можно вспомнить, что команды Карло никогда не проводят весь сезон одинаково ровно. Что более слабая осень его команды, как правило, обещает лучшую игру весной. Что отставание от «Боруссии» — всего три очка, а впереди ещё 28 матчей, в том числе два очных, чтобы всё исправить. Но помнят ли обо всём этом в «Баварии»?

Проблема в том, что сами игроки случайно – или специально – помогают критикам своими двусмысленными комментариями для прессы. То Томас Мюллер скажет, что его сильные стороны не используются, то Франк Рибери выразит недовольство заменой, то Роберт Левандовски скажет что-то про «Реал»… Ах да, и «Бавария» потеряла Мануэля Нойера. Незаменимого игрока атаки, кроме всего прочего.

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Руководство «Баварии» тоже ведёт себя странно. Сначала клуб заявляет, что трансфер Хамеса Родригеса случился потому, что тренер очень настаивал. Потом подчёркивает, что переход Толиссо – тоже желание тренера. Это что, прозрачный намёк, что Карл-Хайнц Румменигге и Ули Хёнесс с Анчелотти не согласны? Даже если так, усиливать давление на тренера, которого пока не собираешься увольнять, не лучшая идея. Это не «Интер» Жозе Моуринью, который только плотнее сжимался в частично воображаемом кольце врагов, «Бавария» устроена по-другому. И сейчас клубу нужна победа.

Карло Анчелотти Фото: Reuters

Красивая победа над сильным соперником, которая даст передышку и напомнит в том числе всем в клубе, что в команде собраны отличные игроки, которыми управляет отличный тренер. Иначе поток критики утроится, а ведь Анчелотти на нервах. А тут как раз матч с «ПСЖ»…

«ПСЖ»: в каком настроении Неймар сегодня?

Парижане комфортно чувствуют себя на вершине турнирной таблицы во Франции. Правда, они ещё не сыграли ни одного матча с командой из первой пятёрки Лиги 1. И как только остались без Неймара, не смогли забить «Монпелье». Только Эдинсона Кавани и Килиана Мбаппе оказалось недостаточно для гола в ворота 13-й команды лиги. И конфликт между Неймаром и Кавани, как ни странно, до сих пор не закрыт.

Эдинсон Кавани и Неймар Фото: Reuters

Есть только один способ прекратить появление новых слухов – Неймар и Кавани должны вместе сказать, что инцидент исчерпан. Вместо этого одни газеты пишут, что бразилец извинился на тренировке, а другие – что уругвайцу клуб предложил деньги за отказ от пенальти. Сами футболисты молчат. Высказался только Унаи Эмери, но лучше бы он этого не делал. «Хочу, чтобы Кавани и Неймар взяли на себя ответственность за пробитие пенальти», — сказал баск. Ох.



То есть, во-первых, он признал, что им только предстоит решить этот вопрос в следующий раз, когда «ПСЖ» будет бить пенальти. Видимо, до сих пор договориться не было времени. А во-вторых, показал, что по-прежнему не контролирует и не хочет контролировать ситуацию. Антонио Конте не одобряет. Да кто угодно не одобряет.

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Можно заметить, что проблемы «ПСЖ» не игрового, а медийного характера. И, вероятно, до сих пор не решены проблемы в раздевалке. К сожалению для клуба, если Кавани и Неймар не могут вдвоём выйти и улыбнуться на камеру, пожав друг другу руки (представьте, какое вирусное получилось бы фото), есть только один способ переключить зрителей. Одержать большую победу. Да, имиджевые потери футбольному клубу проще всего компенсировать на футбольном поле – вот такая неожиданность. «Бавария» — отличный вариант, а других пока нет.



Матч будет принципиальным для обоих клубов. Для болельщиков «Баварии» и «ПСЖ» это, возможно, не лучшая новость: придётся израсходовать за вечер нервные клетки, которые стоило бы скопить на весну. А для всех остальных новость отличная: мы увидим, как сильные команды рубятся не только за три очка в группе.