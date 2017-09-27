Мистер Биг. Чем Лукаку опасен для ЦСКА

Старый «Манчестер Юнайтед» времён Алекса Фергюсона возвращается. Вы же тоже заметили это? Скорость на флангах, мощные полузащитники в центре поля, нападающий-зверь на острие. Моуринью любит контратакующую игру с обилием скорости и мощи, и ему нужен был нападающий, который бы соответствовал его требованиям – он должен уметь оттереть защитника, грамотно открыться, обладать солидными габаритами и при этом уметь на скорости оторваться от защитника.

Руководство «МЮ» подарило Жозе такой редкий на рынке экземпляр. Ромелу Лукаку – тот человек, который позволит «Юнайтед» навязать борьбу «Сити» и «Челси» в борьбе за чемпионство и впервые за долгое время далеко пройти в Лиге чемпионов.

Уже на предсезонных сборах было видно, что этот парень – тот, кого «МЮ» так не хватало в прошлом сезоне. Лукаку идеально вписался в классическую контратакующую модель Моуринью, создав с Маркусом Рашфордом убойную связку в атаке. И вечером эти парни проверят оборону ЦСКА на прочность. Ниже – несколько причин, почему Ромелу будет главным кошмаром Акинфеева и почему на него стоит обратить внимание не только из-за истории с песней про его гениталии.

Когда размер имеет значение. «Олд Траффорд» поёт про достоинство Лукаку Моуринью удаляется, «ПСЖ» теряет очки без Неймара, а миланские миллионы пока не работают.

Что за история

Сочинять песни про футболистов своих команд – традиция для английских болельщиков. Роман Павлюченко наверняка до сих пор слышит во снах мотив «Super-super-super Pav, super Pavlyuchenko», а Андрей Аршавин вспоминает, как его величали русским Пеле.

Само собой, на «Олд Траффорд» не могли не отметить бомбардирские подвиги своего новичка и не придумали ничего лучше, как воспеть его таланты и… размер полового органа.

Примерный перевод: «Ромелу Лукаку – бельгийский гений с 24-дюймовым…» ну, вы поняли. И всё бы ничего, мало ли что распевают на трибунах, но на инцидент обратила внимание организация по борьбе с дискриминацией в футболе. «Манчестер Юнайтед» попросил фанатов больше не исполнять эту песню, но в игре с «Саутгемптоном» подогреваемые хайпом болельщики «МЮ» не смогли удержаться.

На самом деле, история просто высосана из пальца. Пол Мерсон, известный в прошлом футболист, а ныне один из самых популярных экспертов канала Sky, дал всему этому лучшую характеристику:

«Я не знаю, почему всем так снесло голову по этому поводу. Интересно, что если бы речь в песне пошла о Златане, то никто бы и слова не промолвил, не так ли? Это и есть настоящий расизм!».

Моуринью снова прилетел в Москву. Как меняется Особенный Жозе не проигрывал ЦСКА в Москве, а теперь говорит, что этот состав – сильнейший у «армейцев», который он видел.

Почему он так крут

Сам Лукаку делает всё, чтобы в кулуарах обсуждали не творчество фанатов в его честь, а его игру. Восемь забитых мячей в восьми первых матчах – весьма достойный результат. По этому показателю он уже обошёл легендарных «дьяволов» Кантона, Коула, Йорка, ван Нистелроя, ван Перси и Ибрагимовича.

Ромелу забивает почти в каждой игре, видимо, попав в идеальную среду обитания. Подрабатывающий экспертом на ТВ Рио Фердинанд даже ввёл понятие «фактор Лукаку», согласно которому «МЮ» забивает голы тогда, когда на них не наиграл. Ромелу – лучший нападающий АПЛ этого сезона по конвертации моментов в голы и ассисты.

Лукаку – идеальный современный нападающий, которого даже несмотря на внушительные габариты не назовёшь классической девяткой. Времена, когда от нападающего требовалось только подставлять под мяч ногу или голову, остались далеко в прошлом. Топ-тренеры требуют от своих форвардов максимальной разноплановости. И Моуринью – из их числа.

Закон второго сезона. «Манчестер Юнайтед» возвращается в топ Моуриньо делает своё дело.

«Никак не могу поверить, что в Англии молодых футболистов не учат универсализму, — говорит Жозе. – У них всё сводится к изучению одной-единственной позиции, на которой они планируют играть вечно. Для меня же нападающий – это не просто нападающий. Это некто, кто способен правильно передвигаться и подавать в штрафную. Причём он должен уметь это делать и при 4-4-2, и при 3-5-2, хотя эти схемы кардинально отличаются».

И Лукаку идеально подходит под его концепцию. В первом же матче бельгиец выстрелил дублем, но оценивать его роль надо даже не по голам. На старте сезона Ромелу показал, почему от него будет больше пользы, чем в прошлом сезоне от Ибрагимовича. Он быстр, постоянно прессингует соперника, а главное – стягивает на себя защитников, освобождая свободные зоны. Пример из последнего матча с «Саутгемптоном».

Лукаку стягивается на фланг, чтобы помочь Рашфорду при ауте.

Играет с ним в стенку и врывается в штрафную, где находит пасом Андера Эрреру. Роль центрального нападающего при этом выполняет Феллайни.

В «Эвертоне» такое наблюдалось редко – там Ромелу играл классического столба, который оттирал защитников и боролся за верховые подачи. Поговаривают, что во многом и поэтому в «Челси» остановили свой выбор на более разноплановом Морате. На «Олд Траффорд» Лукаку учится играть по-другому. Эксперты отмечают, что ему по-прежнему не хватает игрового интеллекта. Это видно на этом примере.

Лукаку помог перехватить мяч и помчался открываться под передачу Мхитаряна…

…и в завершающей стадии бьёт по воротам из невыгодной позиции вместо того, чтобы отдать мяч кому-то из партнёров.

Что надо знать обороне ЦСКА

С приходом Лукаку «Юнайтед» получил высококлассного центрального нападающего, действующего на одной линии с защитниками и открывающего свободное пространство для партнёров. В отличие от Златана, он почти не опускается вниз в поисках мяча, предоставив работу плеймейкера Генриху Мхитаряну. Армянин благодаря этому расцвёл, как вкус настаивавшегося долгие годы коньяка «Арарат». Генрих ищет свободные зоны, Лукаку забегает в свободные зоны. Сергей Титов в своей статье уже сделал наглядный скриншот.

С выходом Феллайни «МЮ» может перестроиться на схему с двумя нападающими, при этом Лукаку любит перемещаться на фланг и организовывать атаки оттуда. Интересно и взаимодействие с Рашфордом. Номинально «Юнайтед» работает по схеме 4-2-3-1, однако по факту Маркус играет второго форварда, что видно на картах передач этого сезона.

С подключением фулл-беков 4-2-3-1 мгновенно превращается в атакующие 3-2-5. И Лукаку в этом построении играет одну из главных ролей.

Универсального рецепта, как остановить Ромелу, не существует. Защитникам ЦСКА придётся персонально играть с ним при атаках с фланга, которые будут завершаться навесами, но при этом ни в коем случае не уходить за ним при наступлениях «МЮ» по центру, так как Лукаку уже не раз таким образом создавал огромные свободные пространства, куда врывались его партнёры по атаке. И даже порой Неманья Матич.

И даже в таком случае этот зверь найдёт возможность подобраться к воротам. Лукаку действительно превращается в форварда, обладающего сверхспособностями. И песни фанатов «МЮ» в его честь тут даже ни при чём.