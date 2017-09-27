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Текст: Максим Саблин

«Во время забега 6 в 2 даже судья обогнал Ещенко и Боккетти»

Бакланы мстят «Зениту», Манчини жалуется на судейство, Неймар отбирает счёт у Кавани — лучшие комментарии читателей «Чемпионата».
27 сентября 2017, среда. 20:00 Футбол

Черчесов: сборной России Дибала не нужен

ravel69:
— Своих дибалов полно.

«Зенит» поставил указатели в виде бакланов у стадиона «Санкт-Петербург»

paranoik1:
— Албину за заслуги памятник поставили!:)

Крыша стадиона «Санкт-Петербург» вновь протекла

andre-boamzh:
— Ожидаемая месть стаи бакланов за новые указатели…

Чернов: из «Спартака» понравился Педро Роша, он хорош в подыгрыше

modzhahed:
— Не, лучше всех подыгрывает Петкович!

«Зенит» разгромил «Уфу» и оторвался от «Краснодара» на три очка

illirium:
— Кокорин, похоже, к концу сезона весь палец ссосёт…

СМИ: Неймар и Кавани чуть не подрались из-за бонуса лучшему бомбардиру

cesar87:
— Можно понять, денег не хватает на хлеб, еле выживают. Держитесь там, пацаны!

Газизов: «Зенит» забивал «Уфе», а боковой арбитр зажмурился или нашло затмение

tvoypapa:
— Сейчас Будогосский всё объяснит, не парьтесь. Искривление пространства времени бровки, например.

derynbog:
— Даже бакланы с крыши видели, что мяч 2 раза ушел за линию, а вот баклан на линии ничего не видел.

Дзюба — Виллаш-Боашу: очень скучаю, вы — мой любимый тренер!

ninjah:
— You are my favourite trenerishka!

«Реал» проиграл «Бетису», отставание от «Барселоны» — семь очков

netherland:
— Интересно, чего в мире больше: пожарных или сгоревших экспрессов?

Неймар извинился перед игроками «ПСЖ» за инцидент с Кавани

bruce666wayne:
— Неймар: Каждый штрафной теперь мой. Короче, я теперь ваш пахан по жизни, а вы никто. Вы фраера все будете, понятно?

— Тьяго Силва переводит: Парни, мы одна команды, давайте забудем это недоразумение, и я обязательно подпишусь обратно на «инстаграм» Эдисона.

Манчини: матч был омрачён многочисленными судейскими ошибками

pavlov2:
— Луческу: пост сдал.
— Манчини: пост принял.

Ригони: поле довольно ровное, но было очень много песка

zohhan:
— Просто Анюков и Жирков по флангу пробежались…

Д. Алвес организовал ужин, чтобы помирить Кавани и Неймара

redbluejuk:
— Когда принесли счёт, Алвес отобрал его у Кавани и отдал Неймару)

Доннарумма: переход в «Интер»? Никогда, «Милан» — это мой дом

psych1c:
— «Милан» мой дом! «Интер» предлагает 20 млн в год? Ну… «Интер» же тоже из Милана!

Источник: Неймар зарабатывает в «ПСЖ» около € 100 тыс. в день

bruce666wayne:
— А вот я сегодня шиканул и в магазин не со своим пакетом пришёл, а у них купил.

Райола: Лукаку хочет, чтобы фанаты перестали петь песню про размер его пениса

wtf777:
— Песня называется «У Лукаку три ноги»?)

В Китае клуб предостерегли от проведения религиозных ритуалов на поле

amkarperm59:
— А монахи правильно из автобуса выходили? Тут просто интересуются.

УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении «Спартака»

zohhan:
— УЕФА — мафия, «Спартак» — мирные жители, КДК РФС — местные шерифы.

Н. Чернов: любой нападающий позавидует технике Васина

kolokola:
— Позавидует разве что только Оланаре.

«Выход 6 в 2? Надо было фолить». Спартаковцы – о ничьей с «Ливерпулем»

knyazboltconskiy:
— Во время забега 6 в 2 даже судья обогнал Ещенко и Боккетти.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Новости. Футбол
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