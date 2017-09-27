— Во время забега 6 в 2 даже судья обогнал Ещенко и Боккетти.

Черчесов: сборной России Дибала не нужен
ravel69:
— Своих дибалов полно.
«Зенит» поставил указатели в виде бакланов у стадиона «Санкт-Петербург»
paranoik1:
— Албину за заслуги памятник поставили!:)
Крыша стадиона «Санкт-Петербург» вновь протекла
andre-boamzh:
— Ожидаемая месть стаи бакланов за новые указатели…
Чернов: из «Спартака» понравился Педро Роша, он хорош в подыгрыше
modzhahed:
— Не, лучше всех подыгрывает Петкович!
«Зенит» разгромил «Уфу» и оторвался от «Краснодара» на три очка
illirium:
— Кокорин, похоже, к концу сезона весь палец ссосёт…
СМИ: Неймар и Кавани чуть не подрались из-за бонуса лучшему бомбардиру
cesar87:
— Можно понять, денег не хватает на хлеб, еле выживают. Держитесь там, пацаны!
Газизов: «Зенит» забивал «Уфе», а боковой арбитр зажмурился или нашло затмение
tvoypapa:
— Сейчас Будогосский всё объяснит, не парьтесь. Искривление пространства времени бровки, например.
derynbog:
— Даже бакланы с крыши видели, что мяч 2 раза ушел за линию, а вот баклан на линии ничего не видел.
Дзюба — Виллаш-Боашу: очень скучаю, вы — мой любимый тренер!
ninjah:
— You are my favourite trenerishka!
«Реал» проиграл «Бетису», отставание от «Барселоны» — семь очков
netherland:
— Интересно, чего в мире больше: пожарных или сгоревших экспрессов?
Неймар извинился перед игроками «ПСЖ» за инцидент с Кавани
bruce666wayne:
— Неймар: Каждый штрафной теперь мой. Короче, я теперь ваш пахан по жизни, а вы никто. Вы фраера все будете, понятно?
— Тьяго Силва переводит: Парни, мы одна команды, давайте забудем это недоразумение, и я обязательно подпишусь обратно на «инстаграм» Эдисона.
Манчини: матч был омрачён многочисленными судейскими ошибками
pavlov2:
— Луческу: пост сдал.
— Манчини: пост принял.
Ригони: поле довольно ровное, но было очень много песка
zohhan:
— Просто Анюков и Жирков по флангу пробежались…
Д. Алвес организовал ужин, чтобы помирить Кавани и Неймара
redbluejuk:
— Когда принесли счёт, Алвес отобрал его у Кавани и отдал Неймару)
Доннарумма: переход в «Интер»? Никогда, «Милан» — это мой дом
psych1c:
— «Милан» мой дом! «Интер» предлагает 20 млн в год? Ну… «Интер» же тоже из Милана!
Источник: Неймар зарабатывает в «ПСЖ» около € 100 тыс. в день
bruce666wayne:
— А вот я сегодня шиканул и в магазин не со своим пакетом пришёл, а у них купил.
Райола: Лукаку хочет, чтобы фанаты перестали петь песню про размер его пениса
wtf777:
— Песня называется «У Лукаку три ноги»?)
В Китае клуб предостерегли от проведения религиозных ритуалов на поле
amkarperm59:
— А монахи правильно из автобуса выходили? Тут просто интересуются.
УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении «Спартака»
zohhan:
— УЕФА — мафия, «Спартак» — мирные жители, КДК РФС — местные шерифы.
Н. Чернов: любой нападающий позавидует технике Васина
kolokola:
— Позавидует разве что только Оланаре.
«Выход 6 в 2? Надо было фолить». Спартаковцы – о ничьей с «Ливерпулем»
knyazboltconskiy:
— Во время забега 6 в 2 даже судья обогнал Ещенко и Боккетти.