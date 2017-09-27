— Во время забега 6 в 2 даже судья обогнал Ещенко и Боккетти.

Черчесов: сборной России Дибала не нужен

ravel69:

— Своих дибалов полно.

«Зенит» поставил указатели в виде бакланов у стадиона «Санкт-Петербург»



paranoik1:

— Албину за заслуги памятник поставили!:)



Крыша стадиона «Санкт-Петербург» вновь протекла



andre-boamzh:

— Ожидаемая месть стаи бакланов за новые указатели…



Чернов: из «Спартака» понравился Педро Роша, он хорош в подыгрыше



modzhahed:

— Не, лучше всех подыгрывает Петкович!



«Зенит» разгромил «Уфу» и оторвался от «Краснодара» на три очка



illirium:

— Кокорин, похоже, к концу сезона весь палец ссосёт…



СМИ: Неймар и Кавани чуть не подрались из-за бонуса лучшему бомбардиру

cesar87:

— Можно понять, денег не хватает на хлеб, еле выживают. Держитесь там, пацаны!



Газизов: «Зенит» забивал «Уфе», а боковой арбитр зажмурился или нашло затмение



tvoypapa:

— Сейчас Будогосский всё объяснит, не парьтесь. Искривление пространства времени бровки, например.

derynbog:

— Даже бакланы с крыши видели, что мяч 2 раза ушел за линию, а вот баклан на линии ничего не видел.



Дзюба — Виллаш-Боашу: очень скучаю, вы — мой любимый тренер!



ninjah:

— You are my favourite trenerishka!



«Реал» проиграл «Бетису», отставание от «Барселоны» — семь очков



netherland:

— Интересно, чего в мире больше: пожарных или сгоревших экспрессов?



Неймар извинился перед игроками «ПСЖ» за инцидент с Кавани



bruce666wayne:

— Неймар: Каждый штрафной теперь мой. Короче, я теперь ваш пахан по жизни, а вы никто. Вы фраера все будете, понятно?



— Тьяго Силва переводит: Парни, мы одна команды, давайте забудем это недоразумение, и я обязательно подпишусь обратно на «инстаграм» Эдисона.



Манчини: матч был омрачён многочисленными судейскими ошибками

pavlov2:

— Луческу: пост сдал.

— Манчини: пост принял.

Ригони: поле довольно ровное, но было очень много песка



zohhan:

— Просто Анюков и Жирков по флангу пробежались…



Д. Алвес организовал ужин, чтобы помирить Кавани и Неймара



redbluejuk:

— Когда принесли счёт, Алвес отобрал его у Кавани и отдал Неймару)



Доннарумма: переход в «Интер»? Никогда, «Милан» — это мой дом



psych1c:

— «Милан» мой дом! «Интер» предлагает 20 млн в год? Ну… «Интер» же тоже из Милана!



Источник: Неймар зарабатывает в «ПСЖ» около € 100 тыс. в день



bruce666wayne:

— А вот я сегодня шиканул и в магазин не со своим пакетом пришёл, а у них купил.



Райола: Лукаку хочет, чтобы фанаты перестали петь песню про размер его пениса



wtf777:

— Песня называется «У Лукаку три ноги»?)



В Китае клуб предостерегли от проведения религиозных ритуалов на поле



amkarperm59:

— А монахи правильно из автобуса выходили? Тут просто интересуются.

УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении «Спартака»



zohhan:

— УЕФА — мафия, «Спартак» — мирные жители, КДК РФС — местные шерифы.



Н. Чернов: любой нападающий позавидует технике Васина



kolokola:

— Позавидует разве что только Оланаре.



«Выход 6 в 2? Надо было фолить». Спартаковцы – о ничьей с «Ливерпулем»



knyazboltconskiy:

— Во время забега 6 в 2 даже судья обогнал Ещенко и Боккетти.