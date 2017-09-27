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Текст: «Чемпионат»
Фото: instagram.com/taisia_finskaia

Мисс трибун. Самые яркие болельщицы 11-го тура РФПЛ

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27 сентября 2017, среда. 21:00 Футбол
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Тула, Казань, Москва, Хабаровск, Санкт-Петербург и Краснодар — на стадионы РФПЛ ходят настоящие красавицы.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Новости. Футбол
27 сентября 2017, среда
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