Лукаку страшен на скаку! Как ЦСКА капитулировал перед «МЮ»

Два года – немаленький срок по спортивным меркам. Новую команду при желании и умении сколотить и наиграть можно. Но для ЦСКА время будто остановилось: таким постоянством состава в России не может похвастать никто. Один факт: из оборонительной шестёрки (вратарь, квартет защитников, опорник-разрушитель), противостоявшей «МЮ» в Химках в октябре 2015-го, на новую встречу с манкунианцами вышли все до единого. Вопросы вызывала готовность к матчу только Фернандеса, контуженного в субботнем дерби с «Динамо». Но Марио уже не раз доказывал свою самоотверженность – и сделал это вновь. Пропускать, возможно, сложнейший домашний матч осени русский бразилец не счёл возможным, а медики не выявили критических противопоказаний выходу защитника на поле.

С возвращением Васина с Головиным основа ЦСКА приобрела, пожалуй, оптимальный на данный момент вид. Выбирая между Жамалетдиновым и Чаловым, Виктор Гончаренко отдал предпочтение в атаке Фёдору. Предположу, что виной тому не столько упущенные Тимуром моменты в прошлой игре, сколько банальная антропометрия. В толкотне с крепкими британскими парнями атлетичный Чалов представлялся уместнее маневренного Жамалетдинова. Судя по протоколу, Оланаре в качестве альтернативы молодым российским коллегам даже не рассматривался – не то по состоянию здоровья, не то из-за банального несоответствия предъявляемым штабом требованиям.

У Моуринью выбор людей несравнимо богаче. Но довезти всех лидеров до Москвы Особенному не удалось. И если травмы Ибрагимовича или Погба – давно не новость, то Феллайни сеу Жозе лишился за несколько дней до матча – и, безусловно, сильно этим фактом огорчился. В Саутгемптоне обладатель самой экстравагантной причёски в «МЮ» был лучшим на поле.

На «Песчанке» Феллайни заменил Эррера, но самое пристальное внимание «армейцев» — сегодня и, полагаю, на тактическом разборе – было приковано к другому «дьяволу» — Лукаку. Проблему бельгийского «громилу» ныне приходится решать всем без исключения соперникам «МЮ». В текущем сезоне удалось это только «Лестеру» — впрочем, от поражения это его не спасло. Не забил Лукаку – забили другие.

Крути не крути видео, а когда на тебя несётся такая махина, любому защитнику, должно быть, станет не до смеха. Вот и «армейцев» дотошное изучение противника не уберегло от неприятностей. В то время как самый молодой из тройки стопперов ЦСКА (Васин) сместился на фланг страховать задержавшегося впереди Марио, самый возрастной (Игнашевич) не удержал большого темнокожего парня напротив ворот. Лукаку беспардонно задавил «армейского» ветерана массой, не посмотрев на заслуги Сергея Николаевича перед российским футболом.

Пропущенный мяч не подорвал боевой дух красно-синих – наоборот, мотивировал на ещё более энергичный поиск путей к чужим воротам. Ободряющий рёв заполненного под завязку стадиона приумножил силы хозяев. Оперативному восстановлению равенства в счёте воспротивился де Хеа. Парировав непростой удар Дзагоева, испанец лишний раз подтвердил реноме одного из лучших в профессии прямо сейчас (если не лучшего). Его, впрочем, никто и не подвергал сомнению.

Споры вызвало решение рефери на 19-й минуте. Пенальти после подката Щенникова под Мхитаряна вовсе не выглядел единственно возможным финалом эпизода. Рефери Эрикссон, секунду-другую поразмыслив, решил-таки указать на точку. Откровенный подарок британцам, в котором они, по правде говоря, не больно-то и нуждались. Но приняли. Второй гол в ворота Акинфеева с интервалом в два года дался Антони Марсьялю куда проще первого.

И тут ЦСКА – нет, не рассыпался до основания, но явно растерялся. Настолько классный, матёрый неприятель повстречался на его пути впервые после смены тренера. Следствием этого замешательства и стал третий гол «МЮ». Лукаку даже прыгать не пришлось – достаточно было подставить ногу под прострел всё того же Марсьяля. И опять он пришёл из зоны Марио: каким бы мужественным спортсменом ни был Фернандес, последствия сотрясения мозга на его игре, похоже, всё-таки сказались. Он и вперёд бежал реже обычного, и сзади терял соперников.

Так уже после трети матча дух интриги окончательно выветрился из-под сводов «ВЭБ-Арены». В сложившейся ситуации сохранить веру в спасение мог только неисправимый чудак. Но даже убийственные цифры на табло не заставили хозяев покорно отдаться на волю игрового течения. Это было бы просто нечестно и некрасиво по отношению к собственной публике. Другая на её месте уже освистала бы собственную команду – а эта грянула: «ЦСКА, вперёд, родной!». При 0:3, представляете?! Разве мог ЦСКА проигнорировать проникновенную просьбу-призыв трибун? Москвичи отреагировали на него выстрелом Чалова под перекладину. Прицельным, но снова безрезультатным – заслуга летучего де Хеа.

В перерыве Виктор Гончаренко оставил неизменным состав, но сделал, похоже, поправку тактического характера, дав указание Васину активнее участвовать в созидании. Фернандесу с Головиным от этого стало чуточку легче, обороне – сложнее. Многочисленную армянскую диаспору на трибунах Мхитарян привёл в восторг как раз таки из зоны ответственности Виктора, первым прилетев к отбитому Акинфеевым мячу.

Даже после этого облачённый во всё чёрное Моуринью продолжал неспеша мерить шагами техническую зону. На ногах его и застал гол престижа москвичей – авторства молодого Кучаева. Португальца эта мелкая неприятность едва ли крепко огорчила – зато народ на стадионе согрела. Мелочь, а приятно! Жаль, что только одна…