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Текст: Анатолий Романов
Фото: Reuters

Неймар и Кавани: объятия победителей. Обзор матчей дня в Лиге чемпионов

«ПСЖ» забил три гола «Баварии», а Неймар с Кавани продемонстрировали, что делить им больше нечего. Игры среды – в нашем обзоре ЛЧ.
28 сентября 2017, четверг. 00:50 Футбол
Что случилось в Лиге чемпионов, пока вы смотрели матч «Спартака»
Зинедин Зидан и Криштиану Роналду устранили отряд самоубийц, а «Севилья» вышла на первое место в группе красно-белых.

Группа A

Соперники ЦСКА и «Манчестер Юнайтед» по группе мечтали набрать первые очки в бою с таким же неудачником стартового тура, как и они сами. Если «Бенфика» уступила дома «армейцам», то «Базель» крупно проиграл на «Олд Траффорд» (0:3). Статистика призывала ставить на португальцев, так как лиссабонские «орлы» никогда прежде не проигрывали командам из Швейцарии.

Что ж, всё когда-то случается впервые. В реальности «Бенфику» ждал ещё больший кошмар, чем ЦСКА в матче с «Манчестер Юнайтед». Команда Руя Витории была разгромлена со счётом 0:5 и потеряла удалённого Андре Алмейду, у которого «поехала крыша» после того, как судья не заметил на нём нарушения. Разозлённый португалец решил отомстить и едва не оторвал ноги сопернику. Героем матча стал 19-летний Димитри Оберлин. В свой день рождения юноша оформил дубль в ворота «орлов», а, кроме того, заработал пенальти. За этим нападающим стоит последить особенно внимательно.

Лига чемпионов. Группа A. 2-й тур
27 сентября 2017, среда. 21:45 МСК
Базель
Базель, Швейцария
5 : 0
Бенфика
Лиссабон, Португалия
1:0 – Ланг – 2, 2:0 – Оберлин – 20, 3:0 – ван Волфсвинкель – 59 (пен), 4:0 – Оберлин – 69, 5:0 – Риверос – 76
Удаления: нет – Алмейда, 62

Группа B

Экс тренер «ПСЖ» Карло Анчелотти и воспитанник французского клуба Кингсли Коман, скорее всего, возвращались в Париж с не очень хорошими предчувствиями. «Бавария» и так-то не казалась фаворитом, а тут ещё и вынуждена была выйти против трио Мбаппе – Неймар – Кавани без травмированного голкипера Мануэля Нойера. Его заменил Свен Ульрайх. Анчелотти пытался поднять боевой дух команды, говоря о преимуществе «Баварии» в лигочемпионском опыте, а Коман с первых минут занял место на скамейке запасных – рядом с Франком Рибери и Арьеном Робеном.

Худшие опасения поклонников «Баварии» стали быстро сбываться. «ПСЖ» забил уже на 2-й минуте, благодаря чему игра пошла в нужном для хозяев русле. Неймар протащил мяч к штрафной, а защитники немцев чуть ли не все вместе бросились на бразильца – у страха глаза велики! Неймар сделал пас свободному Дани Алвесу и тот покатил мяч между ног Ульрайху. «Бавария» так и не сумела погасить скорость звёзд парижан. Мбаппе с Кавани соорудили второй гол до перерыва, а Неймар, в конце концов, забил сам. Кстати, Кавани обнял и поздравил кандидата на «Золотой мяч». У «ПСЖ» всё в порядке. Коман отыграл 45 минут, имел шанс забить, но промахнулся.

Лига чемпионов. Группа B. 2-й тур
27 сентября 2017, среда. 21:45 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
3 : 0
Бавария
Мюнхен, Германия
1:0 – Алвес – 2, 2:0 – Кавани – 31, 3:0 – Неймар – 63

«Андерлехт» готовился к матчу с конкурентом за третье место в группе без главного тренера. Прежний наставник Рене Вайлер был уволен чуть больше недели назад. Разумеется, не по причине поражения от «Баварии» в 1-м туре ЛЧ, а из-за слабого начала сезона в целом. Управление командой взял на себя технический персонал во главе с экс-форвардом пурпурно-белых Николасом Фрутасом.

Эффект от увольнения Вайлера пока негативный. Фрутас и компания что-то не то придумали. По крайней мере, в игре с «Селтиком» бельгийцы скорее напоминали группу любителей, которые познакомились друг с другом только перед выходом на поле. Шотландцы забивали очень просто, наказывая хозяев за грубые промахи. При втором голе сопернику подарил мяч опытный Оливье Дешахт, а крупным счёт стал из-за ошибки Леандера Дендонкера. Вместе с друзьями победу праздновал защитник «Селтика» Дедрик Боята, который в юности не прошёл отбор в академию «Андерлехта».

Лига чемпионов. Группа B. 2-й тур
27 сентября 2017, среда. 21:45 МСК
Андерлехт
Брюссель, Бельгия
0 : 3
Селтик
Глазго, Шотландия
0:1 – Гриффитс – 38, 0:2 – Робертс – 50, 0:3 – Синклейр – 90+3

Группа C

Поставленный на раннее время матч «Карабах» – «Рома» открывал программу среды. Чемпион Азербайджана дебютировал в Лиге чемпионов с 0:6 на «Стэмфорд Бридж», а теперь его ждала домашняя премьера. Команда Гурбана Гурбанова должна была доказать на поле Олимпийского стадиона в Баку, что всё-таки соответствует уровню группового этапа турнира.

Шокирующее для хозяев начало заставило сомневаться в этом ещё сильнее. Римляне забили два быстрых гола. Сперва центральный защитник Костас Манолас поразил цель после подачи углового и неудачной попытки вратаря Ибрагима Шехича вынести мяч, а затем гости продавили оборону соперника по центру и Эдин Джеко пробил партнёра по сборной Боснии и Герцеговины. Однако в итоге у «Карабаха» оказалась не такая уж плохая статистика по ударам (13 против 15) и владению мяча (45 на 55 процентов), да и уступили они с минимальным счётом. «Рома» чуть-чуть расслабилась, Максим Гоналон потерял мяч под прессингом, а Педро Энрике забил первый гол в ЛЧ за Азербайджан.

Лига чемпионов. Группа C. 2-й тур
27 сентября 2017, среда. 19:00 МСК
Карабах
Агдам, Азербайджан
1 : 2
Рома
Рим, Италия
0:1 – Манолас – 7, 0:2 – Джеко – 15, 1:2 – Педро Энрике – 28

Ещё не забылось, как «Атлетико» и «Челси» играли в четвертьфинале ЛЧ-2013/14. Тогда испанцы прошли дальше благодаря яркой победе в гостях. Ворота испанцев защищал Тибо Куртуа, который на сей раз приехал в Мадрид с синими, а один из голов англичанам забил Диего Коста. Теперь скандальный форвард мог спокойно поболеть за «Атлетико» с трибун «Ванда Метрополитано». Накануне «Челси» официально отпустил его в команду Диего Симеоне.

Вряд ли Диего Косте пришлось по душе то, что он увидел. Команда Антонио Конте имела возможности решить исход противостояния ещё до перерыва. Только бывший нападающий «Реала» Альваро Мората упустил три голевых момента, а Эден Азар попал в штангу. На этом фоне гол Антуана Гризманна с пенальти за фол Давида Луиса выглядел курьёзом. К счастью для «Челси», Мората на исходе часа матча исправился – забил ударом головой. Развязка у игры получилась сумасшедшей. «Челси» начертил треугольник в атаке и Миши Батшуайи забил победный гол, после чего судья тут же дал финальный свисток. «Атлетико» проиграл свой первый матч на новом стадионе в Лиге чемпионов и впервые потерпел поражение дома от представителя Англии.

Лига чемпионов. Группа C. 2-й тур
27 сентября 2017, среда. 21:45 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
1 : 2
Челси
Лондон, Англия
1:0 – Гризманн – 40 (пен), 1:1 – Мората – 59, 1:2 – Батшуайи – 90+4

Группа D

«Спортинг» в нынешнем сезоне до визита «Барселоны» не уступил ни разу: одержал восемь побед и трижды сыграл вничью. Этот факт вкупе с травмой дорогого во всех смысла новичка каталонцев Усмана Дембеле, по-видимому, вселял надежду в болельщиков хозяев.

Перед матчем Жереми Матьё рассуждал, как можно нейтрализовать Лионеля Месси: «Нужно находиться от Месси на дистанции одного метра, не бросаться на него и ожидать его следующих действий», – дал совет самому себе и одноклубникам перебравшийся в «Спортинг» из «Барселоны» защитник.

С Месси хозяева кое-как справились. Лиссабонцы действительно сделали всё, чтобы «Барселона» осталась без свободного пространства, соблюдали строгую тактическую дисциплину даже при счёте 0:1, так что игра вышла совсем не зрелищной. Лионель не забил, но за него это сделал уругвайский защитник хозяев Себастьян Коатес. Нелепый автогол: мяч попал в Луиса Суареса, затем в Коатеса и влетел в сетку. Бывший нападающий ЦСКА Сейду Думбия опять сыграл в основе «Спортинга», несмотря на конкуренцию со стороны Баса Доста. Однако ивуарийца пришлось менять на голландца незадолго до перерыва. Думбия пытался хитро заработать пенальти, а вместо гола получил травму и «горчичник» за симуляцию.

Лига чемпионов. Группа D. 2-й тур
27 сентября 2017, среда. 21:45 МСК
Спортинг
Лиссабон, Португалия
0 : 1
Барселона
Барселона, Испания
0:1 – Коатес – 49 (автогол)

«Олимпиакос» тоже лишь один тур Лиги чемпионов отыграл под руководством тренера, с которым начинал сезон. Боссы клуба уволили Бесника Хаси и поспешили вернуть Такиса Лемониса, который уже в четвёртый раз в карьере возглавляет греческих красно-белых. Быть может, команда для выздоровления попила чай с Лемонисом, а сам 57-летний специалист поверил в свою удачу, когда узнал, что Гонсало Игуаин вновь не попал в стартовый состав «Ювентуса».

«Олимпиакосу» встряска помогла. По крайней мере, до появления на поле Игуаина на 60-й минуте греки держались молодцами, организовали несколько острых контрвыпадов. А вот аргентинский форвард всё-таки испортил Лемонису возвращение. Игуаин открыл счёт со второго удара, при этом особой похвалы за этот эпизод заслуживает Марио Манджукич: благодаря классному пасу хорвата у «Ювентуса» прошла неожиданная стенка на третьего. Когда туринцы добивали гостей, Игуаин с Пауло Дибалой прорвали оборону «Олимпиакоса», а защитник, вынося мяч, попал в Манджукича. Везёт тому, кто везёт.

Лига чемпионов. Группа D. 2-й тур
27 сентября 2017, среда. 21:45 МСК
Ювентус
Турин, Италия
2 : 0
Олимпиакос
Пирей, Греция
1:0 – Игуаин – 69, 2:0 – Манджукич – 80
«ПСЖ» — «Бавария». Неймар и Анчелотти решают личные проблемы
Для обоих клубов этот матч – как плей-офф.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Андерлехт Атлетико Мадрид Бавария Базель Бенфика Карабах ПСЖ Рома Селтик Спортинг Лиссабон ФК Барселона ФК Олимпиакос Челси Ювентус Лига чемпионов — Футбол
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