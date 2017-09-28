«План рухнул с первым голом». Моуринью и Гончаренко – о матче ЦСКА – «МЮ»

Моуринью снова прилетел в Москву. Как меняется Особенный Жозе не проигрывал ЦСКА в Москве, а теперь говорит, что этот состав – сильнейший у «армейцев», который он видел.

Аншлаг в среду вечером был не только на трибунах «ВЭБ-Арены» — в конференц-зале тоже. Многие пришли просто поглазеть на Особенного. Поэтому после выступления Жозе Моуринью помещение опустело примерно наполовину. Предводитель «красных дьяволов» не был настроен эпатировать публику громкими заявлениями. Невзирая на крупный счёт, португалец выглядел совершенно опустошённым человеком, мечтающим поскорее вытянуться на кровати, на худой конец – с удобствами развалиться в мягком кресле. С образом надменного себялюбца, созданного прессой, реальный человек за столом имел мало общего.

— Мистер Моуринью, сегодняшняя игра «МЮ» близка к идеалу?

— Конечно, я не ожидал такого начала. Мы очень сильно начали, из четырёх первых ударов три претворили в голы. Всё, что оставалось после такого великолепного начала, это контролировать игру и довести до победы.

— Перед вы игрой сказали, что «Манчестер» должен сохранять спокойствие. После такой победы трудно оставаться на земле?

— Эта победа хорошо скажется как на состоянии команды в целом, так и отдельных игроков. В частности, Андера Эрреры, который не получал достаточно времени в матчах Премьер-Лиги, но сегодня сыграл великолепно. То же самое можно сказать про Марсьяля. Я очень доволен. Игроки получили большой заряд уверенности в себе. Нам надо уже думать о следующем матче.

— Могли бы прокомментировать игру Марсьяля?

— Я очень доволен такой победой на выезде. Когда МЮ два сезона назад играл в Лиге чемпионов, команда испытывала проблемы не только в гостях, но и дома. А сегодня великолепный результат соединился с отличной игрой. До 60-й минуты все действовали просто замечательно. Потом темп сбился, по сути мы уже доигрывали. При этом никто не говорит, что у нас масса игроков выбыли из строя. Нам пришлось заново создавать среднюю линию, тем не менее она сработала превосходно.

— Вчера вы назвали этот состав ЦСКА сильнейшим из тех, которые вам противостояли. Итоговый счёт не вяжется с такой оценкой.

— Так ведь и «МЮ» — моя сильнейшая команда. Я привозил сюда с«Интером»,«Челси», «Реалом», но с двумя последними — уже после групповой стадии. Давление тогда было слишком велико, не позволяя нам показать себя во всей красе. А сегодня я полностью доволен игрой.

— Как прокомментируете, что ваш центральный нападающий забил 10 голов до наступления октября?

— Это замечательное достижение. Но нападающий не играет один. Вокруг него собрана великолепная команда, которая помогает ему достигать такого результата. У Лукаку есть ещё одна игра в этом месяце, чтобы улучшить свой результат. Уверен, мой комплимент не повлияет на Ромелу, и он продолжит усердно работать на тренировках и в матчах.

Мистер Биг. Кто похоронил ЦСКА Ромелу Лукаку сделал дубль в матче Лиги чемпионов с ЦСКА.

Виктор Гончаренко, комментируя своё крупнейшее поражение с ЦСКА, был грустен, но обстоятелен.

— Если у нас и был какой-то план-то на игру, то он рухнул с первым пропущенным мячом, — признался главный тренер «армейцев». — Уровень игры после этого сильно упал. Мы не успевализа соперником, моментами «МЮ» имел очень большое преимущество. Да, мы можем говорить, что класс команды очень высокий – это лидер английской Премьер-лиги. При этом Акинфеев ещё и выручил нас в нескольких моментах. Мы пробовали путём замен найти баланс. Но то, как соперник возвращался после потери мяча в защиту, – это пособие, как надо делать.

— С фланга Фернандеса прошли две первые результативные передачи. На его игре сказалось перенесённое повреждение?

— Когда терпишь разгромное поражение, говорить об отдельно взятом игроке сложно.

— Перед матчем вы говорили, что и у «МЮ» есть слабые места. Что имели в виду?

— Во-первых, надо говорить, что «Манчестер» сыграл по другой схеме. Многие моменты, которые мы оговаривали, стали смотреться по-другому. Самое для меня тяжёлое – это пережить такие ошибки, какую мы допустили в эпизоде с первым голом. Думаю мы достаточно подробно говорили, как действует «МЮ», когда перехватывает мяч, что делает на фланге, как завершает атаки Лукаку. Но всегда сложно атаковать, зная, что за спиной три нападающих, один из которых очень силён физически, играешь с оглядкой.