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ЦСКА — «МЮ»: болельщики
Текст: Григорий Телингатер
Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»

ЦСКА – «МЮ». Что осталось за кадром: видео

В Москве прошел матч года. Вот несколько историй с «ВЭБ Арены», чтобы прочувствовать атмосферу Лиги чемпионов.
28 сентября 2017, четверг. 08:07 Футбол
Лига чемпионов. Группа A. 2-й тур
27 сентября 2017, среда. 21:45 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
1 : 4
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
0:1 – Лукаку – 4, 0:2 – Марсьяль – 18 (пен), 0:3 – Лукаку – 26, 0:4 – Мхитарян – 57, 1:4 – Кучаев – 90

Такого на моей памяти еще не было. У редакции «Чемпионата» пытались выкрасть аккредитации на ЦСКА – «МЮ». Речь о билетах для журналистов.

Еще 13 сентября ЦСКА на своем официальном сайте сообщил, что за аккредитациями необходимо будет подъехать за два дня до матча в офис клуба. В этот самый день явился человек от «Чемпионата». Назвался Михаилом Соловьевым и хотел забрать аккредитацию. В ЦСКА начали проверять, что это за сотрудник. Он, в свою очередь, сразу среагировал и просто испарился. Как вы поняли, этот человек не имел никакого отношения к «Чемпионату» и аккредитацию не получил. Кстати, на ней почему-то было указано «Play-off round».

Фото: «Чемпионат»

За несколько часов до матча у стадиона на каждом углу спрашивали: «Билетик не найдётся?» Множество людей уже стояли с табличками «Куплю билет». Чувствуется контраст по сравнению со встречей «Спартак» – «Лиеверпуль». Там даже после стартового свистка люди пытались продать билеты хотя бы по себестоимости. Некоторые отдавали дешевле, чтобы заработать хоть что-нибудь. Учтём, конечно, и разницу во вместимости стадионов.

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Этого не покажут по телевизору. Тёмная сторона матча «Спартак» – «Ливерпуль».

Так сложилось, что одновременно в Москве находились фанаты «Спартака», ЦСКА, «Ливерпуля» и «МЮ». Помня о драках наших и английских фанатов на Евро-2016, казалось, что новых разборок не избежать. Однако этого не произошло. Ни я, ни мои коллеги не заметили сколько-нибудь серьезных стычек. Вот, что рассказал мне поклонник «МЮ» с 1970 года:

– Эта поездка – хорошая. Правда, дорогая. Впрочем «МЮ» делает визу за счет клуба для всех обладателей сезонных абонемента. А в целом все хорошо.

– У вас были проблемы с российскими фанатами? Как вам атмосфера?
– Нет. В Англии мы верим, что российские фанаты – расисты. Что они не любят английских фанатов. Но у нас не было никаких проблем.

– Все время, что вы гуляли – ни одного раза?
– Абсолютно.
– Только по английски не говорят, – добавила спутница англичанина.
– Мы были у Красной площади. Хорошие рестораны. Никакой жестокости.

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Пока болельщики «Ливерпуля» и «МЮ» гуляют по Москве, автор книг о фанатской культуре рассказывает, почему у них на родине всё плохо.

На этих словах к нам подключился поклонник ЦСКА, который достаточно гостеприимно начал расспрашивать гостей. В какой-то момент англичанин повернулся и ни с того, ни с сего заявил:
– Я вообще предпочитаю Путина Трампу.

– Почему?
– Путин не несет чушь. Трамп полон ее.

Российские фанаты «МЮ» специально под матч приготовили баннер, на котором изобразили приезжих футболистов верхом на конях. Получился импортный вариант Добрыни Никитича, Алёши Поповича и Ильи Муромца.

Баннер российских фанатов «МЮ»

Баннер российских фанатов «МЮ»

Фото: «Чемпионат»

К стартовому свистку на улице еще виднелись очереди. Но главное, что на этот раз не было такой давки, которая случилась за день до этого на «Открытие Арене». Полиция пускала людей достаточно большими порциями. Иной раз даже шла на встречу болельщикам с детьми и пропускали их отдельно.

Фанаты ЦСКА устроили мощный перфоманс, который задействовал бóльшую часть стадиона. Пожалуй, это был самый приятный элемент матча, учитывая ход игры. На «ВЭБ Арене» собралось 29072 зрителя. В эксклюзивном интервью «Чемпионату» Бабаев рассказал, что это рекорд стадиона и на продаже билетов удалось заработать порядка миллиона долларов.

После матча многие ждали пресс-конференцию Моуринью. Кто-то для работы, а кто-то ради автографа и селфи. Сотрудники «МЮ» буквально окружили португальца, чтобы тот мог беспрепятственно пройти на пресс-конференцию. Впрочем несколько фото с болельщиками Моуринью все-таки сделал.

И последнее. Любопытно, что даже тренер по физподготовке Паулино Гранеро был заинтересован в кадрах с кумирами. Точнее, он помогал фотографироваться детям. Эта ситуация разочаровала службу безопасности «МЮ». В результате начались даже словесные разборки. Впрочем, вряд ли это главное разочарование для «армейского» тренера.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Манчестер Юнайтед ПФК ЦСКА Жозе Моуринью
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