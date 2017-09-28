«Стыдно за оборону ЦСКА». Английские СМИ о разгроме на «ВЭБ Арене»

«Манчестер Юнайтед» добился полного доминирования в матче с ЦСКА. Игра «армейцев» в защите вызвала насмешки в британской прессе.

Популярные газеты в Британии отнеслись к победе «Манчестер Юнайтед» над ЦСКА как к должному.

Практически в каждой статье коллег из Туманного Альбиона звучат такие фразы, как «полное доминирование», «разгром» и «лёгкая победа». Российского соперника команды Моуринью англичане не жалеют и прямым текстом указывают на основные проблемы в обороне, которые позволили Ромелу Лукаку и компании забить аж четыре гола.

«Россияне показали себя максимально гостеприимными хозяевами. Может быть, всё это лишь часть плана, чтобы показать, насколько любезно будут относиться к гостям предстоящего чемпионата мира – дипломатия улыбок, доведённая едва ли не до абсурда, — пишет The Telegraph. – В реальности же их просто переиграли на классе».

«Ромелу Лукаку казнил россиян» (дословно – «предал мечу». — Прим. «Чемпионата») — с таким заголовком вышла публикация в электронной версии газеты.

А вот в печатном спортивном блоке The Guardian куда более провокационный заголовок «Избиение в Москве», отсылающий к фанатским разборкам. Которых, к слову, вокруг матча не наблюдалось.

В материале The Telegraph обозреватель издания Люк Эдвардс отмечает, что перед матчем наставник манкунианцев Жозе Моуринью, видимо, решил «не будить русского медведя», вежливо отметив, что это сильнейший ЦСКА, с которым он когда-либо встречался за свою карьеру. «Несмотря на это, «Юнайтед» быстро этого медведя приручил, заставив ещё и танцевать».

Об атмосфере вокруг матча пишет только одно крупное издание – Manchester Evening News, специализирующееся на региональных новостях: «Печально известные ультрас ЦСКА приступили к поддержке своей команды ещё до стартового свистка. Ничего себе «враждебная атмосфера» — больше улюлюканья звучит на матчах «Юнайтед» с «Суонси». В заголовке публикации говорится о мастер-классе, проведённом для команды Гончаренко.

Основным объектом насмешек англичан стала игра «армейцев» в обороне. Британское издание The Mirror охарактеризовало действия в моменте со вторым голом Лукаку как «низкопробные». В заголовке печатной версии – кулинарные отсылки. В новой интерпретации кремовые крекеры из известной закуски превратились в целое действие: манкунианцы «раскусили» российский «крем».

«ЦСКА выставил на поле троих центральных защитников, суммарный возраст которых составляет 101 год. В этом ряду 28-летний Виктор Васин, желторотый юнец по сравнению с остальными, был единственным, за кого было не так стыдно», — пишет ESPN.

Автор BBC Sport Шамун Хафез уделил внимание стареющей обороне ЦСКА, отметив, что «Юнайтед» удалось обнажить все её недостатки. «Игнашевич выглядел на все свои 38, когда не сумел подняться с газона, чтобы встретить навес в штрафную, и позволил Лукаку чувствовать себя в этой зоне как дома.

Березуцкий, хоть и на пять лет младше партнёра по обороне, не справляется с навесом от Дейли Блинда и вновь пропускает Лукаку. А Георгий Щенников «срубает» Мхитаряна в штрафной, что приводит к назначению пенальти», — констатирует он.

«Игнашевич и Березуцкий в противостоянии с игроками «Манчестера» выглядели значительно старше своего срока годности», — приводит продуктовую аналогию газета The Independent.

«ЦСКА просто удручает», — в сердцах бросает Стив Макманаман во время трансляции матча на британском телевидении. Такое ощущение, что он лично оскорблён выступлением соперника.

А вот какие оценки выставило командам издание Daily Mail. Особенно от британцев досталось Василию Березуцкому, получившему самый низкий балл в матче – 4,5 из 10.