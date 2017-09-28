«Спартак» и ЦСКА против грандов АПЛ: найдите 10 отличий

Почему «Спартаку» не стоит сильно обольщаться ничьей с «Ливерпулем», а ЦСКА – убиваться после разгромного поражения от «МЮ».

Жребий Лиги чемпионов подкинул нам уникальную возможность сопоставить уровень лучших клубов России с сильнейшими представителями Премьер-лиги Англии. На два дня север столицы превратился в территорию большой игры. С интервалом в 24 часа в полудюжине километров друг от друга мастер-классы дали обладатели восьми кубков чемпионов на двоих. Несмотря на существенные различия в итоговом счёте, пищи для размышлений оба дали уйму. Ну а мы не удержались от соблазна сравнить показатели «Спартака» и ЦСКА на фоне корифеев британского футбола – когда ещё представится возможность увидеть обоих собственными глазами?

1. Тактика

«Спартак» — 5-4-1.

ЦСКА – 3-5-2.

Перед лицом свирепой мерсисайдской атаки «Спартак» благоразумно укротил свои наступательные инстинкты и сыграл строго от соперника. Настолько закрытой команду видеть давно не приходилось, а при Каррере – вообще ни разу. При наступлении противника хозяева дисциплинированно выстраивались в две стройные шеренги – пять человек в одной, четыре в другой – и существенно затрудняли «Ливерпулю» продвижение вперёд. Можно сказать, что спартаковцы наступили на горло собственной песне. Но в данном случае это было благоразумно и оправданно. Бессильный гнев Клоппа в последние минуты матча и итоговые цифры на табло только подтвердили верность выбранной москвичами тактики.

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ЦСКА, напротив, рискнул сыграть с «МЮ» в свой футбол – и пал смертью храбрых (фигурально, разумеется). Казалось бы, в игре «Манчестера» не осталось секретов для специалистов, команда постоянно на виду, а всё-таки хитрецу Моуринью удалось удивить противника – на то он и Особенный. По признанию Виктора Гончаренко, «армейцы» готовились противостоять иной формации «красных дьяволов» (по всей видимости, базовому варианту – 4-2-3-1), но первый же гол Лукаку поломал изначальный план на игру.

2. Владение

«Спартак» — 40%.

ЦСКА – 42%.

Не сказать, что «Ливерпуль» силой отнял у соперника мяч – скорее «Спартак» его умышленно отдал, сделав акцент в игре на быстром выходе из обороны в атаку и столь же оперативном возвращении в исходное положение. Чувствовалось, что такой футбол чемпионам России не слишком по нутру. Но ситуация обязывала терпеть, и они терпели. Особенно тяжко спартаковцам пришлось в концовке, когда силы окончательно покинули команду. Тут уже пришлось включать дополнительные ресурсы, морально-волевые. Выстояли, отбились.

«Армейцы», как уже было сказано, избрали заведомо более рисковый метод достижения результата и продолжали активно двигать мяч вперёд и при 0:1, и при 0:2, и при 0:3. Серьёзную разницу в показателях контроля мяча, как это ни банально прозвучит, обусловил более высокий уровень исполнительского мастерства гостей.

3. Передачи

«Спартак» — 329 (точность 74%).

ЦСКА – 454 (точность – 83%).

О характере встречи в Тушино нетрудно догадаться по соотношению и типологии передач. «Спартак» совершил их почти вдвое меньше соперника (329 против 607). Рисковой игре накоротке и малоперспективным забросам вперёд хозяева предпочли средний пас (61% от общего числа). Правда, его качество оставляло желать лучшего. Даже у АПОЭЛ, «Шахтёра» и «Марибора», «сгоревших», в общем-то, без шансов, этот показатель колебался между 81 и 82 процентами. 74% «Спартака» на этом фоне выглядят слишком уж скромно. С этим что-то надо делать.

ЦСКА более бережно распоряжался мячом, притом что «Манчестер» в этом плане продемонстрировал футбол на уровне стратосферы. Шесть из десяти полевых игроков Моуринью допустили в передачах 10 и менее процентов брака!

4. Удары

«Спартак» — 4 (2 в створ)

ЦСКА – 15 (7).

Рядом с итоговым счётом на табло «ВЭБ Арены» статистика ударов выглядит совершенно неправдоподобно. С одной стороны – 1:4, с другой – 15-15. Последняя пропорция опровергает популярный тезис о безоговорочной капитуляции «армейцев». Команда не мучилась – играла! И трибуны этот благородный порыв заметили и оценили. А что нет у ЦСКА матёрого завершителя атак хотя бы калибра Думбия, не говоря уже о Лукаку, так это давно не новость. Ожидать от вчерашнего дублёра Чалова результативности 85-миллионного Лукаку, наверное, наивно, пока по крайней мере. Разница в классе и нашла отражение в результате. Один факт для понимания: за два тура Ромелу Лукаку семь раз пробил в створ ворот и ни разу – мимо.

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Спартаковцы сработали прагматичнее красно-синего соседа. Двух попаданий в створ – по одному в каждом из таймов – им хватило для приобретения второго очка в группе. Любопытно, что единственный прицельный удар с игры по воротам «Ливерпуля» нанёс не Адриано, Попов или Самедов, а защитник Ещенко. Но «игрока матча» Андрей, конечно же, удостоился не за это или не только за это.

5. Пробег

«Спартак» — 112,497 км.

ЦСКА – 111,869 км.

Высокую физическую выносливость принято считать традиционно «армейским» козырем, но во втором раунде Лиги чемпионов «Спартак» в этом отношении ЦСКА превзошёл. Ненамного, но всё-таки. Высокая двигательная активность красно-белых представляется не менее существенным фактором положительного результата, чем сейвы вратарей. Москвичи на четыре километра в сумме опередили скаузеров, «армейцы» манкунианцев – почти на семь с половиной. Не переиграли, так хоть перебегали…

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6. Сейвы

«Спартак» — 6.

ЦСКА – 6.

Невзирая на разные итоговые цифры в протоколах, все три русских вратаря во вторник-среду были на высоте. Селихов великолепно заменил травмированного товарища Реброва в рамке, тогда как Акинфеев в одиночку отразил столько же ударов, сколько спартаковские коллеги, вместе взятые. Страшно подумать, до каких размеров мог увеличиться счёт на «Песчанке», если бы не капитан «армейцев». Впрочем, у гостей причин благодарить своего кипера не меньше: в активе де Хеа тоже полдюжины сейвов.

7. Результативные замены

«Спартак» — 0.

ЦСКА – 1.

Каррере трудно было перевернуть игру заменами по двум простым причинам. Во-первых, потому что все три носили вынужденный, а не плановый характер, а во-вторых, кандидатов в герои у него под рукой, в сущности, и не было – почти всех травмы выкосили.

В ситуации ЦСКА речи о спасении уже после получаса игры не шло. Но упорство Виктора Гончаренко в поиске забитого мяча заслуживает уважения. С лавки этот гол и пришёл к ЦСКА – вместе с резервистом Кучаевым.

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8. Травмы

«Спартак» — 3.

ЦСКА – 0.

В таком экстремальном режиме – ни матча без травмы – «Спартак», по-моему, с осени 2012-го не функционировал. Но даже в этом невесёлом ряду игра с «Ливерпулем» стоит особняком. Ладно, одна, ну две, но три травмы за раз – это уже ни в какие ворота не лезет! На несчастный случай уместно только первую списать – Артёма Реброва. Мышечные проблемы Самедова и Попова – это повод строго спросить с людей, нагружающих и восстанавливающих футболистов.

Если бы ЦСКА накрыла такая «эпидемия», Гончаренко уже себя с тёзкой Онопко пришлось бы на поле выпускать. Но у «армейцев» люди на ровном месте не ломаются – значит, готовятся правильно, по науке.

9. Воспитанники

«Спартак» — 0.

ЦСКА – 6.

Мрачно созерцал происходящее на поле из VIP-ложи Евгений Гинер. Но как минимум два момента, думаю, душу ему согрели. Глядя, как тащит Акинфеев, как нагло лезет в обводку на англичан Головин и как забивает Кучаев, шеф ЦСКА наверняка испытал гордость за клубную школу, этих парней давших футболу. Шесть своих воспитанников на поле в матче Лиги чемпионов – событие экстраординарное. У «МЮ», допустим, такой нашёлся один – Рашфорд, вышедший на замену. У «Спартака» днём ранее – ни одного.

Это ни в коем случае не попытка столкнуть лбами болельщиков двух столичных клубов – просто констатация факта, приятного для любого трезвомыслящего человека, не равнодушного к российскому футболу.

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10. Аудитория

«Спартак» — 43 376 (96%).

ЦСКА – 29 073 (97%).

А лучшими на неделе были болельщики. Даже привыкшие к аншлагам англичане и те, уверен, прониклись потрясающей атмосферой «Открытия» и «ВЭБ Арены». На обеих было круто! Повторить бы как-нибудь…