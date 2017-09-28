«Мы с «МЮ» смотрелись на равных». Что было после разгрома ЦСКА

Моуриньо теряется на «Арене ЦСКА», Гранеро ругается из-за детей, а Березуцкие отвечают на главный вопрос — всё, что было после ЦСКА — «МЮ».

Моуриньо идёт по коридору «ВЭБ Арены» на победную пресс-конференцию, где скажет, что это не ЦСКА так плох, а, скорее, «МЮ» хорош. Но сначала он пытается свернуть за двумя сотрудниками клуба в микст-зону. Одного из них можно даже спутать с Лукаку, если бы не причёска.

«This way, please», — поправляет невысокая блондинка из пресс-службы англичан. Дорогу преграждает какой-то парень, но, видя кому именно, вжимается в стену. Жозе Моуринью, проходя мимо, благодарно похлопывает джентльмена по руке.

Российский коллега из пресс-службы ЦСКА тоже нервничает и пытается завести гостя в рабочую зону СМИ: «Here-here (сюда-сюда)», — настаивает он. Здоровый седовласый британец жестом переспрашивает у блондинки: «Сюда?». «Нет, вот сюда», — как у себя дома, ориентируется леди из Манчестера, показывая правильную дорогу к микрофонам.

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Пока все увлечены зажигательной речью Особенного, наш репортёр Гриша Телингатер замечает в коридоре Романа Бабаева. «Возможно, на первых минутах сказалось волнение, — рассуждает генеральный директор ЦСКА в ответ на вопрос о первом пропущенном голе на 3-й минуте. — Но не думаю, что в целом волнение повлияло на результат. Очевидно, что секундная потеря концентрации в матче с таким соперником сродни самоубийству. «МЮ» изначально был фаворитом. Не зря они лидируют в АПЛ и успешно выступают в Лиге чемпионов. Поэтому, когда делаешь такие подарки, сложно зацепиться хотя бы за ничейный результат».

Интерес к матчу с «МЮ» был колоссальным. Перекупщики продавали билеты номиналом 2 тысячи рублей — за 10. Говоря проще, делали 5 «концов» (500% прибыли), а в случае с VIP-местами и больше.

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«Мы ещё не всё подсчитали, но клуб заработал порядка миллиона долларов на билетной программе», — отмечает Бабаев. Впервые «Арена ЦСКА» забилась под завязку так, что даже скуй-боксы трещали.

Всю игру фанаты ЦСКА поддерживали свою команду, а при счёте 0:4 показалось, что выкрутили громкость на максимум. «Из положительных моментов отмечу поддержку болельщиков, — благодарит Бабаев. — Она впечатляет, до последнего гнали команду вперёд. Важно, что фанаты не использовали пиротехнику и не устраивали провокаций. Спасибо им за это».

Отдельно Бабаев отмечает результативные действия 19-летнего форварда Кучаева. «Гол и в целом игра Кости оставили приятное впечатление. Но не думаю, что его трансферная цена резко возрастёт после этого. Скорее, поднялись шансы на попадание в основной состав. Кроме того, выделю нашего вратаря Игоря Акинфеева. Несмотря на четыре пропущенных мяча, он сыграл очень достойно», — подчёркивает «армейский» начальник.

Но всё-таки Акинфеев пропустил от Лукаку. Бельгийский форвард ждал этого три года. «Мне уже доводилось оформлять дубль в ворота сборной России в 2010 году, но я не смог забить Акинфееву на чемпионате мира в Бразилии. Сегодня состоялся своеобразный реванш», — сказал пресс-службе УЕФА ещё до выхода в микст 24-летний футболист, забивавший Акинфееву в 17-летнем возрасте.

После разговора с Бабаевым Телингатер снимает забавное видео. Тренер ЦСКА по физподготовке Паулино Гранеро пытается провести детей к раздевалкам. Бдительный сотрудник службы безопасности то ли «МЮ», то ли УЕФА предупреждает: «No chance (без шансов)», — и пытается прогнать бразильца с помощью офицера по безопасности УЕФА Сергея Борисова. Тот просит Гранеро уйти, на что получает ответ (как я это понял): «Мне не нужен Лукаку, мне нужен Марио (Фернандес). А вы всё заладили: «Лукаку-Лукаку-Лукаку», — пародирует Паулино восторженный интерес публики к нападающему «МЮ».

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Первым мимо журналистов в смешанной-зоне пролетает Вернблум. Наверное, с таким же выражением лица получасом ранее он чуть не убил Мхитаряна. В одном из эпизодов швед намеренно прошёлся локтем по голове Генриху. И вы знаете, мне показалось, что тем самым он защищал Дзагоева, с которым тот за секунду до этого вёл борьбу, опасно работая локтями. Это не оправдывает, но объясняет грубость Понтуса.

Следом с меньшей скоростью проходит Витиньо, который и в матче-то бегал быстро только к Де Хеа на перехват мяча. Да и то бестолково — количество невынужденных потерь, обрезов и неудачных передач у бразильца в этом матче было больше, чем длина пениса Лукаку, по мнению британских фанатов (24 дюйма или 61 сантиметр). Только гордиться этим вряд ли получится.

Возникает пауза, которую мы с коллегой решаем заполнить стёбным видео для личного пользования. Начинаю задавать вопрос: «Сколько из 24…», — и краем глаза вижу братьев Березуцких. «Так бывает», — говорит один из них, и непонятно, слышал он меня или просто прокомментировал вслух исход матча. Но получилось смешно.

Затем игроки ЦСКА идут уже потоком. Сначала Александр Головин (лидер по обводкам наравне с Марсьялем — 6 из 8) произносит: «Извините». Простительно, он говорил сразу после финального свистка во флеш-зоне для телевидения. Александр сказал, что результат на табло не отражает ход матча. «Играли более-менее нормально. Были хорошие подходы в первом тайме, пару раз не забили — Дзагоев и Чалов, спас вратарь. Пропустили ненужные голы. Можно сказать, сами себе привезли пенальти, махнули в центре защиты, когда нам забили на дальней штанге. И я думаю, что счёт не по игре».

Дальше Щенников (он просто игнорирует), а Васин готов только поздороваться со знакомым. На вопросы они отвечать не хотят. Константина Кучаева журналисты пока знают не слишком хорошо, поэтому ему удаётся пройти микст незамеченным. Но на парковке футболиста узнаёт наш репортёр Данила Игнатов.

«Счёт не по игре, мы с «Манчестером» смотрелись на равных, — удивляет юношеским максимализмом Кучаев. — Просто не удалось реализовать свои моменты, а они на наших ошибках смогли забить четыре мяча. Виктор Михайлович (Гончаренко) сказал, чтобы я не переживал, выходил играть, как умею, и обострял ситуацию.

Когда увидел, что Головин прорывается к штрафной, понял: нужно открываться за спину. Он отдал мне пас, оставалось лишь ударить по воротам. Так что в этом голе большая заслуга Саши. Когда забил, подумал, что нужно побыстрее вернуть мяч на центр и опять играть. Каких-то больших эмоций от этого гола я не испытал, потому что сегодня мы потерпели досадное поражение».

Генрих Мхитарян идёт к выходу улыбаясь, но на уговоры русскоязычной прессы не поддаётся. Когда игрок уже выходит на парковку, сквозь стюардов к нему прорывается парень с камерой и кричит что-то на армянском. Генрих, как будто против своей воли, отказывается.

«Пару слов для местных», — предпринимаю последнюю попытку добиться комментария у единственной русскоязычной звезды мирового футбола. «Только пару», — сдаётся футболист «Манчестер Юнайтед», который заработал пенальти и забил гол ЦСКА.

«Не знаю, что случилось, но мы не ждали такой лёгкой победы, — признаётся Мхитарян. — Наверное, заслужили её сегодня. Пенальти? Что тут сказать. Оппонент сделал подкат, я поставил ногу, он коснулся меня — и вот пенальти».

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Несмотря на лёгкую победу, Мхитарян не считает, что для «армейцев» всё потеряно. «У ЦСКА есть шанс пройти дальше. Впереди две игры с «Базелем», если возьмут шесть очков, то у них может всё получиться. Желаю им только удачи».

Одним из последних в зоне для интервью появляется Ромелу Лукаку. Он своё уже высказал, поэтому просто улыбается и слушает музыку в наушниках обязательного красного цвета. Это как раз такой нападающий, которого не хватает ЦСКА, чтобы чувствовать себя в Лиге чемпионов конкурентоспособным. У Витиньо ещё будут шансы, но свой первый он уже упустил. Вопрос — сможет ли он реабилитироваться? У Лукаку поначалу не всё получалось в «Челси», но теперь это большая величина в европейском футболе. Как минимум на 24 дюйма. Витиньо есть чему у него поучиться.