ЦСКА разгромлен в ЛЧ. Что будет с командой дальше?

Поражение от «МЮ» — четвёртое в сезоне и первое в Лиге чемпионов — стало самым болезненным ударом по ЦСКА. До вчерашнего вечера «армейцы» не пропускали больше трёх голов, вчера в ворота Акинфеева влетело аж четыре мяча, хотя могло и больше.

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Оборона недотягивает до уровня ЛЧ

Хотя этот тезис был понятен ещё три года назад. Все пропущенные «армейцами» голы — результат грубых индивидуальных ошибок защитников. В первом голе трижды (!) ошибся Виктор Васин: сначала сделал неточную передачу, затем недобежал до Марсьяля, а после оказался отыгран одним финтом. А потом ещё и Сергей Игнашевич недопрыгнул до мяча, который оказался комфортен для Лукаку. Дубль форвард «МЮ» оформил после того, как Василий Березуцкий махнул мимо мяча. Мхитарян забивал после обреза всё того же Игнашевича и бросившего играть всё того же Васина. Спорным можно назвать только пенальти — Георгий Щенников, скорее, играл в мяч, чем в армянского полузащитника «МЮ».

Тут важно понять вот что. Если ЦСКА противостоит средняя или слабая команда — глобальных претензий к «армейской» обороне нет. На фоне скоростей РФПЛ, где и близко нет команды, сопоставимой с «МЮ» по уровню, она смотрятся органично. Но как только соперником становится действительно классная команда — например с мощным Лукаку и бегущим Марсьялем, — защитники ошибаются, не успевают и ошибаются снова. Так было и год назад с «Монако» и «Тоттенхэмом», и два года назад с «Вольфсбургом» и тем же «МЮ», и три года назад с «Ромой» и «Баварией».

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В предматчевом интервью Василий Березуцкий шутил: «Молодые болельщики думают, что мы с Лёшей играли ещё в «команде лейтенантов». Если следовать логике, Игнашевич ещё помнит время, когда команда называлась ОЛЛС. Факт в том, что в возрасте после 35 лет полевые игроки либо выполняют роль «дядьки» в раздевалке, либо заканчивают карьеру в условном «Арарате». Многолетние лидеры ЦСКА — безусловно великие футболисты, выигравшие в российском футболе всё, что можно — уже могли бы почивать на лаврах своей славы, а не позориться на всю Европу и подставлять Акинфеева, который спас свою команду от счёта, больше близкого к другими игровым дисциплинам, нежели к футболу.

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В интервью «Чемпионату» генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев говорил, что в клубе обеспокоены проблемой обороны и, вероятно, будут искать варианты усиления за рубежом. Действительно, кто-то из российских защитников качественно усилить команду вряд ли сможет. Но делать это необходимо как можно скорее.

Утерян атакующий костяк

Несмотря на неудачи последних лет — 4 года подряд 4-е место в группе — ЦСКА всегда отличался качественной линией атаки. Во-первых, у команды был опытный креативный полузащитник: сначала Кейсуке Хонда, потом Роман Ерёменко, если взглянуть ещё раньше — Даниэль Карвальо. Во-вторых, нападающий-киллер – такой, как Вагнер Лав, Сейду Думбия или дажеАхмед Муса. Сейчас с выбором у Гончаренко всё сложно.

Да, есть креативный и мобильный Головин. Но как только его нет на поле, атакующая игра ЦСКА сразу теряет очень многое. И хотя сам полузащитник скромно отрицает своё лидерство в общении с журналистами, матч против «Динамо» в этом плане был очень показателен. Без дисквалифицированного Головина и травмированного в самом начале матча Марио Фернандеса атака «армейцев» смотрелась беззубо и за 90 минут создала всего один опасный момент у ворот Шунина. С Александром в составе ЦСКА пробил по воротам «МЮ» всего на один раз меньше, чем соперник — 15 против 16. Он же придумал голевую передачу на Константина Кучаева.

Головинозависимость на пользу ЦСКА точно не идёт. Кстати, в этом сезоне полузащитник получает карточки чаще, чем Понтус Вернблум. Сейчас на его счету 4 жёлтые в РФПЛ и 3 — в ЛЧ, тогда как в прошлом году он получил всего 3 карточки за сезон. «Армейцам» нужно привыкать к игре без своего главного мотора — иначе летом, когда Головин (вдруг) уедет в АПЛ, команда останется у разбитого корыта.

Для этого ЦСКА нужны новые футболисты. Все знают, что у «армейских»руководителей нет денег на трансферы. Но болельщикам, по большому счёту, всё равно, сколько зарабатывают в клубе, вышли ли бухгалтеры в плюс и сколько ещё боссам нужно выплачивать долларовый кредит на стадион. Фанатам нужны победы. И, учитывая многократные заявления руководства, что клуб не продаётся, у команды Гинера есть два пути.

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Путь первый: искать деньги

Здесь всё просто. Лента новостей последнее время заполнена заголовками об экономических успехах ЦСКА как клуба. «ЦСКА заработает не менее € 14,7 млн в Лиге чемпионов». «ЦСКА вышел на прибыль впервые с 2009 года». «ЦСКА заработал $ 1 млн на продаже билетов на матч с «МЮ».

Если все эти деньги всё-таки конвертируются в усиление команды, ЦСКА продолжит быть одним из самых успешных футбольных клубов России. Нынешний запас прочности, на котором «армейцы» выезжали ещё в 2005-м на «Жозе Алваладе», просто иссяк. Кончился. Зимой ещё не поздно будет купить кого-то и не выключиться из борьбы за ЛЧ насовсем.

Путь второй: растить молодёжь

В течение последнего года главная радость для фанатов ЦСКА — регулярное попадание в основу Чалова, Жамалетдинова, Кучаева и далее по списку. От многих людей слышал: «Пусть лучше команда занимает 5-6-е место, но будут играть свои воспитанники».

Нет сомнений, что Александр Гришин и Валерий Минько проделали огромную работу и вырастили, пожалуй, сильнейшую «молодёжку» ЦСКА за последнее время — посмотрите на Караваева в «Спарте» и Головина в основе. Но играть только юношами во взрослом футболе нельзя. Во всём нужен баланс. Сейчас «армейская» молодёжь показывает, что у неё есть перспективы: в Лиссабоне победу команде приносит Жамалетдинов, в ворота Де Хеа забивает Кучаев. Такие вспышки активности — абсолютно нормально для 20-летних парней. Но выдавать подобные отрезки в каждом матче футболисты в таком возрасте невозможно.

В ЦСКА уже был такой пример — Константин Базелюк. Молодого форварда обожала «фанатка». Иногда его имя скандировали даже тогда, когда он просто шёл разминаться. После забитого гола в ворота «Ростова», который стал важнейшей частью чемпионского сезона, Базелюка называли «надеждой» и «прирождённым бомбардиром». Но затем в карьере молодого нападающего что-то пошло не так: голевая засуха, скитания по арендам и, наконец, позор от Григоряна в прямом эфире. Кстати, Базелюк до сих пор принадлежит ЦСКА. Только ни одного матча в красно-синей футболке он больше не сыграет.

По его пути может пойти каждый, кто сейчас ждёт своего шанса на скамейке ЦСКА. Тот же Чалов сначала выглядел уверенно и мощно, а в этом сезоне не забивает уже 852 минуты.

Если ЦСКА пойдёт по второму пути, то нужно быть готовым к тому, что нынешний лигочемпионский сезон может стать для команды последним на неопределённый срок. Зато с Чаловым, Жамалетдиновым и Кучаевым — своими воспитанниками в основе. Готовы ли к этому «армейские» фанаты, привыкшие к регулярным трофеям?

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