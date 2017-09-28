По ЦСКА прошлись катком. Это наш уровень?

ЦСКА пропустил от «МЮ» четыре мяча, а мог и больше, если бы не Игорь Акинфеев. Выгрызть хотя бы ничью, как это сделал днём ранее «Спартак», «армейцы» не смогли. Но и сам «Спартак» по игре уступал «Ливерпулю» столь ощутимо, что самое время задаться вопросом – это наш уровень на сегодня?

«Стыдно за оборону ЦСКА». Английские СМИ о разгроме на «ВЭБ Арене» Игра «армейцев» в защите вызвала насмешки в британской прессе.

Валерий Газзаев, бывший главный тренер ЦСКА:

— К сожалению, у ЦСКА не было никаких шансов. «Манчестер Юнайтед» — это другой уровень, нам остаётся только принять этот факт. Нам пора разобраться в нашем чемпионате, чтобы играть на равных с соперниками калибра «МЮ», а не быть статистами на поле. Пока РФС продолжает ужесточать лимит на легионеров, у «Манчестера» в составе выходит два-три англичанина. Чтобы играть на европейском уровне, нашим командам нужно комплектоваться под международные матчи, а не на чемпионат России. Вчера российский футбол унизили. Это был позор.

Анатолий Бышовец, заслуженный тренер СССР:

— Поражение ЦСКА – это неблагоприятное стечение обстоятельств, а не позор.«Армейцам» не хватило самоотдачи и игры на пределе своих возможностей. Видимо, проблема в подготовке игроков, отсюда и ошибки. Я расстроен тем, что у ЦСКА сейчас такая оборона. Я отлично отношусь к Игнашевичу и Березуцким, но им необходима замена, которую в ЦСКА никто не готовил.

Руслан Нигматуллин, бывший вратарь ЦСКА и сборной России:

— Матч против «Манчестера» в очередной раз указал на бич всей футбольной России – оборону. К сожалению, с защитниками очень сложно не только в ЦСКА, но и во всей нашей стране. Я очень хорошо отношусь к Березуцким и Игнашевичу, но сейчас время уже выступает против них. Если на уровне чемпионата России играть можно, то с «МЮ» уже нет. Нужно сделать правильные выводы из прошедшего матча и наконец-то укрепиться.

Андрей Гашкин, бывший полузащитник ЦСКА:

— Игра ЦСКА против «Манчестера» отразила уровень всего чемпионата России. Понятно, что на игру «армейцев» повлияли быстрый гол и пенальти — после 0:2 отыграться очень тяжело. «Спартак» отскочил, а ЦСКА не смог. У «Ливерпуля» и «Манчестера» нет лимита на легионеров, а у нас в чемпионате есть. Вот и делайте выводы. Оборона ЦСКА не молодеет, а замены ей нет. Можно взять хороших иностранцев, но у нас – лимит. Значит надо выбирать из российских игроков, а они мало того что дорогие, так ещё и играют хуже. Это проблема не только ЦСКА, а всех клубов РФПЛ.

Валерий Масалитин, бывший нападающий ЦСКА:

— Я увидел абсолютную разницу в классе. Да, это наш уровень. Всему есть своё время, и железо тоже ломается. ЦСКА пора искать новые таланты, наигрывать молодёжь из дубля. Выпустили бы молодых — получили бы, может, и пять мячей или больше, но ребята опыта набрались бы. Какая уже разница была? ЦСКА сейчас таков, и усилиться он никем не может. У нас команды лучше нет. Да и в целом у нас футбол деградировал. Даже три-четыре года назад была хоть какая-то игра.

Владимир Пономарёв, бывший защитник ЦСКА:

— Дело не в классе команды! Просто ЦСКА сразу раскрылся. «Армейцы» большими силами пошли в атаку, за что и были наказаны. ЦСКА нужна была вязкая оборона, и игра на контратаках, как с «Бенфикой». Надо было повторить тот матч, а москвичи, пропустив быстрый гол, стали раскрываться. Игроки «Манчестер Юнайтед» всю игру спокойно разыгрывали мяч, принимали и отдавали. Игра в защите была провалена, да и в полузащите тоже. Англичане не боятся обыгрывать одного или двух игроков, делают это даже вштрафной соперника. Обыграл – создал опасную ситуацию, молодец. А в ЦСКА некому играть. Никто в команде не умеет бежать с мячом, кроме Александра Головина и немного Алана Дзагоева. Эта проблема преследует все российские клубы.

«Мы с «МЮ» смотрелись на равных». Что было после разгрома ЦСКА Моуриньо теряется на «Арене ЦСКА», Гранеро ругается из-за детей, а Березуцкие отвечают на главный вопрос — всё, что было после ЦСКА — «МЮ».

Игорь Гамула, бывший тренер «Ростова»:

— По двум играм в Лиге чемпионов против английских клубов стало видно, насколько наши команды уступают англичанам. Особенно когда есть травмированные игроки, которые выпадают из обоймы. «Спартак» выдержал натиск «Ливерпуля» за счёт бойцовских качеств и своих вратарей. А от ЦСКА я не ожидал такого матча, ну не должен он так проигрывать. У «армейцев» нет золотой середины, есть только молодые и возрастные игроки.

Андрей Созин, член комитета по этике Российского футбольного союза:

— Я абсолютно точно не буду злословить и кидать камни в спину футболистам. Единственное, что я могу сделать, – обратиться к Александру Головину. Господин Головин, уезжайте поскорее! Если есть предложение даже на уровне разговоров – не надо здесь сидеть. Головин – единственное светлое пятно в ЦСКА. Но если он хочет профессионально расти, то надо сегодня собирать чемоданы и уезжать.

Взгляд изнутри

Константин Кучаев, полузащитник ЦСКА:

— Мне кажется, счёт не по игре. Мы с «Манчестером» смотрелись на равных. Просто нам не удалось реализовать свои моменты, а они на наших ошибках смогли забить четыре мяча.

Виктор Гончаренко, главный тренер ЦСКА:

— Если у нас и был какой-то план на игру, то он рухнул с первым пропущенным мячом. Мы не успевали за соперником, моментами «МЮ» имел очень большое преимущество. Класс соперника очень высокий – это лидер английской Премьер-лиги. Как «МЮ» возвращался после потери мяча в защиту, – это пособие.

«План рухнул с первым голом». Моуринью и Гончаренко – о матче ЦСКА – «МЮ» Гончаренко объяснил природу провала ЦСКА, а Моуринью – феноменальную результативность Лукаку.

Наше мнение

Михаил Тяпков, обозреватель «Чемпионата»:

— Когда весной Бердыев едва не остановил «МЮ» со своими «голодными» мужиками, никто не говорил о том, что команда Моуринью — это космос. Но, конечно, Лига чемпионов — другая история, а ЦСКА сейчас не сказать, что в порядке. Так что разгром воспринимаю как стечение обстоятельств. Ну а ещё это можно назвать и расплатой перед футбольной Фортуной за второй состав в Кубке, попытку поберечь силы в дерби с «Динамо». Принесли два матча в жертву Лиге чемпионов — и поплатились.

Мнения читателей

Syntex:

— Березуцкий и Игнашевич разгромили ЦСКА в Москве.

ase1:

— Матчи с «МЮ» для ЦСКА — больше выставочные, для престижа. Конечно, неприятно так проигрывать, но свои очки для выхода из группы надо брать у «Базеля» и «Бенфики». Вот там надо будет выкладываться.

zenit-v-perdiv:

— После двух матчей наших команд в ЛЧ с английскими клубами ещё раз убедился: наш футбол довольно слаб. Мы очень сильно уступаем в физике, мышлению, технике, работе с мячом, тактике, классе и других аспектах футбола… это очень печально…

Ikovalev:

— На игроков «Манчестер Юнайтед» нужно подать в суд – избили на поле стариков и детей.