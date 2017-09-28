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Текст: Роман Широков
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

«Спартак» сыграл с «Ливерпулем» ответственно: выход 4 в 2 – это не 5 в 1»

Это единственная шутка в материале. Серьёзные мысли Романа Широкова о ничьей «Спартака» и разгроме ЦСКА в Лиге чемпионов – ниже.
28 сентября 2017, четверг. 16:37 Футбол
«Стыдно за оборону ЦСКА». Английские СМИ о разгроме на «ВЭБ Арене»
Игра «армейцев» в защите вызвала насмешки в британской прессе.

1. Почему ЦСКА был так плох в матче с «МЮ»?
В первую очередь бросается в глаза разный уровень подготовки. «Манчестер Юнайтед» играет в ином темпе. Наши клубы подобные матчи в чемпионате России проводят от силы раз пять за сезон. Английские же команды из 38 своих матчей играют в таком темпе матчей 30. Для них это привычно. Российские клубы не готовы постоянно так играть, переключиться сразу очень сложно. Особенно когда после пропущенного мяча нужно что-то предпринимать. «МЮ» при потере мяча очень высоко прессинговал и не давал нашим развить свою атаку. ЦСКА приходилось много бегать и отбирать. В целом ЦСКА до счёта 0:2 смотрелся неплохо, но второй пропущенный мяч сломал команду психологически.

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2. Оборона ЦСКА — не уровень ЛЧ?
После встречи с «Бенфикой» никто не говорил, что уровень обороны ЦСКА недотягивает до ЛЧ. В одном конкретном матче, тем более с «Манчестером», может случиться всё что угодно. Не сказал бы, что «МЮ» прямо разрывал линию обороны ЦСКА, но гости воспользовались открытыми зонами и решили исход матча. Индивидуальное мастерство нападающих «Манчестера» выше, чем у тех команд, с которыми ЦСКА встречался ранее. Они быстрее, техничнее, мобильнее и сильнее физически.

3. Не слишком ли переоценили победу ЦСКА над «Бенфикой»?
Победа в Лиге чемпионов, особенно над «Бенфикой» на выезде, не может быть переоценена. Это хорошая команда, но сейчас она, возможно, переживает тяжёлые времена. А для ЦСКА теперь уже два матча с «Базелем» будут ключевыми. Если наша команда возьмёт в этих играх четыре очка, то будет совсем другая ситуация. Допускаю, что «армейцам» удастся этого добиться.

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Разгром от «Манчестер Юнайтед» обнажил все проблемы ЦСКА, решение которых нужно искать прямо сейчас.

4. Акинфеев — светлое пятно. Кто ещё?
Константин Кучаев – молодец. Он вышел, здорово поработал и забил мяч. Александр Головин и Алан Дзагоев старались вести за собой команду. Правда, Алан чуть чаще, чем обычно, терял мяч. Ему это не свойственно.

5. Спартак отскочил или добился боевой ничьей?
«Спартак» всеми силами старался отстоять ничью, но если бы нападающие «Ливерпуля» были чуть удачливее, то могло сложиться так, как в матче ЦСКА – «МЮ». Вратари «Спартака» сыграли очень здорово, а атакующие игроки «Ливерпуля» оказались слишком гуманными. Особенно Дэниел Старридж.

Три «хорошо» и три «плохо» в игре «Спартака» с «Ливерпулем»
«Спартак» заслуживает похвалы, но есть и отрицательные вещи, которые остаются неизменными.

6. Два подряд конфуза после угловых — это что вообще?
«Спартак» прибавил в этом компоненте и с «Ливерпулем» сыграл более ответственно: выход получился не 5 в 1, а 4 в 2. А если говорить серьёзно, то для меня остаётся загадкой, как в матче Лиги чемпионов можно совершать такие потери. Если не ошибаюсь, это Фернандо так обрезал. Понятно, что он хотел сохранить мяч, но лучше было выбить его на трибуну. В итоге бразилец сохранил мяч так, что его команда пропустила атаку 4 в 2.

7. Кто виноват в эпидемии травм в «Спартаке»?
Постоянные мышечные повреждения с проблемами в концовке матчей обычно говорят об общей перегрузке. Возможно, и предсезонка не прошла в оптимальном режиме.

8. Удивило ли в целом колоссальное преимущество англичан над российскими игроками?
Бросилось в глаза, что мы играем на совершенно разных уровнях, к сожалению. С другой стороны, хорошо, что мы понимаем, к чему нужно стремиться и как нужно работать. Необходимо продемонстрировать на деле, что наши команды действительно хотят достичь этого уровня или хотя бы как-то приблизиться. Как бы мы ни надували щёки, разница в классе большая. Как мне показалось, ни «Ливерпуль», ни «МЮ» не включали больших скоростей. Если бы они хотели этого, то могли бы добавить. Надеюсь, что к встречам в Англии турнирное положение команд уже будет определено.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Ливерпуль Манчестер Юнайтед ПФК ЦСКА ФК Спартак
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