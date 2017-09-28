Не умеющие играть скучно. Команда, которая наверняка забьёт «Зениту»

Последние матчи

«Реал Сосьедад» ударно начал чемпионат, одержав три победы в трёх стартовых турах и за это время настреляв больше голов, чем «Барселона» и «Реал». Однако в последнее время баскам пришлось немного охладить свой пыл – три поражения в чемпионате подряд, и вот вместо второго места команда довольствуется восьмым. Ко всему прочему «Сосьедад» самая весёлая команда Ла Лиги этого сезона: 13 забитых и столько же пропущенных мячей в шести играх — такого количества мячей не видят болельщики ни одной другой команды.

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Впрочем, по объективным показателям «Сосьедад» провалил лишь один матч – выезд к «Леванте», завершившийся разгромом 0:3. В игре с «Реалом» (1:2) и «Валенсией» (2:3) сан-себастьянцы смотрелись очень неплохо. Потому заранее удобно располагаться в креслах и ожидать, что Кокорин на одной ноге разберётся с парнями Эусебио Сакристана, не стоит. Кстати, о Сакристане.

Тренер

С этой фигурой связывается возвращение «Реала Сосьедад» в еврокубки. После борьбы за выживание и безвременья правления Дэвида Мойеса именно этот специалист слепил из местной команды конфетку, которую многие топ-клубы клубы с удовольствием кладут в рот, рассчитывая, что та сама там растает, а в итоге 90 минут мучаются в попытках отодрать её от зубов.

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В общем, не сомневайтесь – имя Эусебио Сакристана вы услышите ещё не раз. Солидного бэкграунда за его плечами нет. Да, в своё время играл с Йоханом Круиффом в «Барселоне» (кстати, в финале Кубка чемпионов 1992 года обыграл «Сампдорию» с Манчини в составе), но большую часть карьеры провёл в «Вальядолиде», где впоследствии открыл детскую футбольную школу и получил тренерскую лицензию. Потом было возвращение в Каталонию и пять лет работы в штабе Франка Райкарда, неудачные пробы пера в «Сельте» и четыре года огранки талантов Бартры, Роберто и Деулофеу в «Барселоне Б». После ухода Луиса Энрике Сакристан был одним из главных кандидатов на пост тренера первой команды, но к тому времени его уже затянула работа в Сан-Себастьяне, где он и решил остаться. И у него были причины задержаться тут подольше.

Команда

В прошлом сезоне «Сосьедад» был одной из самых ярких команд Испании. Болельщики «Барсы» наверняка помнят, какую взбучку их любимцам баски устроили на «Аноэте» (несмотря на итоговый счёт 1:1). С тех пор мало что поменялось – команду покинули 12 игроков, пришли двое новичков, но система не изменилась. Среди дюжины расставшихся с Сан-Себастьяном футболистов влияние на игру команды оказывал лишь Юри Берчиче, который за хорошие деньги отправился в «ПСЖ». Остальные либо разбежались в поисках игровой практики, либо, как Эстебан Гранеро, поняли, что бороться за место в основе больше не могут.

А вот с новичками всё чуть интереснее – выделим пытающегося в очередной раз реанимировать карьеру Аднана Янузая и мадридиста Диего Льоренте, который неплохо смотрится в центре обороны в паре с Иньиго Мартинесом (тем самым, которого летом так упорно сватали в «Барселону»).

Из знаковых фигур – один из самых талантливых вратарей Ла Лиги Херонимо Рульи, креативщик Хаби Прието, реактивный Хуанми, перспективный Ойярсабаль, забивной Виллиан Жозе, тот самый Вела из «Арсенала» и, конечно же…

Звезда

… Асьер Ильярраменди. Чтобы оценить его влияние на игру «Сосьедада», просто взгляните на его карту передач в игре с «Валенсией».

Ильярра просто везде – он царит в центре поля, как метроном, регулируя темп и задавая вектор атак команды. Притом что Асьер занимается не только конструированием атак, но и разрушением. Он лидер «Сосьедада» по количеству выигранных единоборств и перехватов.

В конце концов, абы за кого мадридский «Реал» не вываливает 42 млн евро. Тогда молодой Ильярраменди не мог тягаться с мастодонтами типа Хаби Алонсо, а позже и Тони Кроосом, зато по возвращении домой баск вырос в опорника самого высокого уровня, которого пока чудом не прибрал себе какой-нибудь топ-клуб.

Человек, который оставил «Реал» ради своего дома и стал сильнее В самой похожей стилистически на «Барселону» команде Испании нашёлся игрок, похожий на Серхио Бускетса. Пусть и с мадридским прошлым.

Манера игры

О том, что «Реал Сосьедад» самая безбашенная команда Испании, мы уже знаем. Отсюда много восхищения игрой в атаке и недоумение от провалов в защите. Помните, как все смеялись над выходом 5 в 1 в игре «Спартак» — «Анжи» и над аналогичным моментом в игре с «Ливерпулем»? Так вот «Сосьедад» исполняет подобное почти в каждом матче. Но начнём с атаки.

Команда Сакристана чаще всего играет по схеме 4-2-3-1, однако в зависимости от соперника расстановка может трансформироваться в 4-1-2-2-1. Важна деталь – никто из четвёрки атакующей группы (кроме центрфорвада Жозе) не привязан к своей позиции. Так, например, номинальный атакующий полузащитник Хаби Прието исполняет роль столба и скидывает мяч более проворным партнёрам.

А Карлос Вела играет примерно в роли Кокорина, подхватывая мяч в центре и организовывая атаки чуть ли не со своей половины поля.

Вообще, шарнирное проворное нападение частенько организовывает себе моменты, карауля ошибки соперника. После индивидуальных ошибок оппонентов «Сосьедад» забил уже три мяча в этом сезоне, очень большой показатель для шести игр. Они стараются прессинговать большим количеством, при этом трудно предсказать, кто именно из атакующей оси выдернется на соперника.

Отдельная история – подключение крайних защитников. В атаке очень часто можно наблюдать такую картину – крайний правый защитник подключается по флангу и навешивает на дальнюю штангу, где уже ждёт передачу левый защитник. Например, так «Сосьедад» забил свой мяч «Реалу» на «Аноэте».

В том же тайме ситуация повторилась. Здесь Родригеш попадёт в штангу.

А спустя несколько секунд «Сосьедад» получит вот такую контратаку на свои ворота, которая закончится голом.

Вообще, защитники могут сами себе привести момент на ровном месте, надёжностью тут не отличается никто. Однако больше всего команда пропустила после атак по флангам – 2/3 мячей в этом сезоне оказались в воротах Рульи после наскоков с краёв. Латерали просто теряются, и в итоге, чтобы хоть как-то залатать дыры в защите, сюда приходится опускаться кому-то из опорников. В данном случае – Субельдия.

Опорная зона, самом собой, полностью проседает.

Особо акцентируем внимание на стандартных положениях – с этим у «Сосьедада» всё в порядке. Ильярраменди может выкрутить мяч с любой точки на голову партнёру, да и мастеров прямых ударов тут хватает. Потому защитникам «Зенита» лишний раз не стоит фолить на сопернике. Активные и подвижные нападающие басков будут делать всё, чтобы кинуть мяч в свободную зону и нарваться на фол. Тут поможет зональная подстраховка. При всех попытках гостей раскрыть игру «Зениту» вестись на эти уловки очень нежелательно.

Вывод

«Реал Сосьедад» — очень удобный соперник для «Зенита». Эта команда просто не умеет застёгиваться на все пуговицы, а потому с удовольствием будет играть в открытый футбол даже на чужой территории. Команда Манчини может спокойно ловить басков на контратаках или же вспарывать оборону через фланги. Однако и заигрываться не стоит. «Сосьедад» в каждом матче навязывает сопернику борьбу и создаёт минимум три очень опасных момента у чужих ворот. Мобильная группа атаки будет расплываться и искать свободные места, как главный антагонист Шварценеггера во второй части «Терминатора». И к этому надо быть готовым.

В одном сомневаться не приходится: эта развесёлая команда точно подарит петербуржцам достойное шоу. И даже если проиграет, Эусебио Сакристан вновь похвалит своих подопечных за стремление играть в открытый футбол.