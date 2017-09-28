Фанаты «Ливерпуля»: русские лишь сейчас дошли до того, что мы делали давно

Англичанин Пол рассуждает о фанатах, восхищается Россией и мечтает, что однажды ему не придётся платить за визу.

По невероятному стечению обстоятельств во вторник вечером, за несколько часов до матча «Спартак» — «Ливерпуль», я оказалась в одном из московских пабов. Зашла наудачу: где-то в глубине души надеялась, что встречу колоритных английских болельщиков. И не прогадала.

Их было всего двое – Пол и его друг, имя которого я не расслышала из-за шума.

— Мы ездим на каждый евровыезд – пожалуй, не пропустили ни одного, — начинает Пол. — В Россию я приезжаю во второй раз: уже был в Санкт-Петербурге, когда «Зенит» играл с «Ливерпулем».

— А для меня четвёртый! – вмешивается его друг. — Я был на матче с «Анжи», с «Рубином» и с «Зенитом». А один раз остался в Москве, чтобы сходить на матчи «Спартака» и ЦСКА.

— И вам всё равно, что пишет британская пресса о России?

— Я начну издалека, — обращается ко мне Пол. — Отношение к Ливерпулю со стороны государства не лучшее, потому что мы… Ливерпуль. Это город хороших примеров во всём. Может, поэтому они так к нам относятся. Ливерпуль сложно ассоциировать с Англией. Да, мы англичане, но… Мы другие.

В этот момент я поняла: сейчас услышу рассказ в формате «я не я и хата не моя». И точно.

— Британская пресса – это катастрофа. Понимаю, что речь о фанатах. В 1970-80-х в английском футболе было очень много хулиганов. Они создавали проблемы везде, где оказывались, но сейчас эта культура умерла. Все фанаты, которые приехали в Марсель, приехали просто попить пива и поразвлекаться. Им на самом деле наплевать на сборную Англии. А русские фанаты… такое ощущение, что они отстали лет на 20. Я не хочу вас обижать – это то, как мы видим это. Кое-кто из моих друзей был во Франции, поэтому я знаю, о чём говорю.

Дуги Бримсон: говорить англичанам правду о России — мочиться против ветра Пока болельщики «Ливерпуля» и «МЮ» гуляют по Москве, автор книг о фанатской культуре рассказывает, почему у них на родине всё плохо.

— Давай я покажу тебе кое-что в «Фейсбуке»! – обращается ко мне друг Пола.

— Да она всё это видела, успокойся. Она же журналист, — пытается остановить его мой собеседник.

— Что, прям всё?! – спрашивает он. — Русские в Марселе атаковали англичан! Они хотели драки! Когда я был в Петербурге, один фанат «Зенита» потянул меня за шарф. Было не очень приятно.

300 против 10 тысяч. Как русские хулиганы разгромили Евро-2016 20 человек бьют площадь британцев. Ещё 300 расчищают весь Марсель. Русские фанаты устраивают самые грандиозные беспорядки на Евро.

— Боже, успокойся…Ты несёшь чушь, — начиная закипать, произносит Пол и снова обращается ко мне. — Суть в том, что русские фанаты только сейчас дошли до того, что англичане делали много лет назад. Можно сказать, что наша фанатская культура умерла после трагедии в Хилсборо. Сейчас мы можем спокойно поехать в Манчестер, ходить на цветах, и нам ничего за это не будет. В 70-х это было просто нереально. Хотя в Москве мы не надеваем цвета, потому что боимся, что нам может за это прилететь.

Можно сказать, что наша фанатская культура умерла после трагедии в Хилсборо. Сейчас мы можем спокойно поехать в Манчестер, ходить на цветах, и нам ничего за это не будет. В 70-х это было просто нереально.

— Почему вы так думаете?

— У нас есть чат, сейчас я вам покажу…

Он открывает переписку в Whats App и начинает листать в поисках «того самого сообщения». Но внезапно останавливается и начинает показывать мне фотографии, которые он сделал, гуляя по Москве.

Фото: из личного архива Пола

— Знаете, нашим странам стоит отменить визовый режим. 120 фунтов за визу – это же грабёж. А Москва так прекрасна! Эта Красная площадь, эти здания, набережные… это просто великолепно. Поверьте, очень много англичан хотели бы приехать сюда и просто погулять, увидеть всё это своими глазами. Но моя жена не хочет тратить столько сил, времени и денег на оформление визы, например. Намного проще поехать куда-нибудь в другое место. Но скажу честно: ваш город развит намного больше, чем тот же Лондон. Рестораны, бары, парки… А какова архитектура!

Фото: из личного архива Пола

— Это всё холодная война! – опять вмешивается в наш разговор его друг.

— Всё стало бы намного проще, если бы не было визы, — словно не замечая его, продолжает Пол. – Мне 50 лет, и я вряд ли дождусь такого момента.

— Вы, кажется, хотели мне что-то показать, — напоминаю я.

— Старею! Сейчас, — продолжает листать он и наконец находит то, что нужно. – Вот что они мне отправили. Только не воспринимайте серьёзно – это шутка.

Расизм, которого не было. Европейцы о матче «Спартак» — «Ливерпуль» Блогеры из 8 стран посмотрели матч ЛЧ в Москве и впечатлились не «Ливерпулем», а атмосферой на арене. Ничего скандального они не услышали.

На экране – болельщики с голым торсом и перевязанными лицами. Под фотографией подпись со множеством смайлов: «Не хотел бы тебя пугать, но это не Чипы и Дейлы!». Пол улыбается и ещё раз поясняет:

— Мои друзья – настоящие шутники! У меня ни разу не было проблем, мне очень нравится в России, и я бы не раз ещё сюда вернулся. Но всё же хочется быть осторожным, потому что никогда не знаешь, что тебя ждёт за углом. Кстати, выезд в Москву мы называем Kremlin Roaders.

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— Вы собираетесь приехать на чемпионат мира?

— Нет. Я не переживаю за сборную. В Германии, Франции сборная играет в разных городах страны, поэтому она становится частью народа. Её любят, за неё переживают. У нас не так. Мы растём словно вдали от сборной Англии. Моё сердце – это «Ливерпуль». Когда я был маленький, мне повезло, что два моих старших брата привели меня на стадион. С тех пор я сижу на том же самом месте на «Энфилде».

Фото: из личного архива Пола

— Здорово.

— Запомните мои слова: мы сегодня победим 4:0! – сказал он напоследок.

…Не угадал.