Получите бонус до 10 000 рублей! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Текст: Полина Куимова
Фото: из личного архива Пола

Фанаты «Ливерпуля»: русские лишь сейчас дошли до того, что мы делали давно

Англичанин Пол рассуждает о фанатах, восхищается Россией и мечтает, что однажды ему не придётся платить за визу.
28 сентября 2017, четверг. 19:30 Футбол

По невероятному стечению обстоятельств во вторник вечером, за несколько часов до матча «Спартак» — «Ливерпуль», я оказалась в одном из московских пабов. Зашла наудачу: где-то в глубине души надеялась, что встречу колоритных английских болельщиков. И не прогадала.

Их было всего двое – Пол и его друг, имя которого я не расслышала из-за шума.

— Мы ездим на каждый евровыезд – пожалуй, не пропустили ни одного, — начинает Пол. — В Россию я приезжаю во второй раз: уже был в Санкт-Петербурге, когда «Зенит» играл с «Ливерпулем».

— А для меня четвёртый! – вмешивается его друг. — Я был на матче с «Анжи», с «Рубином» и с «Зенитом». А один раз остался в Москве, чтобы сходить на матчи «Спартака» и ЦСКА.

— И вам всё равно, что пишет британская пресса о России?
— Я начну издалека, — обращается ко мне Пол. — Отношение к Ливерпулю со стороны государства не лучшее, потому что мы… Ливерпуль. Это город хороших примеров во всём. Может, поэтому они так к нам относятся. Ливерпуль сложно ассоциировать с Англией. Да, мы англичане, но… Мы другие.

В этот момент я поняла: сейчас услышу рассказ в формате «я не я и хата не моя». И точно.

— Британская пресса – это катастрофа. Понимаю, что речь о фанатах. В 1970-80-х в английском футболе было очень много хулиганов. Они создавали проблемы везде, где оказывались, но сейчас эта культура умерла. Все фанаты, которые приехали в Марсель, приехали просто попить пива и поразвлекаться. Им на самом деле наплевать на сборную Англии. А русские фанаты… такое ощущение, что они отстали лет на 20. Я не хочу вас обижать – это то, как мы видим это. Кое-кто из моих друзей был во Франции, поэтому я знаю, о чём говорю.

Дуги Бримсон: говорить англичанам правду о России — мочиться против ветра
Пока болельщики «Ливерпуля» и «МЮ» гуляют по Москве, автор книг о фанатской культуре рассказывает, почему у них на родине всё плохо.

— Давай я покажу тебе кое-что в «Фейсбуке»! – обращается ко мне друг Пола.

— Да она всё это видела, успокойся. Она же журналист, — пытается остановить его мой собеседник.

— Что, прям всё?! – спрашивает он. — Русские в Марселе атаковали англичан! Они хотели драки! Когда я был в Петербурге, один фанат «Зенита» потянул меня за шарф. Было не очень приятно.

300 против 10 тысяч. Как русские хулиганы разгромили Евро-2016
20 человек бьют площадь британцев. Ещё 300 расчищают весь Марсель. Русские фанаты устраивают самые грандиозные беспорядки на Евро.

— Боже, успокойся…Ты несёшь чушь, — начиная закипать, произносит Пол и снова обращается ко мне. — Суть в том, что русские фанаты только сейчас дошли до того, что англичане делали много лет назад. Можно сказать, что наша фанатская культура умерла после трагедии в Хилсборо. Сейчас мы можем спокойно поехать в Манчестер, ходить на цветах, и нам ничего за это не будет. В 70-х это было просто нереально. Хотя в Москве мы не надеваем цвета, потому что боимся, что нам может за это прилететь.

Можно сказать, что наша фанатская культура умерла после трагедии в Хилсборо. Сейчас мы можем спокойно поехать в Манчестер, ходить на цветах, и нам ничего за это не будет. В 70-х это было просто нереально.

— Почему вы так думаете?
— У нас есть чат, сейчас я вам покажу…

Он открывает переписку в Whats App и начинает листать в поисках «того самого сообщения». Но внезапно останавливается и начинает показывать мне фотографии, которые он сделал, гуляя по Москве.

Фото: из личного архива Пола

— Знаете, нашим странам стоит отменить визовый режим. 120 фунтов за визу – это же грабёж. А Москва так прекрасна! Эта Красная площадь, эти здания, набережные… это просто великолепно. Поверьте, очень много англичан хотели бы приехать сюда и просто погулять, увидеть всё это своими глазами. Но моя жена не хочет тратить столько сил, времени и денег на оформление визы, например. Намного проще поехать куда-нибудь в другое место. Но скажу честно: ваш город развит намного больше, чем тот же Лондон. Рестораны, бары, парки… А какова архитектура!

Фото: из личного архива Пола

— Это всё холодная война! – опять вмешивается в наш разговор его друг.

— Всё стало бы намного проще, если бы не было визы, — словно не замечая его, продолжает Пол. – Мне 50 лет, и я вряд ли дождусь такого момента.

— Вы, кажется, хотели мне что-то показать, — напоминаю я.
— Старею! Сейчас, — продолжает листать он и наконец находит то, что нужно. – Вот что они мне отправили. Только не воспринимайте серьёзно – это шутка.

Расизм, которого не было. Европейцы о матче «Спартак» — «Ливерпуль»
Блогеры из 8 стран посмотрели матч ЛЧ в Москве и впечатлились не «Ливерпулем», а атмосферой на арене. Ничего скандального они не услышали.

На экране – болельщики с голым торсом и перевязанными лицами. Под фотографией подпись со множеством смайлов: «Не хотел бы тебя пугать, но это не Чипы и Дейлы!». Пол улыбается и ещё раз поясняет:

— Мои друзья – настоящие шутники! У меня ни разу не было проблем, мне очень нравится в России, и я бы не раз ещё сюда вернулся. Но всё же хочется быть осторожным, потому что никогда не знаешь, что тебя ждёт за углом. Кстати, выезд в Москву мы называем Kremlin Roaders.

Посмотреть это видео на «Чемпионате»

— Вы собираетесь приехать на чемпионат мира?
— Нет. Я не переживаю за сборную. В Германии, Франции сборная играет в разных городах страны, поэтому она становится частью народа. Её любят, за неё переживают. У нас не так. Мы растём словно вдали от сборной Англии. Моё сердце – это «Ливерпуль». Когда я был маленький, мне повезло, что два моих старших брата привели меня на стадион. С тех пор я сижу на том же самом месте на «Энфилде».

Фото: из личного архива Пола

— Здорово.
— Запомните мои слова: мы сегодня победим 4:0! – сказал он напоследок.

…Не угадал.

На жилах! Как «Спартак» вытащил ничью с «Ливерпулем»
«Спартак» опять теряет людей, но находит второе турнирное очко в Лиге чемпионов.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
Ливерпуль ФК Спартак Лига чемпионов — Футбол
Новости. Футбол
28 сентября 2017, четверг
19:55 Манчини: пусть «Реал Сосьедад» и сильная команда, «Зенит» сегодня победит
19:53 «Астана» и «Славия» сыграли вничью в матче Лиги Европы
19:44 «Зенит» — «Реал Сосьедад»: в старте хозяев впервые выйдут все пять аргентинцев
19:35 А. Ребров: ещё повоюем, всем спасибо за беспокойство, всё хорошо
19:29 Бенедито не собрал нужного количества подписей для вотума недоверия Бартомеу
19:27 Давид Луис: потянул Лукаса за майку, так как не хватило сил, чтобы сдержать его
19:05 Орлов: в российском футболе проблема номер один — лимит на легионеров
19:01 «Реал Сосьедад» объявил стартовый состав на матч с «Зенитом»
19:00 Дзюба не попал в стартовый состав «Зенита» на матч с «Реалом Сосьедад»
18:49 Орлов: «Реал Сосьедад» — серьёзный соперник, с ним надо быть быстрыми
18:49 «Реал» объявил о договорённости с Асенсио о продлении контракта
18:34 Сауль: благодарю бога за то, что я не перешёл в «Фулхэм», когда мне было 16
18:32 Неймар считает, что Мбаппе будет претендовать на «Золотой мяч»
18:30 Орлов: у «Ливерпуля» хорошая команда, но уж очень беспомощным был «Спартак»
18:17 Антон Миранчук: мы с братом мечтаем играть в «Барселоне»
18:16 Матч «Барселона» — «Лас-Пальмас» состоится 1 октября, несмотря на референдум
18:04 Нобоа: в «Зените» никто не объединяет команду так, как Дзюба
17:54 Марсьяль получил травму бедра в матче с ЦСКА и вряд ли сыграет с «Кристал Пэлас»
17:37 Навас: «Рубин» всю неделю работает над тем, как вскрыть оборону «Амкара»
17:31 Бердыев — о выступлении «Рубина»: цифры положительные, только результата нет
17:28 Варан: Роналду сложно критиковать за что-то, он пишет историю футбола
17:24 Смит: ФИФА будет внимательно следить за ситуацией со стадионом в Самаре
17:22 Неймар – о конфликте с Кавани: журналисты говорят о вещах, о которых не знают
17:22 Депутат предложил защитить стадион «Санкт-Петербург» с помощью пернатых
17:16 Глава службы безопасности «Зенита»: болельщики не поджигали кресла в Краснодаре
17:09 Румменигге: выступление «Баварии» с самого начала сезона не оправдывало ожиданий
16:55 Вратарю «Спартака» Реброву, получившему травму, не потребуется операция
16:53 «Бавария» объявила об отставке Анчелотти
16:52 ЦСКА: мы уверены, что с такой поддержкой победы обязательно придут
16:50 Алли вызван в сборную Англии, несмотря на возможную дисквалификацию
16:38 Форвард «Локомотива» Эдер впервые с марта вызван в сборную Португалии
16:26 СМИ: Анчелотти отправлен в отставку с поста главного тренера «Баварии»
16:23 Кьеллини наложили восемь швов после матча с «Олимпиакосом»
16:20 Широков: Лига чемпионов показала — Россия и Англия на совершенно разных уровнях
16:13 Широков: в игре «Спартака» могло быть то же, что получилось в матче ЦСКА – «МЮ»
15:56 Почеттино: Кейн, возможно, лучше Роналду, потому что моложе
15:52 У Пьянича диагностировано повреждение бедра
15:41 Каррера: «Спартак» показал, что он жив. Позитива в жизни клуба хватает
15:35 Полузащитник ЦСКА Кучаев: в раздевалке было немного стёба, но это нормально
15:31 Варан и Пайет вызваны в сборную Франции на матчи с Болгарией и Беларусью
15:25 Льорис: Кейн для «Тоттехэма» — как Роналду для «Реала» или Месси для «Барсы»
15:17 Каррера: в «Спартаке» произошёл вполне объяснимый физиологический спад
15:06 «Реал» и «Барселона» узнали соперников по 1/16 финала Кубка Испании
15:02 Ф. Луис: расстроило то, как «Атлетико» проиграл «Челси»
15:00 Вратарь сборной Хорватии Субашич успеет восстановиться к матчу с Украиной
Все новости RSS
Партнерский контент