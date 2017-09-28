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Текст: Анатолий Романов
Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

Баски получили свои три. Как «Зенит» переиграл «Реал Сосьедад»

«Зенит» победил в «одном из самых сложных матчей сезона» и возглавил свою группу в Лиге Европы.
28 сентября 2017, четверг. 22:14 Футбол
Лига Европы. Группа L. 2-й тур
28 сентября 2017, четверг. 20:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
3 : 1
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян, Испания
1:0 – Ригони – 5, 2:0 – Кокорин – 24, 2:1 – Льоренте – 41, 3:1 – Кокорин – 60

«Сумасшедшие баски» на Крестовском

«Реал Сосьедад» – лучший тест для обновлённого «Зенита» в первой части сезона-2017/18. При всём уважении к «Спартаку» и «Краснодару», петербуржцы ещё не встречались с соперником такого уровня, как баски. Шестая команда прошлого чемпионата Испании даст фору нашим с точки зрения техники и скорости движения мяча. Сине-бело-голубые вообще тяжело играют с представителями Примеры. До сегодняшнего дня победили лишь четыре раза («Валенсию» дважды, «Севилью» и «Вильярреал»), при шести ничьих и восьми поражениях.

Кстати, на данный момент «Реал Сосьедад» – самая зрелищная, сумасшедшая команда из топ-5 европейских чемпионатов наряду с «Наполи». В шести встречах с его участием в Примере было забито 26 мячей (13-13), то есть 4,33 гола за игру. У неаполитанцев – 27 мячей в сумме. Отстают от этой пары и бесшабашный «Ливерпуль» с «Манчестер Сити» (по 23) и «Барселона» с «Байером» (по 22). Есть ещё «Монако» с 29 голами, однако во Франции сыграно уже семь туров (в среднем – 4,14). Смелый «Реал Сосьедад» ни разу не нанёс меньше десяти ударов по воротам за матч, даже против мадридского «Реала». Популярная поговорка «сами играют и другим дают» – это точно про стиль, который ставит баскам главный тренер, бывший хавбек «Барсы» Эусебио Сакристан.

Безусловно, Роберто Манчини не просто отвесил дежурный комплимент, когда сказал на предматчевой пресс-конференции: «Наш противник входит в число сильнейших команд Испании. У него много хороших игроков, обладающих настоящим спортивным характером. Нам предстоит тяжелейшая игра, одна из самых сложных в сезоне».

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Быстрый гол от Ригони

С первых минут игра пошла по легко прогнозируемому сценарию. «Реал Сосьедад» взял мяч под свой контроль и стал искать дыры в обороне «Зенита», а хозяева сделали ставку на стремительные контрвыпады. Манчини выбрал тактическую схему 4-4-2 с быстрыми Себастьяном Дриусси и Александром Кокориным на острие, на правый край полузащиты отрядил ещё более скоростного Эмилиано Ригони. А вот Далер Кузяев для кого-то неожиданно занял место на левом фланге. Этим ходом итальянский тренер опять показал, что не считает лишним подстраиваться под соперника. На самом деле Манчини хотел нейтрализовать традиционно сверхактивного правого защитника басков Альваро Арсальюса, а за счёт «ракеты» Ригони воспользоваться их слабостью слева. Так и получилось. После потери мяча гости не успевали перестроиться, закрыть зоны и их игроки обороны смотрели в спину убегающим вперёд зенитовцам. Вдобавок против коллектива из Сан-Себатьяна сыграло решение тренера оставить на скамейке мозг команды – Асьера Ильярраменди. Без него двигать мяч и управлять игрой в центре гораздо тяжелее: сменщик вожака Рубен Пардо, конечно же, не такого класса футболист. Уже в дебюте «Реал Сосьедад» допустил роковую ошибку под прессингом – Ригони забил всегда очень ценный быстрый гол.

«Стандартный» успех «Реал Сосьедада»

Эусебио Сакристан, для которого учителем является легендарный Йохан Кройф, учит свою команду не отступать от своего стиля при любом счёте. Но предложенный басками темп вполне устраивал лидера чемпионата России. Хотя к перерыву преимущество «Реал Сосьедада» по владению с мячом составляло 72 на 28 процентов, петербуржцы в целом держали ситуацию под контролем и могли обыгрывать мини-«Барсу» с крупным счётом. Окрылённый успехом Ригони некоторое время просто летал по полю: отбирал мяч, убегал в контратаку.

Кокорину не повезло при попытке реализовать чуть-чуть сильный пас Дриусси, а сам Себастьян влепил мяч в перекладину. При этом второй мяч «аргентинскому» «Зениту» подарил аргентинский голкипер гостей Хериноми Рульи, не рассчитывавший траекторию полёта мяча после фирменной передачи Леандро Паредеса из глубины. Кокорин свой шестой гол в Лиге Европы забивал без помех, в пустые ворота.

Нельзя утверждать, что этих удивительных басков добил бы и счёт 3:0, тем не менее, поведя крупно, петербуржцы почти наверняка решали исход матча. Зато когда хозяева ослабили хватку, «Реал Сосьедаду» использовал один из главных своих козырей – сотворил гол после розыгрыша углового. Купленный у «Реала» стоппер Диего Льоренте забил «Зениту», как и «Русенборгу» в 1-м туре.

Ещё один чудо-кросс от Ивановича

Было бы преувеличением сказать, что «Реал Сосьедад», сократив разрыв, в чём-то прибавил. Интенсивность, с которой действовал представитель Примеры, не ставила зенитовскую оборону в тупик. Хотя подходы басков к штрафной Андрея Лунёва заставляли поволноваться болельщиков сине-бело-голубых, устроивших, кстати, красивый перфоманс по ходу второго тайма: на трибунах арены «Санкт-Петербург» зажглись тысячи фонариков. «Зенит» выглядел сильнее как команда и, в конце концов, доказал это результатом.

Третий гол сине-бело-голубых всё-таки стал ключевым моментом. Создал его, по сути, Бранислав Иванович, который выполнил столь же потрясающий кросс с правого края, как и в матче с «Краснодаром». Только теперь забил оформивший дубль Кокорин, а не Дмитрий Полоз. Как же прибавил Иванович по сравнению с самим собой весеннего образца! Манчини тут же перестроил команду на 4-3-3, добавив лишнюю фигуру в середину поля, чтобы разгрузить пару Краневиттер – Паредес. «Реал Сосьедаду» уже недоставало энтузиазма в атаке, правда, вышедший на замену Виллиан Жозе едва не пробил Лунёва со «второго этажа».

«Зенит» порадовал качественной игрой и победой, принёс очередные очки в пользу России. Улучшил свою статистику против испанцев. Команда Манчини единолично возглавила группу, а впереди – два матча с «Русенборгом».

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Реал Сосьедад ФК Зенит Роберто Манчини
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