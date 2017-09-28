Кокорин — за гамбургеры, а Дзюба — за пирожки. «Зенит» после победы

В матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы «Зенит» на своём поле обыграл «Реал Сосьедад». Дублем в очередной раз отметился Александр Кокорин. Петербургская команда одержала вторую победу на старте и стала единоличным лидером своей четвёрки.

«Игра Дзюбы постепенно улучшается»

Главный тренер «Зенита» остался доволен выступлением своей команды и объяснил на пресс-конференции, почему Артём Дзюба не сыграл с первых минут.

Баски получили свои три. Как «Зенит» переиграл «Реал Сосьедад» «Зенит» победил в «одном из самых сложных матчей сезона» и возглавил свою группу в Лиге Европы.

— Кокорин и Дзюба забили уже 15 мячей на двоих. Вам не кажется, что эта задача слишком легка для них? Может быть, стоит поднять планку?

— Довольно странный вопрос. Кокорин играет просто замечательно, в свой футбол. Игра Дзюбы тоже постепенно улучшается. Важно, что все сегодня сыграли в свой хороший футбол, что матч получился зрелищный и что мы выиграли, конечно.

— Почему Дзюба сегодня остался в запасе?

— Дзюба, Ерохин и Полоз не вышли в старте, потому что они играли четыре дня назад. Следующий матч уже через три дня, у нас плотный график, и мы можем их увидеть в следующей встрече. В матче с «Краснодаром» Дзюба получил небольшое повреждение колена и вплоть до полудня мы не могли понять, в нашем ли он распоряжении на эту игру.

— Сегодня впервые сыграли все пять аргентинцев. Как вам такой вариант?

— Для меня они все, можно сказать, россияне. Для меня не имеет значения национальность игрока, я ставлю тех, кто в оптимальных кондициях.

Гамбургеры Кокорина и пирожки Дзюбы

Накануне матча Роберто Манчини хвалил Артёму Дзюбу, признавшись, что ему начала нравится игра россиянина. Однако в старте на игру с «Реалом Сосьедад» Дзюбы не оказалось, он вышел только на замену. По всей видимости, из-за этого Артём вновь отказался разговаривать с прессой, использовав старый трюк. Форвард в ответ на просьбу об интервью сказал журналистам: «Опять пирожки. Рязанцев поставляет».

Видео можно посмотреть в «Твиттере» Дарьи Тубольцевой

Также «отмазался» от интервью Дзюба и после поражения в матче 1/16 финала Кубка России с «Динамо СПб». В следующий раз в микс-зону стоит захватить пирожки и угостить Артёма, чтобы было правдоподобно.

Александр Кокорин в этом сезоне практически никогда не отказывает в комментарии журналистам. Как-то корреспонденты ему сказали, что интервью благоприятно сказываются на его статистике. Александр, видимо, запомнил это.

— Довольны очень, всё хорошо идёт в Лиге Европы и в чемпионате России, — признался Александр. — Счастливы, что победа за победой идут.

— Что-нибудь особенное сегодня кушали? — решили журналисты поднять кулинарную тему.

— Как обычно сегодня кушали, у нас ограниченное питание. Если что-то хотим, не можем себе позволить.

— У вас в историях «Инстаграма» часто гамбургеры появляются. Разве вам можно их есть?

— У нас бывают взвешивания, к ним нужно подводить себя так, чтобы был свой вес. Если чуть больше, тебя накажут. А если всё нормально с весом, то ты можешь всё что угодно позволить себе, — улыбаясь ответил игрок.

— Какие мысли перед игрой с «Анжи», который здорово сыграл со «Спартаком»?

— Сейчас все проводят крутые матчи против «Спартака». Мысли у нас — завершить перед паузой отрезок на положительной ноте.

— С нетерпением ждёте возвращения в сборную?

— Конечно! Меня долгое время там не было, соскучился очень.

Не умеющие играть скучно. Команда, которая наверняка забьёт «Зениту» И уж точно пропустит.

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Андрей Лунёв, как и одноклубник, был доволен игрой.

— Эмоции положительные, полный стадион почти пришёл, — начал рассуждать голкипер «Зенита». — Мы показали качественный футбол. Может быть, не так много владели мячом, но всё делали хорошо. Главное — результат, обрадовали своих болельщиков. Перед матчем ожидали такой игры от «Реала Сосьедад», команда сильная, добротная.

— Как вам флешмоб с фонариками?

— Флешмоб на трибунах был очень крутой, наши болельщики — просто лучшие. В России даже рядом никого нет!

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Миха Мевля неожиданно сравнил «Реал Сосьедад» с «Краснодаром».

— Мы здорово начали матч, – сказал Мевля. – Быстро забили два гола, но всё-таки не смогли полностью сохранить концентрацию и до перерыва один раз пропустили.

— «Реал Сосьедад» – самый серьёзный соперник в группе?

— Каждый соперник серьезен. Но если говорить о качестве игры, то да – это очень сильная команда.

— Можете сравнить «Реал Сосьедад» с какими-нибудь российскими командами?

— Сложно сравнивать, потому что в России и Испании разные стили игры.

— Может быть, они похожи на «Краснодар» или «Спартак»?

— «Краснодар», наверное, играет похоже. Но мы-то обыграли и тех и других.

В стартовом составе «Зенита» на матч с «Реалом Сосьедад» оказалось пять аргентинцев, их и ждали испанские коллеги в мискт-зоне. Матиас Краневиттер, например, прямо со стадиона вышел в прямой эфир Marca. А Эмилиано Ригони признался, что для него было крайне важно забить первый гол.