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Текст: Сергей Титов
Фото: fclm.ru

Скорый Фернандеш. Самый быстрый хет-трик в истории Лиги Европы

И матч, сделанный «Локомотивом» за 17 минут.
29 сентября 2017, пятница. 00:22 Футбол
Лига Европы. Группа F. 2-й тур
28 сентября 2017, четверг. 22:05 МСК
Локомотив М
Москва, Россия
3 : 0
Фастав
Злин, Чехия
1:0 – Фернандеш – 2 (пен), 2:0 – Фернандеш – 6, 3:0 – Фернандеш – 17

Ману Фернандеш в большом порядке

Зависимость от настроения и периодически накрывающая хандра – пожалуй, единственная причина, почему расцвет карьеры Фернандеша проходит в России, а не в «Эвертоне» или «Валенсии», куда успел съездить Ману. Иногда он ленив, недорабатывает без мяча, и практически всегда – пробует кого-то обвести перед пасом. Но когда Фернандеш в порядке, он готов разорвать любого соперника, и матч с чешским «Фаставом», никогда ранее не выходившим в основную стадию еврокубков, стал для португальца одним из лучших в сезоне. Было ещё дерби в Тушино, но там Ману Фернандеш не забил три мяча к 17-й минуте.

Гол с пенальти, заработанного Алексеем Миранчуком в первой же атаке, задал настроение. Следующий удар Фернандешу организовал Эдер, редко рванув по правому краю и отдав умную передачу на центр штрафной – дальше последовал чёткий удар в противоход вратарю. На 17-й минуте Ману забил третий, причём ещё и сам организовал голевую атаку: черпаком забросил мяч в штрафную на Алексея Миранчука, резко открылся в штрафной и снова безжалостно пробил в касание.

Видео можно посмотреть в «Твиттере» РФПЛ

Если заделаться в статистик-наци, то хет-трик Ману Фернандеша – не самый быстрый в плане временной разницы между забитыми мячами: Клаудиу Кезеру из «Стяуа» три года назад уложился в 10 минут. Но если считать от стартового свистка, то никто не делал хет-трики в Лиге Европы быстрее Фернандеша. Более того, португалец мог забить третий мяч и раньше, на 13-й минуте – Алексей Миранчук организовал ему свидание с вратарём под углом.

Во всей истории Ману Фернандеша удивительно одно: чёрт, почему в сборную Португалии Фернанду Сантуш зовёт Эдера, а не его? Хотя ладно, сегодня даже Эдер не был настолько бесполезен, как в первых матчах за «Локо» в Премьер-Лиге. Долгожданный гол явно придал форварду уверенности.

Видео можно посмотреть в «Твиттере» РФПЛ

Еврокубковый опыт – важная штука

После матча в Копенгагене игроки «Локо» отмечали, что нельзя называть их группу самой слабой в Лиге Европы – правильнее называть ровной. Однако таблица группы после двух стартовых матчей отражает ситуацию: «Локомотив», обладающий более-менее опытным на уровне еврокубков подбором игроков и подошедший к старту турнира в лучшей форме – единственная команда группы, забившая хоть что-то.

Причём второй и третий голы красно-зелёных пришли на волне позитива, захлестнувшей команду после первого мяча, а он получился откровенно дурацким для «Фастава»: защитник Зоран Гайич слишком мягко пытался зацепить Алексея Миранчука за майку до штрафной, а потом не рассчитал ситуацию и решил впечатать 59-му номеру «Локо» бутсой по лицу. Одна позиционная ошибка, затем ошибка с устранением ошибки, следом ещё одна – Гайича накрыл принцип домино. Как и весь «Фастав», поднявшийся на ноги только при счёте 0:3. С командой, где самый опытный еврокубковый боец – спортивный директор Зденек Грыгера, вряд ли могло случиться по-другому.

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Даже чехи грабят центр поля «Локомотива»

При явной разнице в классе «Фастав» всё равно заставил «Локомотив» нервничать. Чехам достаточно было дождаться, пока «железнодорожники» большими силами пойдут в атаку, перевести мяч в центральную зону и наслаждаться громадными коридорами перед собой. До выходов 5 в 1 или 4 в 2 не доходило, но «Злин» спокойно мог выкатиться тройкой на тройку защитников «Локомотива», пока Игнатьев пешком возвращался назад, а Денисов и Тарасов дышали чехам в спины. У «Фастава» удавалось даже создавать моменты, покалывая болевые точки красно-зелёных: в одном из моментов чехи покатили атаку по флангу Игнатьева, отдали мяч Железнику на линию штрафной, и там, где игрока должен накрывать хотя бы один опорник, лучший игрок «Фастава» остался в одиночестве.

Показательно, что даже середняк чемпионата Чехии смог разбить опорную зону с Игорем Денисовым и Тарасовым. Позиционные ошибки свойственны обоим, и они скорее вредят друг другу, а не дополняют (да и как могут дополнять друг друга одноплановые игроки). Печально, но когда вместо Тарасова выходит Антон Миранчук, центр «Локомотива» ещё больше теряет в игровой дисциплине, что проявляется в матчах РФПЛ ещё более отчётливо. Понятно, что после 3:0 с «Фаставом» надо говорить о позитивных моментах, но негативных при переходе из атаки в оборону было слишком много.

Левый защитник Лысов – зачем?

И ещё одно персональное наблюдение, уже сформированное за несколько матчей. Юрий Сёмин может делить левый край защиты между Виталием Денисовым и Мацеем Рыбусем, чьи возможности тренер не знал до трансфера поляка в «Локомотив» (да, это странно, но факт). Однако в схеме 4-2-3-1 Сёмин выпускает левым защитником номинального вингера Михаила Лысова, тогда как Денисов смотрит матч со скамейки. Вопрос знатокам: зачем?

Очень странно смотрится патологическая нелюбовь Лысова ко включениям в атаку. Возможно, молодой фланговый игрок пока мандражирует, но Владислав Игнатьев, тоже переживший трансформацию из крайнего полузащитника в крайнего защитника, на его фоне смотрится монстром. Если Лысов вернётся в атакующую группу, вряд ли он будет нестись вперёд так же сдержанно.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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