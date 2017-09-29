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Александр Кокорин, «Зенит»
Текст: «Чемпионат»
Фото: РИА Новости

Молниеносный Фернандеш и серийный Кокорин. Главное — в обзоре дня

«Локомотив» и «Зенит» одержали победы в Лиге Европы, Анчелотти потерял работу в «Баварии», а Ребров имеет шанс обойтись без операции.
29 сентября 2017, пятница. 00:35 Футбол

Дубль Кокорина помог «Зениту» обыграть «Реал Сосьедад»

В матче 2-го тура группы L Лиги Европы «Зенит» на стадионе «Санкт-Петербург» обыграл со счётом 3:1 «Реал Сосьедад».

Лига Европы. Группа L. 2-й тур
28 сентября 2017, четверг. 20:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
3 : 1
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян, Испания
1:0 – Ригони – 5, 2:0 – Кокорин – 24, 2:1 – Льоренте – 41, 3:1 – Кокорин – 60

Российской команде удалось быстро открыть счёт — уже на 5-й минуте отличился Эмилиано Ригони. На 24-й минуте Александр Кокорин воспользовался ошибкой голкипера гостей и сделал счёт 2:0. В конце первого тайма испанский коллектив один мяч отыграл — головой в ворота Андрея Лунёва мяч переправил Диего Льоренте. Окончательный результат на 60-й минуте установил Кокорин, замкнувший подачу в исполнении Бранислава Ивановича.

«Зенит» одержал вторую победу на старте группового этапа Лиги Европы и стал единоличным лидером своей группы.

М. Фернандеш — автор самого быстрого хет-трика в истории Лиги Европы

Мануэл Фернандеш стал автором самого быстрого хет-трика в истории Лиги Европы. Португальский футболист забил три гола в первые 17 минут матча 2-го тура группового этапа турнира с чешским «Фаставом». Предыдущим автором самого быстрого хет-трика в Лиге Европы был Стефанос Атанасиадис (ПАОК) (28 минут).

Россия снова укрепила позиции в рейтинге ассоциаций УЕФА

По итогам этой еврокубковой недели Россия вновь увеличила отрыв от Португалии, занимающей седьмое место в рейтинге УЕФА, и немного приблизилась к Франции, идущей пятой.

Рейтинг ассоциаций УЕФА

1. Испания — 92,855
2. Англия — 66,462
3. Италия — 64,916
4. Германия — 63,998
5. Франция — 49,248
6. Россия — 46,382
7. Португалия — 42,248
8. Бельгия — 37,100

Россия: ЦСКА проиграл «Манчестер Юнайтед» (1:4), «Спартак» сыграл вничью с «Ливерпулем» (1:1), «Зенит» был сильнее «Реала Сосьедад» (3:1), а «Локомотив» разгромил «Фастав» (3:0). Это принесло в копилку России 1,000 балла, и в общей сложности у страны теперь 46,382 балла.

Португалия: «Порту» уверенно обыграл «Монако» (3:0), «Бенфика» проиграла «Базелю» (0:5), «Спортинг» уступил «Барселоне» (0:1), «Витория Гимарайнш» проиграл «Коньяспору» (1:2), а «Брага» вырвала победу у «Истанбул Башакшехир» (2:1). Они принесли своей ассоциации 0,666 балла. В сумме у Португалии стало 42,248 балла.

Франция: «Монако» проиграл «Порту» (0:3), «ПСЖ» разгромил «Баварию» (3:0), «Ницца» с тем же счётом обыграла «Витесс» (3:0), «Марсель» уступил «Ред Булл Зальцбург» (0:1), а «Лион» сыграл вничью с «Аталантой» (1:1). Таким образом, в активе французской ассоциации стало на 0,833 балла больше, в сумме — 49,248.

«Бавария» объявила об отставке Анчелотти

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти отправлен в отставку. Информация появилась на официальном сайте мюнхенского клуба. Причиной увольнения 58-летнего специалиста послужило поражение от «ПСЖ» (0:3) в матче второго тура группового турнира Лиги чемпионов.

Вместе с Карло Анчелотти команду покинули и все его помощники. Как сообщалось ранее, временно исполнять обязанности главного тренера будет 40-летний Вилли Саньоль, которому предстоит готовить «Баварию» к матчу 7-го тура Бундеслиги с «Гертой».

Карло Анчелотти руководил «Баварией» с лета 2016 года. Под его руководством мюнхенцы выиграли чемпионат Германии сезона-2016/17 и дважды Суперкубок страны.

Жеребьёвка квалификации Евро-2020 состоится в декабре 2018 года в Дублине

Стало известно место проведения жеребьёвки квалификационного раунда чемпионата Европы 2020 года. Церемония состоится 2 декабря 2018 года и пройдёт в столице Ирландии – Дублине. Об этом говорится на официальном сайте ассоциации футбола Ирландии.

Напомним, что чемпионат Европы 2020 года впервые пройдёт в 13 городах, включая Санкт-Петербург. Также матчи чемпионата Европы примут Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Копенгаген, Бухарест, Амстердам, Дублин, Бильбао, Будапешт, Брюссель и Глазго.

Полуфинал и финал чемпионата Европы состоятся в Лондоне.

Вратарю «Спартака» Реброву, получившему травму, не потребуется операция

Сегодня голкипер «Спартака» Артём Ребров, получивший повреждение в домашнем матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (1:1), прошёл дополнительное обследование. После него стало известно, что у спартаковца частичное повреждение связок правого коленного сустава.

«Операция вратарю не потребуется. Между тем в игре с «Уралом» он принять участие не сможет», — говорится на официальном сайте столичного клуба.

Голкипер во втором тайме в игровом моменте получил повреждение и был вынужден покинуть поле, уступив своё место Алескандру Селихову.

«Реал» объявил о договорённости с Асенсио о продлении контракта

«Реал» и полузащитник Марко Асенсио договорились о продлении контракта. Как сообщает официальный сайт мадридского клуба, новое соглашение 21-летнего хавбека рассчитано до 30 июня 2023 года.

29 октября в пресс-центре стадиона «Сантьяго Бернабеу» Асенсио поставит подпись под новым контрактом.

Предыдущий договор Асенсио с «Реалом» истекал в 2020 году. Как сообщалось ранее, сумма отступных в новом контракте футболиста будет увеличена до € 500 млн.

В нынешнем сезоне испанский полузащитник провёл за «Реал» 10 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и сделал один голевой пас.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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