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Текст: Марк Бессонов
Фото: Reuters

Что творилось в Европе, пока «Зенит» и «Локомотив» избивали своих гостей

Фанаты «Кёльна» чуть не сожгли родной стадион, а болельщики «Ниццы» 10 минут находились в кромешной темноте.
29 сентября 2017, пятница. 08:00 Футбол

На стадионе в Ницце погас свет

На 52-й минуте матча между «Ниццей» и голландским «Витессом» «Стад де Нис» погрузился в темноту. Проблемы с освещением исправили через 10 минут, так что Балотелли и компания продолжили развлекать публику с лазурного берега. Дубль Плеа и гол Аллана Сен-Максимена точно подняли настроение местным жителям. А погасший свет – лишь яркая (в буквальном смысле не очень) краска, которая запомнится надолго. Не всякий раз остаёшься в такой интимной обстановке с любимой командой.

Лига Европы. Группа K. 2-й тур
28 сентября 2017, четверг. 20:00 МСК
Ницца
Ницца, Франция
3 : 0
Витесс
Арнем, Нидерланды
1:0 – Плеа – 16, 2:0 – Сент-Максимен – 45, 3:0 – Плеа – 82

«БАТЭ» не побоялся «Арсенала»

Даже при счёте 0:3 и 1:4. Молодёжь Венгера не оставила шансов белорусам, с первых минут прибрав игру к многомиллионным ногам. Парни из Борисова могли ответить только звериной страстью и желанием не разочаровать своих поклонников. По возможности посмотрите на забитые голы БАТЭ и поймёте, о чём речь. Это оголённое, не прикрытое академичностью желание играть и бороться, несмотря ни на что.

Лига Европы. Группа H. 2-й тур
28 сентября 2017, четверг. 20:00 МСК
БАТЭ
Борисов, Беларусь
2 : 4
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 – Уолкотт – 9, 0:2 – Уолкотт – 22, 0:3 – Холдинг – 25, 1:3 – Иванич – 28, 1:4 – Жиру – 49 (пен), 2:4 – Гордейчук – 67

«Заря» устроила сенсацию

А вот «Заря» показала, как записной аутсайдер может играть на выезде. Спокойно, с толком, с расстановкой (не считая первых минут, когда Икер Муньяин упорно не хотел забивать). Забив свой гол после углового, футболисты из Луганска не стушевались и перед большой аудиторией «Сан-Мамес» уверенно довели дело до финального свистка. В общем, баскам вчера неплохо досталось от славянских команд.

Лига Европы. Группа J. 2-й тур
28 сентября 2017, четверг. 20:00 МСК
Атлетик Б
Бильбао, Испания
0 : 1
Заря
Луганск, Украина
0:1 – Харатин – 26
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«Зенит» победил в «одном из самых сложных матчей сезона» и возглавил свою группу в Лиге Европы.

Кстати, в этой группе вообще творится какая-то аномалия. Разобравший по кирпичикам в прошлом туре «Зарю» скромный «Эстерсунд» на этот раз снял скальп с пожаловавшей в Швецию «Герты». И вновь сделал это эффектно.

Лига Европы. Группа J. 2-й тур
28 сентября 2017, четверг. 20:00 МСК
Эстерсунд
Эстерсунд, Швеция
1 : 0
Герта
Берлин, Германия
1:0 – Нури – 22 (пен)

Бендтнер подтвердил звание лорда

Никлас Бендтнер забил пятый мяч в третьем матче за «Русенборг» и принёс своей команде победу над «Вардаром». На секундочку, в следующем туре Лиги Европы против Бендтнера придётся работать защитникам «Зенита». Хотя возможно, что в новом сезоне «Игры престолов» роль верховного лорда отведут Никласу, и ему снова будет немного не до футбола. А пока – наслаждайтесь его игрой.

Лига Европы. Группа L. 2-й тур
28 сентября 2017, четверг. 20:00 МСК
Русенборг
Тронхейм, Норвегия
3 : 1
Вардар
Скопье, Македония
1:0 – Бендтнер – 25 (пен), 2:0 – Конрадссен – 56, 3:0 – Хеденстад – 68, 3:1 – Фелипе – 90+1

Нагельсманн думами в «Баварии»?

Может, и правда Юлиан Нагельсман уже навострил уши в «Баварию», где появилось свободное рабочее место после ухода Карло Анчелотти? Иначе чем объяснить второй подряд провал «Хоффенхайма» в Лиге Европы? Забив уже на второй минуте, немцы расслабились и позволили «Лудогорцу» вернуться в игру. Болгарам только того и надо было. Волевая победа 2:1 – получите и распишитесь.

Лига Европы. Группа C. 2-й тур
28 сентября 2017, четверг. 22:05 МСК
Лудогорец
Разград, Болгария
2 : 1
Хоффенхайм
Зинсхайм, Германия
0:1 – Кадержабек – 2, 1:1 – Дяков – 46, 2:1 – Лукоки – 72

Кутроне спасает ваши ставки

И если после домашнего поражения от «Браги» в первом туре вы уже могли убедиться, что на «Хоффенхайм» в еврокубках лучше не ставить, то на «Милан» любители экспрессов уж наверняка зарядили. Если среди вас такие есть, благодарите молодого форварда Патрика Кутроне – он спас ваши ставки. Россонери спокойно вели матч к победе над «Риекой», пока не получили два мяча в концовке. Но на четвёртой добавленной минуте Кутроне устроил всем голливудскую развязку, а любителей ставок заставил положить обратно ещё не открытую склянку с валидолом.

Лига Европы. Группа D. 2-й тур
28 сентября 2017, четверг. 22:05 МСК
Милан
Милан, Италия
3 : 2
Риека
Риека, Хорватия
1:0 – Силва – 14, 2:0 – Мусаккио – 53, 2:1 – Акости – 84, 2:2 – Элез – 90 (пен), 3:2 – Кутроне – 90+4
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Руни не спасает «Эвертон»

Про это даже и говорить нет особого смысла. «Эвертону» просто не нужна Лига Европы, и он её со спокойной душой сливает, чтобы сосредоточиться на АПЛ.

Лига Европы. Группа E. 2-й тур
28 сентября 2017, четверг. 22:05 МСК
Эвертон
Ливерпуль, Англия
2 : 2
Аполлон Л
Лимасол, Кипр
0:1 – Сардинеро – 12, 1:1 – Руни – 21, 2:1 – Влашич – 66, 2:2 – Юсте – 88
Удаления: нет – Роберж, 86

Фанаты «Кёльна» снова жгут

На этот раз уже дома. Чуть не разгромившие Лондон две недели назад болельщики «козлов» устроили сумасшедшее пирошоу на матче с «Црвеной Звездой», фанаты которой сам знают толк в пожарах на стадионах.

Санкции от УЕФА, конечно, последуют, но вряд ли клуб будет сильно журить тех, кто пришёл поддержать команду. Яркая поддержка фанатов – единственное, чем пока цепляет «Кёльн» в еврокубках. Результаты пока ну очень унылые.

Лига Европы. Группа H. 2-й тур
28 сентября 2017, четверг. 20:00 МСК
Кёльн
Кёльн, Германия
0 : 1
Црвена Звезда
Белград, Сербия
0:1 – Боакье – 30

«Партизан» беспомощен без своих болельщиков

У фанатов «Црвены Звезды» минувшим вечером был прекрасный повод как следует погулять. Мало того что их команда неожиданно одолела на выезде «Кёльн», так ещё и главный неприятель – «Партизан» — жутко опозорился в домашнем матче с киевским «Динамо».

При пустых трибунах (команда обязана сыграть два матча без зрителей за беспорядки фанатов в матчах с «Будучностью» и «Олимпиакосом) «Партизан» вёл 2:0, но во втором тайме команду будто подменили, и киевляне разнесли сербов. Хорошо, что «гробари» не видели этот стыд своими глазами, иначе игра могла бы и не дойти до финального свистка.

Лига Европы. Группа B. 2-й тур
28 сентября 2017, четверг. 22:05 МСК
Партизан
Белград, Сербия
2 : 3
Динамо К
Киев, Украина
1:0 – Ожегович – 34, 2:0 – Тавамба – 42, 2:1 – Мораес – 54 (пен), 2:2 – Буяльский – 68, 2:3 – Мораес – 84
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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