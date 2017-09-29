Что творилось в Европе, пока «Зенит» и «Локомотив» избивали своих гостей

На стадионе в Ницце погас свет

На 52-й минуте матча между «Ниццей» и голландским «Витессом» «Стад де Нис» погрузился в темноту. Проблемы с освещением исправили через 10 минут, так что Балотелли и компания продолжили развлекать публику с лазурного берега. Дубль Плеа и гол Аллана Сен-Максимена точно подняли настроение местным жителям. А погасший свет – лишь яркая (в буквальном смысле не очень) краска, которая запомнится надолго. Не всякий раз остаёшься в такой интимной обстановке с любимой командой.

«БАТЭ» не побоялся «Арсенала»

Даже при счёте 0:3 и 1:4. Молодёжь Венгера не оставила шансов белорусам, с первых минут прибрав игру к многомиллионным ногам. Парни из Борисова могли ответить только звериной страстью и желанием не разочаровать своих поклонников. По возможности посмотрите на забитые голы БАТЭ и поймёте, о чём речь. Это оголённое, не прикрытое академичностью желание играть и бороться, несмотря ни на что.

«Заря» устроила сенсацию

А вот «Заря» показала, как записной аутсайдер может играть на выезде. Спокойно, с толком, с расстановкой (не считая первых минут, когда Икер Муньяин упорно не хотел забивать). Забив свой гол после углового, футболисты из Луганска не стушевались и перед большой аудиторией «Сан-Мамес» уверенно довели дело до финального свистка. В общем, баскам вчера неплохо досталось от славянских команд.

Баски получили свои три. Как «Зенит» переиграл «Реал Сосьедад» «Зенит» победил в «одном из самых сложных матчей сезона» и возглавил свою группу в Лиге Европы.

Кстати, в этой группе вообще творится какая-то аномалия. Разобравший по кирпичикам в прошлом туре «Зарю» скромный «Эстерсунд» на этот раз снял скальп с пожаловавшей в Швецию «Герты». И вновь сделал это эффектно.

Бендтнер подтвердил звание лорда

Никлас Бендтнер забил пятый мяч в третьем матче за «Русенборг» и принёс своей команде победу над «Вардаром». На секундочку, в следующем туре Лиги Европы против Бендтнера придётся работать защитникам «Зенита». Хотя возможно, что в новом сезоне «Игры престолов» роль верховного лорда отведут Никласу, и ему снова будет немного не до футбола. А пока – наслаждайтесь его игрой.

Нагельсманн думами в «Баварии»?

Может, и правда Юлиан Нагельсман уже навострил уши в «Баварию», где появилось свободное рабочее место после ухода Карло Анчелотти? Иначе чем объяснить второй подряд провал «Хоффенхайма» в Лиге Европы? Забив уже на второй минуте, немцы расслабились и позволили «Лудогорцу» вернуться в игру. Болгарам только того и надо было. Волевая победа 2:1 – получите и распишитесь.

Кутроне спасает ваши ставки

И если после домашнего поражения от «Браги» в первом туре вы уже могли убедиться, что на «Хоффенхайм» в еврокубках лучше не ставить, то на «Милан» любители экспрессов уж наверняка зарядили. Если среди вас такие есть, благодарите молодого форварда Патрика Кутроне – он спас ваши ставки. Россонери спокойно вели матч к победе над «Риекой», пока не получили два мяча в концовке. Но на четвёртой добавленной минуте Кутроне устроил всем голливудскую развязку, а любителей ставок заставил положить обратно ещё не открытую склянку с валидолом.

«Милан» накупил игроков на 220 миллионов. Но до величия далеко Сергей Титов – о первой сокрушительной оплеухе для россонери.

Руни не спасает «Эвертон»

Про это даже и говорить нет особого смысла. «Эвертону» просто не нужна Лига Европы, и он её со спокойной душой сливает, чтобы сосредоточиться на АПЛ.

Фанаты «Кёльна» снова жгут

На этот раз уже дома. Чуть не разгромившие Лондон две недели назад болельщики «козлов» устроили сумасшедшее пирошоу на матче с «Црвеной Звездой», фанаты которой сам знают толк в пожарах на стадионах.

Санкции от УЕФА, конечно, последуют, но вряд ли клуб будет сильно журить тех, кто пришёл поддержать команду. Яркая поддержка фанатов – единственное, чем пока цепляет «Кёльн» в еврокубках. Результаты пока ну очень унылые.

«Партизан» беспомощен без своих болельщиков

У фанатов «Црвены Звезды» минувшим вечером был прекрасный повод как следует погулять. Мало того что их команда неожиданно одолела на выезде «Кёльн», так ещё и главный неприятель – «Партизан» — жутко опозорился в домашнем матче с киевским «Динамо».

При пустых трибунах (команда обязана сыграть два матча без зрителей за беспорядки фанатов в матчах с «Будучностью» и «Олимпиакосом) «Партизан» вёл 2:0, но во втором тайме команду будто подменили, и киевляне разнесли сербов. Хорошо, что «гробари» не видели этот стыд своими глазами, иначе игра могла бы и не дойти до финального свистка.