Старая школа рухнула. Что значит увольнение Карло Анчелотти

Возможно, «Бавария» сделала лучше для себя. Но она точно сделала лучше для немецкого футбола.

Карло Анчелотти бесславно закончил свою карьеру в «Баварии». Решение можно называть слишком резким, скоропалительным, но из всех тренеров топ-клубов именно под Анчелотти кресло шаталось сильнее всего. Папа Карло поплыл – баварцы перестали бежать (хотя физика и интенсивность всегда были главными отличительными чертами немецких команд), попали в стадию застоя, стали играть с неизменным планом и тактикой, а игроки в раздевалке окончательно перестали его понимать. Томасу Мюллеру не хватило года, чтобы доказать, насколько тяжело вылепить из него правого инсайда, но даже критика Анчелотти через прессу не помогла: в Париже тренер всё равно поставил Мюллера на фланг. Там же Папа Карло оставил в запасе Хуммельса, Рибери и Роббена, ключевых игроков «Баварии» даже в своём возрасте – поплыл окончательно.

«Бавария» была не так плоха в Париже, чтобы получить 0:3, но вопросы в духе «Может, стоило подождать?» нужно рубить на корню. Анчелотти не справился с перестройкой команды, да и не мог справиться, учитывая его предыдущий опыт. Карло – тренер старой школы, не забивающий себе голову тактикой и развитием молодых футболистов, вся его работа заключается в создании положительного микроклимата и философии Константина Бескова: «Подобрать и расставить». Молодёжь вроде Ренату Саншеша или Кингсли Комана в лучшем случае застыла в развитии, а доверие тренеру в раздевалке было подорвано. Для Анчелотти, у которого микроклимат — базис каждой команды, это приговор к отставке.

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Может, позже мы узнаем, что «Бавария» проиграла с отставкой Анчелотти, отправила сезон в мусорную корзину, или внезапный временщик Вилли Саньоль вдруг справится с управлением большой командой (а его занесло на поворотах во второй сезон работы с «Бордо»). Но очевидно, кто выиграет от отставки Анчелотти точно.

Немецкий футбол.

Вышедший из тюрьмы Ули Хёнесс, вернувший себе статус президента «Баварии» прошлой осенью, – ярый фанат идеи, что «Бавария» должна собирать сливки немецкого футбола. При Хёнессе клуб соблюдал национальную идентичность, приглашая игроков калибра Клозе, Подольски и выращивая своих крутых немцев, вроде того же Мюллера. Идентичность исчезла, когда в Мюнхен приехал Хосеп Гвардиола, а из колошматящей машины «Бавария» превратилась в утончённый, украшенный бантиками механизм. Но сейчас наступило время отката на старые настройки. Ключевыми игроками «Баварии» должны стать немцы – такие, как Никлас Зюле и Себастьян Руди, пришедшие летом из «Хоффенхайма» (чёрт, опять эта «Бавария» ослабляет конкурентов!). Тренером новой «Баварии» – тоже немец.

И здесь Папа Карло изначально оказался в дурацком, проигрышном положении. Анчелотти стал значительно ближе к отставке не в тот день, когда снова поставил Томаса Мюллера инсайдом или не стал успокаивать Франка Рибери, психовавшего из-за замены в матче с «Андерлехтом». Анчелотти попал под удар, когда нахальное интервью дал Юлиан Нагельсман. В свои 30 он открыто признаётся в любви к «Баварии», говорит о переезде в Мюнхен, где строят дом для его семьи, и прямым текстом напрашивается в клуб: «У меня счастливая жизнь, но «Бавария» сделала бы её ещё счастливее».

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Прямо сейчас Папа Карло может остудить Нагельсмана количеством трофеев на полке, но толпа молодых тренеров, задающих тон современной Бундеслиге, сожрала Анчелотти. Бундеслига стала одной из двух самых хардкорных лиг мира в плане тактики, темпа игры, вовлечения науки в футбол. Новости из «Хоффенхайма», где Нагельсман следит за занятиями команды с iPad, а на базе установлена громадная видеостена, скоро станут для Германии обычными историями.

Анчелотти на фоне таких тренеров – динозавр. Лучшая тактическая перестановка Карло за сезон с лишним – нахождение правильного места на поле для Тьяго Алькантары, игравшего у Гвардиолы не очень много. Правда, осенью Анчелотти попробовал подвинуть Тьяго в опорную зону, откуда разгонял атаки Хаби Алонсо, и эксперимент провалился с треском. Ввод свежей крови провален: весной «Бавария» играла в Лиге чемпионов с 30-летним стартовым составом, а летом вместо того, чтобы развивать Ренату Саншеша, Анчелотти сплавил португальца к своему бывшему помощнику Полу Клементу в «Суонси».

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Хватит экспериментов. Следующим тренером «Баварии» должен быть немец, и обязательно тот, кто отвечает требованиям современной Бундеслиги. Нагельсман, работающий с «Хоффенхаймом», или Томас Тухель, по схожим принципам тренировавший Дортмунд, – нет разницы. «Баварии» нужен коуч, олицетворяющий немецкий футбол: дотошный, засыпающий с мыслями о тактических схемах, фанатеющий от новых технологий, активно вводящий в состав молодёжь. Нужен немецкий Гвардиола. А Бундеслиге — тренер, способный прививать такие идеи в главном клубе чемпионата.

С отставкой Анчелотти старая тренерская школа в Германии официально рухнула. Время таких тренеров ушло, и Германия ожидаемо признала это первой. В других чемпионатах рано или поздно случится то же самое: Бундеслига часто опережает время.