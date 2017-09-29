Получите бонус до 10 000 рублей! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Болельщики «Локомотива»
Текст: Константин Лесик
Фото: РИА Новости

Коэффициенты УЕФА. Россия круче Испании и Германии

Российские клубы на неделе оказались лучше Португалии и Франции. А по общему количеству очков в сезоне мы вообще четвёртые.
29 сентября 2017, пятница. 10:31 Футбол

Россия

Прошедшая неделя для российских клубов в еврокубках завершилась на твердую четвёрку с плюсом. «Локомотив» и «Зенит» добились рабочих побед в Лиге Европы, а «Спартак» выстоял в матче с «Ливерпулем». Не смог набрать очков только ЦСКА, пострадавший от «Манчестер Юнайтед» во главе с Ромелу Лукаку. В итоге российская копилка в таблице пополнилась ровно на один балл.

Да, этот результат хуже, чем в первом туре, когда наша четвёрка привезла с гостевых игр сразу 1,2 очка. Однако общий уровень соперников в этот раз был заметно выше, и набранный балл можно, безусловно, считать локальным успехом.

Добавляет оптимизма и общий результат российских команд. 5,600 балла – это уже больше, чем половина нашего среднего показателя за цикл.

Более того, в этом сезоне наши клубы пока имеют четвёртый показатель. Лидирует Испания, на третьем месте Англия. Вторую строчку неожиданно занимает любящий огорчать российских болельщиков Кипр.

КлубТурнирСоперникСчётОчкиКоэф
«Спартак»ЛЧ«Ливерпуль» (Англия)1:1 д10,200
ЦСКАЛЧ«МЮ» (Англия)1:4 д00,000
«Локомотив»ЛЕ«Фастав» (Чехия)3:0 д20,400
«Зенит»ЛЕ«Реал Сосьедад» (Испания)3:1 д20,400

Итого: очки — 5, коэффициент — 1,000

Франция

Переход Неймара в «ПСЖ», повлекший за собой ряд футбольных и не очень событий, медленно стягивает значительную часть медийного поля в сторону Лиги 1. Франция, которую не так давно «выдворили» из ведущей пятёрки европейских чемпионов, кажется, возвращается на упущенную позицию.

Однако цифры её не отпускают. К идущей шестой России представители Лиги 1 гораздо ближе, чем к расположившейся на четвёртой строчке Германии. Судите сами: до нижней позиции французам 2,866 очка, до верхней – 14,750.

Вот и в этом туре, несмотря на разгромную победу «ПСЖ» над «Баварией» со счётом 3:0, клубы пятого по силе чемпионата Европы принесли в копилку страны очков меньше, чем российские – 0,833.

Оставив за скобками звёздных парижан, получаем гораздо более скромную картину: «Монако» проиграл «Порту» (0:3), «Ницца» с тем же счётом обыграла «Витесс» (3:0), «Марсель» уступил «Ред Булл Зальцбург» (0:1), а «Лион» сыграл вничью с «Аталантой» (1:1).

Что касается различия в таблице между пятой и шестой строчками, то она не так ощутима, как, например, у шестой и седьмой позиций. Разница лишь в том, что бронзовый призёр чемпионата Франции начнёт следующий сезон Лиги чемпионов с раунда плей-офф, а обладатель аналогичных наград РФПЛ – с третьего квалификационного.

Но всё-таки говорить о борьбе с Францией пока рано. Три очка за остаток сезона будет отыграть невероятно сложно, да и сгорит у нас в следующем году на два очка больше. На данном этапе важнее обезопасить себя от Португалии.

КлубТурнирСоперникСчётОчкиКоэф
«Монако»ЛЧ«Порту» (Португалия)0:3 д00,000
«ПСЖ»ЛЧ«Бавария» (Германия)3:0 д20,333
«Лион»ЛЕ«Аталанта» (Италия)1:1 д10,167
«Ницца»ЛЕ«Витесс» (Нидерланды)3:0 д20,333
«Марсель»ЛЕ«Ред Булл Зальцбург» (Австрия)0:1 г00,000

Итого: очки — 5, коэффициент — 0,833

Португалия

И российским клубам это с лёгкостью удаётся. После второго тура еврокубов отрыв нашей ассоциации от ближайших преследователей впервые за долгое время составил больше четырёх очков.

На этой неделе португальские клубы выступили средне: «Порту» уверенно обыграл «Монако» (3:0), «Бенфика» проиграла «Базелю» (0:5), «Спортинг» уступил «Барселоне» (0:1), «Витория Гимарайнш» проиграл «Коньяспору» (1:2), а «Брага» вырвала победу у «Истанбул Башакшехир» (2:1). Они принесли своей ассоциации 0,666 балла.

Заметно улучшить положение страны с Пиренейского полуострова мог синхронный выход «Спортинга», «Бенфики» и «Порту» в 1/8 финала Лиги чемпионов, что принесло бы солидное количество бонусных баллов, однако неплохие шансы на продолжение борьбы в главном клубном турнире Старого Света имеют только «драконы». «Бенфика» подходит к спаренным матчам с «Манчестер Юнайтед» с двумя поражениями от прямых конкурентов – «Базеля» и ЦСКА, а «Спортинг» устремил взор на Лигу Европу уже после жеребьёвки, оказавшись в одном квартете с «Барселоной» и «Ювентусом».

Всё идёт к тому, что тройное представительство Португалии в групповом этапе Лиги чемпионов не повторится как минимум в ближайшие два года. Но нам хочется верить, что это продлится гораздо дольше.

КлубТурнирСоперникСчётОчкиКоэф
«Спортинг»ЛЧ«Барселона» (Испания)0:1 д00,000
«Бенфика»ЛЧ«Базель» (Швейцария)0:5 г00,000
«Порту»ЛЧ«Монако» (Франция)3:0 г20,333
«Брага»ЛЕ«Истамбул Башакшехир» (Турция)2:1 д20,333
«Гимарайнш»ЛЕ«Коньяспор» (Турция)1:2 г00,000

Итого: очки — 4, коэффициент — 0,666

Суммарная таблица коэффициентов УЕФА за последние пять сезонов

Страна13/1414/1515/1616/1717/18СуммаКлубыЛЧЛЕ
1. Испания23.00020.21423.92820.1425.57192.8557/743
2. Англия16.78513.57114.25014.9286.92866.4627/743
3. Италия14.16619.00011.50014.2506.00064.9166/643
4. Германия14.71415.85716.42814.5712.42863.9986/743
5. Франция8.50010.91611.08314.4164.33349.2485/633
6. Россия10.4169.66611.5009.2005.60046.3824/533
7. Португалия9.9169.08310.5008.0834.66642.2485/623
8. Бельгия6.4009.6007.40012.5001.20037.1002/523
9. Украина7.83310.0009.8005.5003.40036.5333/523
10. Турция5.9166.0006.6009.7003.00032.0003/523
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
ПФК ЦСКА ФК Зенит ФК Локомотив ФК Спартак Лига Европы Лига чемпионов — Футбол
Новости. Футбол
29 сентября 2017, пятница
11:00 Кокорин и Фернандеш — претенденты на звание лучшего игрока недели Лиги Европы
10:58 У сборной России появился официальный аккаунт в соцсети «ВКонтакте»
10:47 Хохлов: «Зенит» и Манчини просто обескуражили «Реал Сосьедад»
10:46 Тренер «Партизана»: первый гол киевского «Динамо» нас надломил
10:32 Давид Сильва в 2018 году может перейти в «Милан»
10:27 Мораес: счёт 0:2 после первого тайма в Белграде был для «Динамо» К неожиданным
10:22 «Ростов» уступил «СКА-Хабаровск» в молодёжном первенстве, доигрывая вдевятером
10:08 Раш: «Ливерпуль» должен научиться играть на ноль
10:05 Анчелотти может продолжить тренерскую карьеру в Англии
10:00 Разукрашенный фанат и удар Миранчуку по лицу. Фотообзор матча «Локо» — «Фастав»
09:58 Кутроне: моя цель — забивать голы и помогать «Милану». Это я и сделал
09:48 Володько: чёрт знает, с чем связан начальный мандраж БАТЭ в игре с «Арсеналом»
09:45 Фернандо Торрес: «Челси» является претендентом на победу на всех турнирах
09:35 Нападающий Писарро продолжит карьеру в «Кёльне»
09:34 Дзола: на сегодняшний день Мората не достиг уровня Диего Косты
09:33 Холдинг: я на седьмом небе от счастья, это первый мяч за «Арсенал»
09:32 Монтелла: такая победа — большой шаг вперёд для «Милана»
09:30 Сидорчук: не помню, когда замены настолько усиливали игру киевского «Динамо»
09:09 Буяльский: киевскому «Динамо» надо придумать в начале матча какой-то геморрой
09:06 Роналду хочет зарабатывать € 35-40 млн в год, «Реал» предлагает € 25 млн в год
09:03 Экс-защитник «МЮ» и «Реала» Хайнце возглавит аргентинский клуб «Сан-Лоренсо»
08:30 Аленичев: у «Спартака» должно взыграть самолюбие
08:28 Маркос Льоренте: «Золотого мяча» достоин Роналду, он и выиграет трофей
08:20 «Милан» выразил поддержку Монтелле и не планирует приглашать Анчелотти
08:01 Варан очень доволен, что у него были сложные времена в «Реале»
08:00 Лам: кое-что определённо изменил бы в менеджменте «Баварии»
07:35 Драгун: наверное, матч БАТЭ и «Арсенала» получился весёлым
07:34 Ф. Торрес: мы очень рады возвращению Диего Косты в «Атлетико»
07:33 Куман: такое чувство, что «Эвертон» проиграл «Аполлону», а не сыграл вничью
07:32 Маттеус: «Бавария»? Легче всего было бы пригласить Тухеля
07:10 Ф. Перес призвал наказывать не Роналду, а симулянтов, намекая на Луиса Суареса
07:00 Потерянная бутса и поздравление Анюкова – в фотообзоре «Зенит» — «Реал Сосьедад»
06:52 Пятов лидирует по количеству отражённых ударов в ЛЧ, Акинфеев — второй
06:48 Нагельсман не забивает себе голову мыслями о работе у руля «Баварии»
06:35 С. Рамос: слова Пике — не лучшее, если не хочешь, чтобы тебя освистывали
06:30 Вратарь БАТЭ Щербицкий: мне показалось, пенальти «Арсенала» был выдуманным
06:24 Пике призвал каталонцев проголосовать за независимость Каталонии
06:22 «Реал» нацелился на полузащитника «Боруссии» Д Пулишича
06:15 Агуэро получил повреждения в результате аварии в Амстердаме
06:08 Хавбек «Зари» Харатин: мы заслужили фарт, всех поздравляю с победой в Бильбао
05:41 CAS обязал УЕФА рассмотреть возможность включения в состав острова Джерси
05:23 Жиру: очень горд забить 100-й мяч за «Арсенал», надеюсь, голы ещё придут
05:15 Руни: «Эвертон» пропустил голы «Аполлона» из-за собственной небрежности
05:00 Ермакович: благодарен игрокам, БАТЭ удалось сохранить лицо в матче с «Арсеналом»
04:49 Хацкевич: на результат игры с «Партизаном» повлияли замены киевского «Динамо»
Все новости RSS
Партнерский контент