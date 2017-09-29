Кто из тренеров РФПЛ делает лучшие замены

Назад, в 2003-й. Евсеев забивает после стандарта и другие крутые голы тура Это не Вадим Евсеев, но вам всё равно стоит оценить его удар.

Умение производить результативные замены – ценное качество для любого тренера. Как правило, перестановки делаются в полузащите и атаке, так что шанс забить гол за счёт свежих ног есть почти всегда. Необходимо только понимать, кто и как способен войти в игру со скамейки, чувствовать своих футболистов, заранее планировать ходы. Посмотрим, сколько успешных рокировок набралось у каждой команды за прошедшие 11 туров чемпионата. В «результативные замены» включим голы резервистов, голевые передачи и заработанные пенальти, после которых были забиты мячи.

«Ахмат»

Лидеры по выходам на замену: Бернард Бериша, Раванелли (5), Заур Садаев (4).

Олег Кононов – король замен. Он словно видит наперёд, что произойдёт, когда бросает в бой нового игрока. В нынешнем чемпионате России главный тренер «Ахмата» сделал уже восемь результативных ходов. Во 2-м туре Садаев принёс победу в Ростове (1:0). Спустя неделю Магомед Митришев забил гол и заработал пенальти в матче с «Динамо» (2:0). В 5-м туре здорово дебютировал Исмаэл, чей гол и голевая передача помогли южанам отыграться в сумасшедшей битве с «Краснодаром» (2:3). Свежие Раванелли и Садаев сотворили гол в ворота «Арсенала» при счёте 0:1. Кстати, чуть раньше в той же встрече Бериша заработал пенальти, но промах Лео с «точки» не позволяет нам записать эту замену в результативные. Затем гол Раванелли спас от поражения в игре с «Локомотивом» (1:1). Наконец, Аблай Мбенге забил в Хабаровске при 0:1. Сюда можно добавить, что в понедельник поднятые со скамейки игроки спровоцировали на автогол Магомеда Оздоева. И как только Кононову это удаётся?!

«Краснодар»

Лидеры по выходам на замену: Вандерсон (6), Илья Жигулёв, Жоаозиньо (4).

Замены в исполнении Игоря Шалимова давали нужный эффект в пяти случаях. Правда, сразу три из них пришлись на выездной матч 10-го тура с «Анжи» (5:1). При счёте 2:1 своё слово сказал Вандерсон – бразилец оформил дубль за четыре минуты. Затем полный сил Торнике Окриашвили добил бросивших сопротивляться хозяев. Кроме того, Маурисио Перейра забил победный гол в ворота «Тосно», а Виктор Классон отличился в том самом гостевом матче с «Ахматом» всего через минуту после своего появления на поле.

«Рубин»

Лидеры по выходам на замену: Сердар Азмун (7), Максим Лестьенн, Алекс Сонг (4).

Курбан Бердыев тоже совершил пять точных выстрелов в этой, казалось бы, стрельбе наугад. Однако и тут два попадания не имели большой ценности: Лестьенн в матче с «Анжи» уже при счёте 4:0 отдал голевую передачу и забил мяч. Зато в 1-м туре гол бельгийца в ворота «Краснодара» вернул интригу – стало 1:2. Азмун заработал пенальти, решивший исход матча с «Арсеналом», а Мийо Цакташ отличился в Хабаровске (1:1) в компенсированное время.

«Ростов»

Лидеры по выходам на замену: Мусса Думбия (7), Александр Зуев (6), Эльдор Шомуродов (4).

Леонид Кучук доказывает, что и он умеет работать так же эффективно, как его предшественник в «Ростове». У Кучука четыре успешные замены, при этом три мяча его «резервисты» наколотили в Уфе. Конечно, Тимофея Калачёва смешно называть «резервистом». Но в том матче он и Александр Зуев вступили в игру на 63-й минуте при счёте 1:1. Зуев тут же заработал пенальти, который реализовал Калачёв. Затем Калачёв оформил дубль и ассистировал Михе Мевле. Ещё в домашней встрече с «Арсеналом» заработал пенальти Александр Бухаров. Благодаря мощному форварду ростовчане ушли от поражения.

«Спартак»

Лидеры по выходам на замену: Лоренсо Мельгарехо (6), Ивелин Попов (3).

За две из четырёх результативных замены Массимо Каррера должен сказать спасибо Мельгарехо. Парагваец стал автором голевой передачи при счёте 0:0 в дерби с ЦСКА (пусть Марио Пашаличу и повезло с рикошетом), а также спас красно-белых от поражения в последнем матче чемпионата с «Анжи». Помимо того, Зе Луиш заработал пенальти в Петербурге, благодаря которому «Спартак» забил «гол престижа», а пас Фернандо в компенсированное время игры с «Локомотивом» (3:4) превратился в голевой благодаря индивидуальному мастерству Квинси Промеса.

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«СКА-Хабаровск»

Лидеры по выходам на замену: Максим Казанков (5), Николай Калинский, Виталий Федотов, Венцислав Христов (4).

Болгарин Христов – козырь в рукаве Алексея Поддубского. Новичок открыл счёт в матче с «Рубином» и помешал «Ахмату» выиграть в Хабаровске (2:2). Калинский забил второй гол в противостоянии «армейцев» с «Анжи» (2:0), а вышедшие на замену Федотов и Павел Карасёв вытянули для СКА ничью в Екатеринбурге (1:1). У Федотова – гол, у Карасёва – пас. Поддубский, как и Кучук с Каррерой, заработал четыре забитых мяча на запасных.

«Локомотив»

Лидеры по выходам на замену: Александр Коломейцев, Антон Миранчук (5).

Далее идёт целая группа клубов («Локомотив», «Урал», «Амкар» и «Тосно»), у которых по три результативные замены. Юрий Сёмин особенно преуспел в управлении командой в дерби со «Спартаком». Коломейцев вывел «Локомотив» вперёд при счёте 2:2, а Антон Миранчук поделился мячом с Мануэлом Фернандешем перед тем, как тот забил дальним ударом четвёртый гол. В 11-м туре сыграла ставка на Эдера. Благодаря форварду «железнодорожники» вернулись с победой из Ростова.

«Урал»

Лидеры по выходам на замену: Юрий Бавин, Алексей Евсеев, Георгий Чантурия (4).

Атакующий полузащитник Евсеев заработал место в основе, удачно выходя на замену. В Туле он сравнял счёт (2:2) с передачи другого свежего игрока Чантурия, едва вступив в игру, а в 10-м туре его голевой пас помог команде Александра Тарханова одолеть «Рубин» в Казани. Вдобавок на старте сезона Чантурия забил победный гол в ворота «Динамо» в Москве.

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«Амкар»

Лидеры по выходам на замену: Михаил Гащенков, Михаил Костюков (5), Алексей Гасилин, Януш Гол (4).

До минувшего тура РФПЛ у Гаджи Гаджиева была лишь одна по-настоящему хорошая замена. Гащенков отличился в Краснодаре, прервав сухую серию «Амкара» со старта чемпионата. Его гол позволил уйти от поражения – 1:1. В понедельник тренера порадовал Дарко Бодул. Нападающий забил мяч и ассистировал Павлу Комолову в матче со «СКА-Хабаровск» (3:0).

«Тосно»

Лидеры по выходам на замену: Евгений Марков (6), Резиуан Мирзов, Александр Трошечкин (4).

Нападающий Марков стал автором двух мячей после выходов на замену. Его точный удар в Туле оказался победным (2:1), а гол Евгения «Спартаку» при счёте 0:2 поднял игравших вдесятером тосненцев на штурм ворот фаворита. Дмитрий Парфёнов не ошибся и выпустил на замену в Екатеринбурге новичка Николу Труича. Впрочем, при 0:3 на табло тренер ничем не рисковал.

«Зенит»

Лидеры по выходам на замену: Артём Дзюба, Юрий Жирков, Матиас Краневиттер (4).

Не сказать, чтобы Роберто Манчини проводил всё время блестящие замены. Хотя в 1-м туре в Хабаровске вышедший на поле в перерыве Далер Кузяев забил победный мяч дальним ударом. Но на этом, в общем-то, список достижений исчерпан. Гол Юрия Жиркова в ворота «Ахмата» при счёте 3:0 вряд ли что-то решал. Манчини выигрывает благодаря точному выбору стартового состава.

ЦСКА

Лидеры по выходам на замену: Фёдор Чалов (8), Константин Кучаев, Георги Миланов (4).

Чалов почти в каждом туре выходил на замену, так что рано или поздно ставка на него должна была сработать хоть в каком-то виде. На нападающего записан результативный пас в моменте с голом Витиньо в ворота «Спартака». Алан Дзагоев забил победный мяч «Тосно», посмотрев первый тайм со стороны. Тут было бы нелепо утверждать, что тренер угадал. Виктор Гончаренко просто приберёг лидера, а после перерыва выпустил Дзагоева, поскольку того требовал ход матча.

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«Уфа»

Лидеры по выходам на замену: Дмитрий Сысуев (9), Исламнур Абдулавов (5), Вячеслав Кротов (4).

Семак, как и Гончаренко с Манчини, сделал две результативные перестановки. Достаточно быстрый и обладающий неплохим дриблингом Сысуев доказал тренеру, что умеет с пользой выходить на замену. Он забил победный мяч в ворота «Тосно» (1:0) через минуту после своего появления на поле, да и его гол «Ахмату» при счёте 2:1 тоже стал решающим.

«Анжи»

Лидеры по выходам на замену: Аяз Гулиев, Адлан Кацаев (5), Константин Базелюк, Джаба Липартия (4).

Александр Григорян и его сменщик Вадим Скрипченко по разу попали в цель с заменами. В 1-м туре передача Хасана Мамтова поспособствовала голу Ивана Маркелова в ворота ЦСКА при счёте 0:2. А вот Скрипченко вовремя выпустил на поле Арсена Хубулова в матче со «Спартаком». Полузащитнику потребовалось всего две минуты, чтобы сделать голевую передачу со штрафного на Мирала Самарджича.

«Арсенал»

Лидеры по выходам на замену: Федерико Расич (5), Игорь Горбатенко, Асланбек Сикоев (4).

Миодрагу Божовичу, наверное, не имеет смысла вспоминать о «скамейке» по ходу матча – замены всё равно дают минимальный эффект. По крайней мере, с точки зрения атаки. Отличный кросс Анри Хагуша в Грозном на голову Луки Джорджевича – единственное приятное исключение.

«Динамо»

Лидеры по выходам на замену: Вандерсон (7), Евгений Луценко (4).

В первой же игре чемпионата со «Спартаком» Юрий Калитвинцев поступил очень мудро, не забыв выпустить на замену Александра Ташаева и Вандерсона. Россиянин и поразил цель с передачи бразильца, сделав счёт 2:2. С тех пор Калитвинцев как-то не так двигает фигуры, его резерв молчит, хотя голы «Динамо» нужны как воздух.