«Ещё раз 2:2? Почему бы и нет». Прогнозы на 12-й тур РФПЛ

11-й тур нашего конкурса стал самым слабым в этом сезоне, участники на троих сумели разжиться лишь 14 очками.

Сергей Веденеев набрал 6 баллов, угадав счёт матча «Ахмат» — «Рубин» и исход встречи «Амкар» — «СКА-Хабаровск».



Наш читатель из Перми Иван Колодин также напрогнозировал на 6 очков, в его активе угаданный счёт в игре «Спартак» – «Анжи» и исход игры «Амкар» – «СКА-Хабаровск».

Угадал исход матча «Амкар» – «СКА-Хабаровск» Сергей Титов, но в остальном дела у обозревателя «Чемпионата» сложились не лучшим образом. В его активе ещё одна «единица» — на матче «Краснодар» – «Зенит», что в итоге принесло в копилку команд журналистов только 2 балла.

Худшие результаты

Никита Кузин — 1 (9-й тур)

Камиль Валиев — 1 (8-й тур)

Сергей Титов — 2 (11-й тур)

Галина Козлова — 2 (7-й тур)

Самвел Авакян — 4 (6-й тур)

Андрей Пятницкий — 4 (6-й тур)

Олег Иваненко (Омск) — 4 (3-й тур)

Положение после 11-го тура

Специалисты — 107

Читатели — 105

Журналисты — 70

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Прогноз специалистов

Дмитрий Градиленко, известный в прошлом футболист «Спартака»:

«Арсенал» – «Краснодар» — 1:3

Ставлю на победу «быков», но забьют обе команды, поскольку команде Шалимова свойственно как забивать, так и пропускать. Объективно, «Краснодар» сильнее своего соперника, да и ему необходимо побеждать. Безусловно, «Арсеналу» тоже нужно брать очки, только вот в этом сезоне тульский клуб играет не шатко не валко.



«СКА-Хабаровск» – «Ростов» — 0:0

Очевидно, в Хабаровске всегда всем тяжело приходится. Дальневосточный клуб обычно цепляет дома очки, и это хорошо показывают игры со «Спартаком», «Ахматом» и «Рубином». В матче с «Ростовом» хабаровчан тоже ожидает ничья, и, скорее всего, она будет безголевая.



«Тосно» – «Ахмат» — 2:2

Здесь тоже будет ничья, причём привычная для питерской команды. Встретятся приблизительно равные команды, если судить не по турнирной таблице, где у «Ахмата» в два раза больше очков. Подопечные Парфёнова – это сплав опыта и молодости. Да и родные стены очень помогут.



«Рубин» – «Амкар» — 1:0

В этой встрече я отдаю предпочтение «Рубину», не смотря на неплохую игру «Амкара» в последнее время. Думаю, что пермяки не смогут пройти казанскую оборону, и будет минимальная победа хозяев.



«Спартак» — «Урал» — 1:0

«Спартак» должен победить в этой игре. Если за оставшееся время никто из спартаковцев не вернётся в строй, то они выиграют 1:0. А автором гола будет Луис Адриано.



ЦСКА – «Уфа» — 1:0

«Армейцы» недавно провели плохой матч с «МЮ». Но англичане сейчас настолько сильны, что будь даже ЦСКА в оптимальном состоянии, всё равно бы очень тяжело пришлось. Команда Гончаренко умеет перестраиваться с одного турнира на другой и забывать о неудачных результатах. Поэтому они должны победить «Уфу», но минимально. Оборону уфимского клуба весьма тяжело вскрывать.



«Локомотив» — «Динамо» — 0:0

Предпочтение хочется отдать «Локомотиву», но в голове как-то крутится ничейный результат. «Железнодорожники» выплеснули много эмоций в Лиге Европы, причём эмоций положительных. «Локо» может просто не хватить силёнок в этой игре. Только это может помочь «Динамо» добиться ничьей.



«Анжи» — «Зенит» — 0:3

Тут без комментариев. «Зенит» — самая сильная команда, и говорить тут больше нечего.

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Прогноз читателей

Вадим Ревякин (Хабаровск):

«Арсенал» — «Краснодар» — 1:1

У «быков» сейчас не лучшие времена, думаю, туляки этим воспользуются и отберут очки у одного из лидеров чемпионата.

«СКА-Хабаровск» — «Ростов» — 2:1

В Хабаровске выиграл только «Зенит» в первом туре, так что дома СКА очень крепкий орешек. «Ростов» после удачного старта притормозил, команда не выигрывала уже в пяти матчах, так что шансы хозяев мне кажутся предпочтительнее.

«Тосно» — «Ахмат» — 1:2

«Ахмат» продолжает держаться в еврокубковой зоне и в последних матчах показывает вполне приличные результаты. Победа в гостях над ЦСКА, ничьи с «Локомотивом» и в Хабаровске, домашняя победа над «Рубином» — очень серьёзные аргументы против «Тосно», который не выигрывал в пяти матчах подряд.

«Рубин» — «Амкар» — 0:0

Все команды Курбана Бердыева преображаются на второй сезон, а сейчас Казань середняк. И не сможет обыграть набравших ход, начавший забивать и почти переставший пропускать «Амкар».

«Спартак» — «Урал» — 1:1

Любимый счёт «Спартака» — 2:2, но я поставлю на другой. Кадровые проблемы, усталость после «Ливерпуля», ну и явная неблагосклонность госпожи фортуны, которая собирает с команды дань за прошлый сезон, не позволят хозяевам победить. Не забываем, что «Урал» в чемпионате проиграл только один раз и победил в последних двух матчах.

ЦСКА — «Уфа» — 1:0

Для Сергея Семака этот матч будет очень принципиальным, для ЦСКА — не очень принципиальным. Но победить «армейцы» сумеют. Сил и злости на «Уфу» должно хватить.

«Локомотив» — «Динамо» — 2:0

«Локомотив» идёт в лидерах, побеждает в Европе и играет на своём поле. «Динамо» идёт в аутсайдерах, не выигрывает в последних пяти турах и, по слухам, собирается поменять тренера.

«Анжи» — «Зенит» — 0:1

«Зенит» пока не проигрывал в чемпионате и не пропускал в последних шести матчах, успешно сыграл в Европе, и лично я не вижу ни одной причины, почему питерцы должны потерять очки в Махачкале.

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Прогноз журналистов

Алексей Агеев, редактор отдела «Ставки»:

«Арсенал» — «Краснодар» — 1:2

После вылета из Лиги Европы у «Краснодара» наладились дела в чемпионате. С возвращающимися в строй футболистами основы играть в недельном интервале у команды Шалимова получается неплохо. Да, было поражение в прошлом туре от «Зенита», но питерцы сейчас, пожалуй, демонстрируют лучший футбол в России. До этого же «Краснодар» побеждал трижды кряду. Не факт, что матч будет лёгким для краснодарцев, но имеют они неплохие шансы набрать три очка в Туле.



«СКА-Хабаровск» — «Ростов» — 1:0

Играть в Хабаровске командам из европейской части страны тяжело. Сказывается длительный перелёт, непривычно раннее начало матча. Поэтому уверен, что хозяева не проиграют. Между победой «СКА-Хабаровск» и ничьей выберу первый вариант. «Ростов» в последних матчах начинает сдавать.



«Тосно» — «Ахмат» — 1:1

Крайне непростой для прогнозирования матч. С одной стороны, «Тосно» — команда боевитая, которая даже вдесятером может отыграть два мяча у «Спартака» за пять минут. С другой — пока не побеждал «Тосно» в родных стенах. А «Ахмат» набирает форму и не проигрывает уже четыре матча. Остановлюсь на компромиссном варианте — результативной ничьей.



«Рубин» — «Амкар» — 1:0

Пора бы уже «Рубину» набирать ход. С приходом Бердыева команде прочили едва ли не борьбу за медали. На деле же казанцы болтаются в середине турнирной таблицы, проиграв последние три матча. Причём всухую. Но кто видел те встречи, подтвердит, что «Рубин» не был безнадёжен. Где-то не везёт футболистам Казани, где-то пока не хватает взаимопонимания. Поставлю на то, что сумеет «Рубин» прервать неудачную серию и победит «Амкар», несмотря на то что пермяки после провального старта начинают приходить в себя.



«Спартак» — «Урал» — 2:2

Ставить на матчи «Спартака» сейчас — что подбрасывать монетку. Нагруженные графиком и ослабленным травмами красно-белые непостижимым образом упускают победу над «Тосно», останавливаются в шаге от полного позора в игре с «Анжи», но затем берут очко в матче с «Ливерпулем». Но всё же ожидаю, что после крайне энергозатратной битвы с англичанами, обернувшейся очередными потерями в составе, спартаковцы не сумеют восстановиться и настроиться на матч чемпионата. И не стоит недооценивать «Урал». Команда Тарханова проиграла всего один матч в чемпионате. Да и в прежние годы екатеринбуржцы нередко увозили очки из поездок в гости к «Спартаку».

ЦСКА — «Уфа» — 1:1

Здесь также попробую сыграть от андердога и ровно по тем же причинам, что и в предыдущем случае. ЦСКА в среду провёл крайне непростой матч с «МЮ». Мало того что «армейцы» удостоились разгрома, так ещё им при этом пришлось почти весь матч бегать без мяча. А это куда тяжелее, чем вести игру. Глубины состава у Гончаренко нет, играть придётся всё теми же футболистами. А «Уфа» способна дать бой. Тем более для её главного тренера Сергея Семака матч против ЦСКА будет достаточно принципиальным по понятным причинам.



«Локомотив» — «Динамо» — 1:2

В пользу «Локомотива» — своё поле и лучший подбор игроков. В пользу «Динамо» — занятость соперника в еврокубках. На выходе получаем ничью. Но очень сильно настораживает, что это будет уже четвёртая ничья подряд в матчах этих команд. Поэтому рискну поставить на небольшую сенсацию в виде победы «Динамо». Собственно, почему бы и нет? Это дерби, здесь бывает всякое.



«Анжи» — «Зенит» — 0:2

«Зенит» в четверг эффектно разобрался с «Реалом Сосьедад» и теперь помимо чемпионата лидирует и в группе Лиги Европы. Настроение в команде отличное. Резерва у Манчини вполне хватает на оба турнира. Думаю, в данном случае участие команды в еврокубке не помешает ей удачно выступить в чемпионате. Ставлю на очередные три очка для «Зенита».