Футбол на нелюбителя. Ещё один пример корявости нашего футбольного рынка

В российском футболе не может быть «как у них» по одной причине: мы всё время не с того начинаем.

Есть два непреложных условия здоровья футбольного рынка, и с выполнением каждого из них в России есть проблемы.

Первое условие: необходима чёткая циркуляция игроков между лигами, обеспечивающая конкуренцию. Что это значит на деле: у лучших игроков низшей лиги есть возможность подняться в высшую лигу, а те, кто не тянет уровень высшей, обязаны опуститься в низшую – вне зависимости от того, сколько матчей они провели в высшей лиге. О том, что циркуляции игроков между лигами в России нет, почему это плохо и почему ситуацию надо срочно менять, я и мои коллеги по «Чемпионату» писали не раз.

Почему молодёжное первенство — самый бессмысленный турнир в мире Искусственная лига не даёт российскому футболу ничего — вот так неожиданность!

Второе условие: рынок должен строиться снизу вверх. Наибольшее внимание необходимо уделять основанию пирамиды, а не её вершине. Вершина пирамиды – дорогие трансферы клубов Премьер-Лиги – определяет только её потенциальную высоту, зато организация переходов в низших лигах определяет то, насколько вся пирамида будет устойчивой.

Вершина пирамиды – дорогие трансферы клубов Премьер-Лиги – определяет только её потенциальную высоту, зато организация переходов в низших лигах определяет то, насколько вся пирамида будет устойчивой.

И вот что можно сказать: наша пирамида футбольного рынка об устойчивости может только мечтать.



Я как-то рассказывал, как устроена пирамида здорового футбольного рынка на примере трансфера Виктора Нильссон-Линделёфа из «Вестероса» в «Бенфику». Клубы низших лиг в Скандинавии, Центральной Европе и Бенилюксе живут за счёт того, что вкладываются в создание качественной школы и инфраструктуры, приглашение сильных детско-юношеских тренеров и методистов, а затем не только отбивают эти вложения, но и держатся на плаву без крупных спонсоров. Происходит это благодаря воспитанию талантливых парней, которые, подписывая/переподписывая контракты на профессиональном уровне и переходя в ещё более сильные клубы (Линделёф летом ушёл в «Манчестер Юнайтед»), приносят родным командам ощутимые деньги.

Игра престолов. Как трансфер Линделёфа спас его родной клуб от банкротства Пример от клуба «Вестерос» из третьей шведской лиги — как заработать на игроке, проданном ещё в 2011 году, и спастись от банкротства.

Здесь крайне важно понимать, что в наступившей эпохе безумных переплат клубы низших лиг здоровых рынков получают возможность по-настоящему расцвести. Воспитание футболиста стоит тех же денег, что и пять лет назад, затраты на его содержание в этих лигах соразмерны инфляции внутри страны (а не внутри шального футбольного государства), но отдача может получиться более мощной за счёт того, что молодёжь в мире резко стала цениться ощутимо дороже.



Теперь о том, как это касается (вернее, не касается) России.



Вы, вероятно, не в курсе, но теперь во втором дивизионе клубы имеют возможность заявлять 10 футболистов любительского статуса. Сделано это для того, чтобы облегчить ведомости и без того задыхающихся в бессмысленности ПФЛ команд, но попытавшись зацементировать на скорую руку один уровень пирамиды, наши футбольные руководители ещё сильнее осыпали самый низкий. Тот, что у основания.



Смотрите. Есть команда A, играющая в третьем дивизионе и имеющая приписанную к клубу довольно сильную школу. Эта команда воспитала футболиста X, который числится в её составе как любитель. В какой-то момент футболиста X присматривает клуб B, играющий во втором дивизионе. Команда A не может удержать футболиста-любителя, и тот, справедливо соблазняясь на шанс поиграть лигой выше, переходит в клуб B. Хеппи-эндом должна стать денежная компенсация команде третьего дивизиона за воспитание игрока, но в клубе B его заявляют на любительском статусе. И команда A не получает ничего – её никто не будет поддерживать.

Учитывая наличие лимита на молодых футболистов в ПФЛ, о степени осмысленности которого хорошо говорят сами тренеры, открыто называя молодёжь «лимитчиками», каждому клубу необходима свежая кровь. Её фактически без обязательств можно выкачать из клубов третьего дивизиона с хорошими школами – там игроки уже получили практику на взрослом уровне, а уровень их обученности не уступает формату второго дивизиона (говорю об этом совершенно точно, так как смотрю матчи низших лиг еженедельно). При этом подписать молодняк можно как любителей и не потратиться вообще.



Так, ценой удара по любительской основе пирамиды рынка поддерживается иллюзия наличия в стране профессионального футбола.

Ценой удара по любительской основе пирамиды рынка поддерживается иллюзия наличия в стране профессионального футбола.

Исходя из общения с клубами второй-третьей лиг, в ближайшие 2-3 года практика может стать постоянной. В проигрыше снова останутся провинциальные клубы второго дивизиона, потому что в Москве (а частично – и в Санкт-Петербурге и, к примеру, в Казани) переизбыток выпускаемых из школ футболистов.

Следовательно есть переизбыток молодых футболистов в третьей лиге (Москва имеет СОБСТВЕННУЮ зону третьей лиги – да ещё и разделённую на два уровня). Следовательно московские и подмосковные клубы второго дивизиона имеют больше возможностей нанять дешёвую рабочую силу из третьей лиги. Добавьте сюда тот факт, что более-менее талантливых мальчиков из регионов забирают поближе к двум-трём столицам, где они и стремятся остаться если не играть в футбол, то хотя бы жить, — и мы получим не только обоснование корявости пирамиды российского футбольного рынка, но и примитивную модель расслоения нашего общества в сторону столиц в целом.



Таким образом, становится очевидно, что слова о том, как развитие детского футбола поможет нам выйти на ведущие позиции в этом виде спорта, остаются на уровне романтического популизма. Детский футбол – это камни для пирамиды, но даже если подвезти на стройку такое количество камней, что его хватит для небоскрёба, это ещё не всё. Если складывать камни так, что проседает основание, а более высокие уровни замазываются, лишь бы держалось хоть как-нибудь, ничего дельного не выйдет, сколько бы новых камней ни подвозили.