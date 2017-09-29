Каррера: 4 в 2 – это уже лучше, чем 5 в 1

Главная шутка последних дней: когда Зобнин восстановится, то ему уже не с кем будет играть. Чуть ли не каждую неделю у «Спартака» кто-то получает травму. Так что тренировка на базе началась без восьми футболистов: Зе Луиш, Промес, Джано, Глушаков, Ребров, Зобнин, Тигиев, Тимофеев. А еще Пашалич тренировался индивидуально (девять!). Хотя, по словам Карреры, у хорвата еще есть шансы сыграть против «Урала».

– У него мышечная усталость. Дали ему еще немного отдохнуть.

– Неделю назад вы говорили, что Зе Луиш, Джано, Глушаков могут вернуться уже через неделю. Сегодня на тренировке их не было.

– Они еще не достигли своей стопроцентной формы. Мы не хотим рисковать ими. Будет пауза на матчи сборных – восстановятся.



– При этом Джано и Зе Луиш вызваны сборные. Отпустите?

– В сборные могут вызвать кого угодно. Мы обязаны отпускать футболистов. Не исключено, что они там не сыграют.



– Промеса не вызвали в сборную.

– Думаю, он пообщался с докторами сборной, и они пришли к выводу, что ехать не стоит.



– Если Пашалич не сыграет, то в опорной зоне...

– …сыграет один Фернандо. Но еще нужно взглянуть, как себя чувствует Пашалич. Есть Попов, Самсонов… Вдесятером играть точно не будем.



– Восемь человек не тренировались. Как бы вы охарактеризовали ситуацию одним словом?

– Невезение. Надо заметить, что у пяти футболистов травма колена. Тут дело не в подготовке и не в тактике.

– Федун сказал, что «Спартак» кто-то проклял. Кто?

– Не представляю. Хотя это особенная ситуация, безусловно. Но тут никого нельзя винить.

Три «хорошо» и три «плохо» в игре «Спартака» с «Ливерпулем» «Спартак» заслуживает похвалы, но есть и отрицательные вещи, которые остаются неизменными.

– Врач «Спартака» сказал, что травмы – это может быть случайностью или системностью. О чём могла идти речь под системностью?

– Спросите у доктора. Я не представляю, что он имел в виду под системностью.



– Когда вернётся Зобнин?

– Я жду новостей от врачей. Знаю, что он тренируется индивидуально. Жду, когда мне скажут о возвращении Зобнина в общую группу.

– Есть какие-то ориентировочные сроки?

– Мы говорили с ним. На тот момент он прогнозировал месяц. Получается, что через пару недель, если отсчитывать от сегодня.

– Говорилось же, что в начале октября?

– Вот скоро и начнется октябрь. Когда увижу его на поле, тогда и поверю.



– После «Ливерпуля» у команды еще остались силы?

– Была сложная встреча. Мы много бегали, отдавались игре, но прошло четыре дня. Надеюсь, восстановились. К «Уралу» должны подойти с той же спортивной злостью, что и к «Ливерпулю».

– Кто из футболистов «Ливерпуля» был самым неудобным?

– Тут много фамилий. Мане, Фирмино, Коутинью, Салах… Может, оборона состоит из нормальных футболистов, но полузащита и нападение… Там вообще все футболисты – неудобные. Топовые игроки, у которых развит футбольный разум.

Три «хорошо» и три «плохо» в игре «Спартака» с «Ливерпулем» «Спартак» заслуживает похвалы, но есть и отрицательные вещи, которые остаются неизменными.

– Как теперь искать мотивацию на «Урал»?

– Тут суть не в мотивации. Сложно оставаться с таким же уровнем концентрации. Сами игроки полноценно осознают ситуацию и знают, что делать. Мы все знаем, что совершили некоторые ошибки. Где-то не доработали. Понимаем, что мы можем и должны работать лучше. Не нужно, чтобы кто-то нам еще раз напоминал. Шутки в сторону. «Урал» хорошо играет в футбол. Мы должны выйти на поле, зная, что нас ждет тяжелый матч. И нам будет непросто, но будем играть на победу.



– С «Анжи» и «Ливерпулем» были сумасшедшие атаки соперника большинством. Как так?

– 4 в 2 – это уже лучше, чем 5 в 1 (смеётся). На эту тему я общался с игроками. Мы произвели изменения. Надеюсь, ситуация не повторится.

Они снова сделали это… Выход 5 в 1 с «Анжи». Выход 4 в 2 с «Ливерпулем». Really?

– Забыли спросить про Реброва. Он когда вернется?

– Может и не самая серьезная травма, без операции, но это колено. Какое-то время понадобится. Каждый игрок восстанавливается по-своему. Кому-то нужен месяц, кому-то – два.

– Почему вы тренируетесь на дальнем от прессы конце поля даже в первые 15 минут занятия. Секреты?

– На разминке нечего прятать. Банальные упражнения, которые делает каждая команда. Если бы раньше сказали, то мы перенесли бы. Или пригласили вас поближе.

– Говорим сейчас.

– Учтём. В следующий раз дадим ещё наши футболки (смеётся).



– Аленичев критично отозвался о Пашаличе. Как думаете, почему?

– Я позвоню ему, спрошу. А вообще у всех свои взгляды. Я уважаю его мнение. Кстати, поздравляю его с первым местом в таблице. В футболе 1+1 не всегда равно два. Пашалич кому-то может не нравиться, а мне – вполне.

– Вы только негативное выделяете. Аленичев еще сказал, что «Спартак» отыграл матч с «Ливерпулем» на пять с плюсом! – сказал директор по связям с общественностью Леонид Трахтенберг.



– Журналисты всегда ищут сплетни, какой-то слух, – продолжил мысль Каррера.

Аленичев: Пашалич — средний игрок, можно было подыскать более классного хавбека

– Фернандо забил шикарный мяч «Ливерпулю», но в какой-то момент отдал передачу вам на скамейку и имел большой процент брака в передачах.

– В футболе не ошибается тот, кто в него не играет. Хотя, конечно, можно ошибаться меньше.

– В прошлом году Фернандо ошибался значительно меньше.

– Я с ним общаюсь. Он себя чувствует достаточно хорошо. Да, порой ошибается, но я сам играл футбол, знаю, что случаются и серии ошибок.

– Ещенко стал лучшим в матче с «Ливерпулем». Вас это удивило?

– Нет. Иначе он и не играл бы. Я знаю все качества и возможности своих футболистов. Если он играет, значит, выполняет все требования. Как и остальные. Порой приходится делать выбор. Я могу поставить только 11 человек, а не 18. Отталкиваюсь от соперника и по командной игре, и индивидуально.

– Порой вместо вопросов журналисты сами дают оценки. И такие, что зрители на стадион перестают ходить. Последние два вопроса, – объявил Трахтенберг.



– Уже месяц я вижу вас больше, чем своих детей, – добавил с улыбкой Каррера.



– Кстати, о зрителях. Как вам атмосфера на матче с «Ливерпулем» и баннер про УЕФА?

– Я не обращал на это внимания по ходу игры. Видел перфоманс, выходя на матч. Это было красиво. Болельщики поддерживали нас до самого конца. Игрокам очень нужна поддержка. Именно когда не хватает сил, такие эмоции нас заряжают. Искренность видна как раз в сложных моментах. Тут она и ценится.

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Следом на пресс-конференцию пришел Самедов. Общение с полузащитником получилось заметно лаконичнее.

– Тренер «Ливерпуля» сказал, что Фернандо забил с сомнительного штрафного на вас. Как это было? – внезапно начал Трахтенберг.



– Сейчас не ожидал инициативы от нашего пресс-атташе. Мне кажется, соперник врезался в меня.

– Насколько в команде все «устаканилось» после «Ливерпуля»?

– Нам дали день отдыха. Затем потренировались. Все осознают, что нужно налаживать дела в РФПЛ.



– Ждёте отрезка в сборной, чтобы отдохнуть от напряженного отрезка?



– Плотный график, маленькая обойма, но мы ведь и хотели выступать в еврокубках. Нет смысла жаловаться.



– Иногда кажется, что вы бегаете последние 15 минут матчей с языком на плече.

– Нет такого.



– Не хотелось отпроситься у Черчесова? Чтобы он дал отдохнуть?

– Если бы я так сказал, то мне бы ответили: «Отдохни навсегда».

Черчесов: разговора с Кокориным не было – он сам говорит на поле Главный тренер сборной России объясняет выбор состава на матчи с Южной Кореей и Ираном.

– Чем запомнился «Ливерпуль»?

– Команда высочайшего уровня. За Коутинью предлагают 100 миллионов, но его не продают.

Этим все сказано.



– Как вы работает над тем, чтобы нейтрализовать выходы 5 в 1?

– С «Ливерпулем» было 4 в 2. Смешного мало. Нам на ошибки указали, тренеры все объяснили. Надеюсь, такое не повторится. Будем внимательнее на подборе. Все знают свои точки, кто и где должен находиться. Просто с «Анжи» при 1:1 рванули забивать, немножко авантюрно получилось. С «Ливерпулем» на отборе стояло уже три футболиста, но случился обрез.



– Говорят, что дело не в физподготовке. А откуда мандраж в конце матчей?

– Когда появляется столько ошибок, то есть переживание за концовку. Мы должны исправляться. Выстояли с «Ливерпулем». Это придаст нам уверенности.