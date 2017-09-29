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Сергей Чепчугов
Текст: Данила Игнатов
Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»

Чепчугов под Стаса Михайлова и ещё 6 самых зажигательных танцев футболистов

В этом материале танцуют все: Бердыев, Слуцкий, Кокорин и даже майонез.
29 сентября 2017, пятница. 22:00 Футбол

Сергей Чепчугов («Енисей»)

С переездом со скамейки ЦСКА в клуб ФНЛ жизнь Сергея Чепчугова резко поменялась. Вратарь стал играть в футбол, реже пропускать голы и неистово танцевать. Теперь автор песни «Всё для тебя» Стас Михайлов ждёт голкипера «Енисея» на своём концерте.

Алан Дзагоев (ЦСКА)

Алана Дзагоева мы все знаем как футболиста очень эмоционального. Поэтому никто не удивился, когда «армеец» отпраздновал свой золотой гол в 2016 году классной лезгинкой, исполненной в проходе самолёта ЦСКА.

Видео можно посмотреть на канале Live Football

Александр Кокорин («Зенит»)

Как настоящий осетин, Дзагоев умеет танцевать лезгинку с детства. А вот откуда талант к национальным кавказским танцам взялся у Александра Кокорина, не совсем понятно. В любом случае так нынешний форвард «Зенита» поздравил своего друга и партнёра по сборной Владимира Габулова.

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Леонид Слуцкий («Халл Сити»)

Тренер «Халла» — главный любитель КВН в нашем футболе. На сцене Слуцкий выступал несколько раз и однажды даже решил станцевать, чтобы помочь сборной университета МФЮА победить. Зал был в восторге — посмотрите и вы.

Видео можно посмотреть на официальном канале КВН.

Курбан Бердыев («Рубин»)

Курбан Бердыев — полная противоположность Слуцкому, один из самых закрытых людей в российском спорте. К 65-летию тренера «Чемпионат» готовил материал, в котором рассказал 13 интересных историй о нём, которых вы, скорее всего, не знали. Одна из них — о чемпионском танце Бердыева. Смотрите видео с 1.08 — редкие кадры, когда великий тренер выражает эмоции.

Видео можно посмотреть на официальном канале «Рубина».

Роберто Манчини («Зенит»)

В феврале этого года именитый итальянский тренер был безработным. В это время Манчини занимался тем, что ему нравится помимо футбола. Например — участвовал в итальянском аналоге шоу «Танцы со звёздами». Кажется, у тренера есть способности к бальным танцам.

Видео можно посмотреть на официальном канале Daily Mail News.

Майонез («Урал»)

Приз зрительских симпатий, безусловно, уходит танцу майонеза в перерыве матча прошлого сезона «Урал» — «Ростов». Зрелище настолько необычное, что при просмотре АПЛ или Ла Лиги вы такого точно не увидите. Смотреть только вместе с музыкой с бала сатаны из «Мастера и Маргариты», которую наложил журналист Александр Пойда.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Алан Дзагоев Александр Кокорин Курбан Бердыев Леонид Слуцкий Роберто Манчини Сергей Чепчугов Томаш Бердых
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29 сентября 2017, пятница
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