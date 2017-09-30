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Алексей Арифуллин
Текст: «Чемпионат»
Фото: fclm.ru

Не стало Алексея Арифуллина

Сломанное ребро Агуэро, «Краснодар» снова проиграл, в лазарете «Спартака» восемь футболистов и другие события дня.
30 сентября 2017, суббота. 00:00 Футбол

На 47-м году жизни умер бывший защитник «Локомотива» Алексей Арифуллин

28 сентября на 47-м году жизни скончался защитник московского «Локомотива», воспитанник столичного клуба Алексей Арифуллин. Он провёл в составе «железнодорожников» 287 матчей, также в его активе одна игра за сборную России.

«Похороны пройдут в субботу в 9.30 на Митинском кладбище. «Локомотив» выражает соболезнования родным и близким Алексея Саяровича», — говорится на официальном сайте клуба.

Арифуллин являлся дважды серебряным призёром и дважды бронзовым призёром чемпионата России. Три раза выигрывал в составе «Локомотива» Кубок страны. Трижды входил в список 33 лучших футболистов России — в 1993, 1994 и 1999 годах.

Причиной смерти бывшего футболиста стала сердечная недостаточность.

«Арсенал» в Туле обыграл «Краснодар» благодаря голу Джорджевича

В стартовом матче 12-го тура российской Премьер-Лиги «Арсенал» в Туле одержал победу с минимальным счётом над «Краснодаром».

Единственный гол был забит на 16-й минуте — Сергей Ткачёв со штрафного вырезал подачу на линию вратарской, а Лука Джорджевич оторвался от опекуна и головой переправил мяч в дальний угол.

На 56-й минуте гости остались вдесятером — арбитр зафиксировал фол последней надежды со стороны Шарля Каборе и показал ему красную карточку.

При этом доигрывать матч «Краснодар» был вынужден вдевятером — Торнике Окриашвили получил травму и не смог вернуться в игру, а замен к этому моменту уже не было.

В таблице РФПЛ «Арсенал» (14 очков) располагается на 10-й строчке. «Краснодар» (21), проигравший третий матч кряду, занимает третье место.

«Арсенал» впервые в истории обыграл «Краснодар» — три предыдущих матча заканчивались победой «быков» и в одном была зафиксирована ничья.

Россия - Премьер-Лига. 12-й тур
29 сентября 2017, пятница. 19:30 МСК
Арсенал
Тула
1 : 0
Краснодар
Краснодар
1:0 – Джорджевич – 16
Удаления: нет – Каборе, 56
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Сыграет ли «Спартак» снова 2:2? Отберёт ли Семак очки у ЦСКА? Пробуем ответить на эти вопросы.

Восемь игроков «Спартака» не тренировались перед матчем с «Уралом»

Большая группа игроков «Спартака» не принимала участия в тренировке команды в преддверии домашнего матча 12-го тура российской Премьер-Лиги с «Уралом», который состоится завтра, 30 сентября, передаёт корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.

Участие в тренировке не принимали Зе Луиш, Квинси Промес, Джано Ананидзе, Денис Глушаков, Артём Ребров, Роман Зобнин, Георгий Тигиев и Артём Тимофеев, а Марио Пашалич занимался по индивидуальной программе.

После 11 туров РФПЛ «Спартак» (14 очков) располагается на восьмом месте в турнирной таблице. «Урал» (16) находится строчкой выше.

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Роналду хочет зарабатывать € 35-40 млн в год, «Реал» предлагает € 25 млн в год

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду в случае подписания нового контракта хочет зарабатывать в стане мадридского клуба не меньше, чем Неймар в «ПСЖ» или Лионель Месси в «Барселоне», сообщает AS. Это означает, что португалец рассчитывает на зарплату в размере € 35-40 млн в год.

При этом отмечается, что мадридский клуб готов увеличить зарплату Роналду только до € 25 млн в год. Сейчас 32-летний форвард получает в «Реале» € 21 млн ежегодно.

Действующее соглашение Роналду с испанской командой в силе до лета 2021 года.

Агуэро подтвердил, что у него сломано ребро в результате аварии в Амстердаме

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро в своём «твиттере» подтвердил, что сломал ребро в результате ДТП, произошедшего в Амстердаме 28 сентября.

Аргентинский форвард отправился в Амстердам на концерт колумбийского исполнителя Малумы. Водитель такси, в котором Агуэро ехал в аэропорт после выступления музыканта, не справился с управлением, и автомобиль врезался в столб. Агуэро был пристёгнут ремнями безопасности, но повреждения рёбер ему избежать не удалось.

«Я дома, в Манчестере, после осмотра в клубе. У меня сломано ребро. Болит, но я в порядке, полностью сосредоточен на восстановлении. Спасибо всем!» — написал Агуэро.

Ранее сообщалось, что 29-летний нападающий «Манчестер Сити» может пропустить шесть-восемь недель.

Министр: в случае независимости каталонские клубы смогут играть в АПЛ или Лиге 1

Министр спорта Каталонии Херард Фигерас заявил, что местные клубы смогут выступать в чемпионатах Англии, Италии или Франции, если в результате референдума, который пройдёт 1 октября, регион обретёт независимость.

«В случае обретения независимости каталонские клубы Примеры — «Барселона», «Жирона» и «Эспаньол» — должны будут выбрать чемпионат, в котором продолжат выступление: в Испании или каком-то соседнем государстве — Франции, Италии или Англии. «Монако» играет во Франции, валлийские клубы выступают в АПЛ. Не думаю, что УЕФА будет этому противиться», — цитирует министра Goal.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Криштиану Роналду Массимо Каррера Серхио Агуэро Обзор главных событий дня
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