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Текст: Даниил Колышев
Фото: instagram.com/xkatiewright

Красота дня. Девушка, спасшая Рио Фердинанда

Кейт Райт — первый роман экс-защитника «Манчестер Юнайтед» после трагической смерти его жены.
30 сентября 2017, суббота. 09:00 Футбол

В конце августа стало известно, что у защитника «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Рио Фердинанда отношения с 26-летней звездой реалити-шоу «Единственный путь — это Эссекс» Кейт Райт. Это первый серьёзный роман экс-защитника «красных дьяволов» после трагической смерти его жены Ребекки Элисон.

В своей книге «Мысли вслух» Фердинанд рассказал, что Ребекка не хотела, чтобы он оставался один. «Мысль о том, что Рио будет с новым партнёром, убивает меня. Лиза, ты знаешь, что это так. Конечно, это так. Но ты знаешь, что убивает меня ещё больше? Мысли о том, что он останется в одиночестве. Если я не выкарабкаюсь, я не хочу, чтобы Рио был несчастен. Я хочу, чтобы он был счастлив», — сказала Эллисон подруге.

Только спустя два года вокруг Фердинанда начали ходить слухи о его личной жизни. Но правдой оказался лишь один. Летом нынешнего года Рио заметили покидающим апартаменты роскошной блондинки после проведённой там ночи.

Лишь в августе Рио выложил фото, где он отдыхает в кругу семьи с Кейт Райт, подписав фото: «Достойный день с семьёй».

Однако первым опубликованным совместным фото Кейт и Рио поделились ещё в июле. Пять пар ног в кроссовках. Скорее всего, именно так Фердинанд представил новую спутницу своим троим детям.

В свои 26 лет Райт имеет почти 700 тыс. подписчиков в «инстаграме» и является звездой местного телевидения.

Кейт снималась в английском реалити-шоу «Единственный путь – это Эссекс», который стартовал ещё в 2010 году.

Кейт не раз признавалась, что посещает тренажёрный зал пять раз в неделю, чтобы поддерживать свою фигуру.

Британская пресса вовсю обсуждает личную жизнь двух знаменитостей. Говорят, что Рио всерьёз намерен сделать предложение Кейт.

«Он заслуживает немного счастья», – сообщили прессе знакомые бывшего футболиста. Будем надеяться, что именно Кейт наполнит счастьем жизнь Фердинанда.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Рио Фердинанд Красота дня Фото
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